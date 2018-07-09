"Талібан" взяв відповідальність за кривавий теракт у Пакистані

Бойовики пакистанського відгалуження радикального ісламістського руху "Талібан" взяли на себе відповідальність за теракт, скоєний в ніч на середу, 11 липня, в столиці північно-західної провінції Хайбер-Пахтунхва місті Пешавар. Речник радикального руху заявив, що саме таліби організували та провели напад терориста-смертника на політичний захід у цьому місті, передає інформагенція AP.

Унаслідок нападу загинув відомий місцевий політик Харун Ахмед Білур, який представляв соціалістичну за спрямуванням партію Авамі. У "Талібані" наголосили, що атака була актом помсти цій політичній силі. Таліби пообіцяли й надалі атакувати членів цієї партії та застерегли громадян триматися подалі від неї.

Крім Білура, котрий вважався кандидатом на майбутніх виборах, загинуло ще щонайменше 20 осіб. 65 інших отримали поранення різного ступеня тяжкості. 2012 року терорист-смертних підірвав себе, вбивши батька Харуна Ахмеда Білура - Башира Білура.

Через нинішній теракт виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Пакистану Насір аль-Мульк наказав силовикам країни гарантувати безпеку кандидатів та громадян на загальних виборах у країні, запланованих на 25 липня.