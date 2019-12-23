 ″Талібан″ готовий до перемир′я в Афганістані, щоб підписати угоду зі США - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.12.2019

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"Талібан" готовий до перемир'я в Афганістані, щоб підписати угоду зі США - ЗМІ

"Талібан" готовий до 10-денного перемир'я в Афганістані, яке дозволить підписати мирну угоду зі США, повідомила агенція AP.

Члени делегації Талібану під час мирних переговорів у Москві. Архівне фото

Члени делегації "Талібану" під час мирних переговорів у Москві. Архівне фото

У радикальному русі "Талібан" у неділю, 29 грудня, заявили про готовність дотримуватися тимчасового перемир'я на всій території Афганістану. Таке рішення було схвалено керівною радою "Талібану", але його ще має формально затвердити лідер угруповання, інформує агенція AP з посиланням на власні анонімні джерела у "Талібані".

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп скасував переговори США з ісламістським рухом "Талібан" після загибелі американського солдата в Кабулі внаслідок вибуху. Таліби взяли на себе відповідальність за цей напад. (08.09.2019)

Після провалу переговорів зі США делегація "Талібану" відвідала Москву, щоб оцінити рівень підтримки дій руху. У МЗС РФ наголосили, що таліби готові до подальшого діалогу з американцями. (14.09.2019)

Це перемир'я має діяти протягом десяти днів, утім, коли воно розпочнеться, наразі не повідомляється. Передбачається, що протягом дії режиму припинення вогню може бути підписана мирна угода між талібами та Сполученими Штатами Америки, війська яких з 2001 року перебувають в Афганістані та ведуть боротьбу проти "Талібану". На даний момент в Афганістані в рамках операції "Нескорена свобода" перебуває американський контингент у складі близько 12 тисяч військових.

Угода між США і талібами, переговори щодо якої тривають вже понад рік, має передбачати прямі перемовини між урядом Афганістану і "Талібаном". Такі міжафганські переговори, на яких має бути визначений подальший шлях розвитку післявоєнного Афганістану та роль у ньому талібів, повинні розпочатися протягом двох тижнів після підписання мирної угоди між США і "Талібаном". Вашингтон, зі свого боку, прагне гарантій від талібів, що Афганістан не використовуватиметься як база для терористичних угруповань.

Запровадження режиму тимчасового припинення вогню було запропоновано спеціальним представником США Залмаєм Халілзадом під час останнього раунду переговорів з талібами. До цього часу таліби відкидали усі пропозиції щодо перемир'я, які висувалися афганським урядом, окрім триденного перемир'я у червні 2018 року.

На даний момент "Талібан" контролює приблизно половину території Афганістану - найбільше з початку американського вторгнення у 2001 році.

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