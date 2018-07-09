 ″Талібан″ взяв відповідальність за кривавий теракт у Пакистані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

"Талібан" взяв відповідальність за кривавий теракт у Пакистані

Напад терориста-смертника на політичний захід, що забрав життя відомого пакистанського політика та 20 інших людей, скоїли бойовики радикального руху "Талібан".

Пакистан

Наслідки нападу в місті Пешавар

Бойовики пакистанського відгалуження радикального ісламістського руху "Талібан" взяли на себе відповідальність за теракт, скоєний в ніч на середу, 11 липня, в столиці північно-західної провінції Хайбер-Пахтунхва місті Пешавар. Речник радикального руху заявив, що саме таліби організували та провели напад терориста-смертника на політичний захід у цьому місті, передає інформагенція AP.

DW.COM

Загиблий бойовик знаний своїми кривавими злочинами, зокрема проти дітей. У Пакистані він вважався злочинцем номер один. (15.06.2018)

Афганський президент Ашраф Гані заявив про завершення перемир'я з талібами, яке тривало з 12 червня. Тепер армія країни може відновити всі операції. (30.06.2018)

Унаслідок нападу загинув відомий місцевий політик Харун Ахмед Білур, який представляв соціалістичну за спрямуванням партію Авамі. У "Талібані" наголосили, що атака була актом помсти цій політичній силі. Таліби пообіцяли й надалі атакувати членів цієї партії та застерегли громадян триматися подалі від неї.

Крім Білура, котрий вважався кандидатом на майбутніх виборах, загинуло ще щонайменше 20 осіб. 65 інших отримали поранення різного ступеня тяжкості. 2012 року терорист-смертних підірвав себе, вбивши батька Харуна Ахмеда Білура - Башира Білура.

Через нинішній теракт виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Пакистану Насір аль-Мульк наказав силовикам країни гарантувати безпеку кандидатів та громадян на загальних виборах у країні, запланованих на 25 липня.

Також за темою

Afghanistan Sicherheitskräfte

Щонайменше 11 загиблих унаслідок нападу смертника на сході Афганістану 10.07.2018

У місті Джелалабад на сході Афганістану терорист-смертник підірвав себе поблизу контрольно-пропускного пункту. Більшість загиблих - цивільні особи.

Pakistan Taliban-Führer Mullah Fazlullah

Лідер пакистанського "Талібану" вбитий внаслідок авіаудару 15.06.2018

Загиблий бойовик знаний своїми кривавими злочинами, зокрема проти дітей. У Пакистані він вважався злочинцем номер один.

Afghanistan Taliban-Gruppe unterstüzt TAPI-Projekt

"Талібан" оголосив триденне перемир'я в Афганістані 09.06.2018

Таліби відповіли на перемир'я, оголошене президентом Ашрафом Гані. Заява пролунала невдовзі після того, як було убито 17 афганських солдатів і вкрадено зброю з афганської військової бази, повідомила місцева влада.

Докладно

Беате Цшепе - засуджена учасниця терористичного угруповання Націонал-соціалістичне підпілля (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

Правий терор у Німеччині - поразка держави

Довічне ув'язнення за вбивство десятьох осіб - не розрада для рідних жертв, а провал влади, вважає Ганс Пфайфер. 

Українська, європейська та російська сторони обговорять транзит газу через Україну

РФ, ЄС і Україна проведуть зустріч щодо газу 17 липня

Головним питанням переговорів стануть умови транзиту газу через територію України для європейських споживачів. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  