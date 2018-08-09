Такі пухнасті: до чого призводить нарощування вій

Нарощування вій популярне в Німеччині. Цю послугу пропонують салони краси. Пишні і густі вії - значна інвестиція, яка до того ж іноді має неприємні наслідки. "Око сльозить, свербить. Це дуже неприємні відчуття, і жінка виглядає при цьому дивно", - говорить Крістіане Баєрль (Christiane Bayerl), керівниця клініки дерматологіїв Вісбадені та професорка медичного факультету в Майнгаймі, що належить до Університету Гейдельберга.

Інвестиції в довжину

Ця процедура може спричиняти алергічну реакцію, запалення очей. "Повіки можуть опухати, але це явище тимчасове і піддається лікуванню", - зазначає професорка.

Перш за все вії мають не естетичне призначення, а функціональне. Вони захищають око від частинок бруду, пилу, поту, вітру та інших зовнішніх впливів. Ці волоски, що обрамляють розріз очей, - наша захисна стіна. Життєвий цикл вій охоплює від 100 до 150 днів. Вії ростуть весь час. Утім, деяким людям, передусім жінкам, недостатньо своїх власних, тому вонивдаються до послуг косметологів.У Німеччині перша процедура коштує від 150 до 220 євро. Через чотири-п'ять тижнів штучні вії випадають разом з власними, і потрібна корекція. Ця процедура обійдеться приблизно в 60 євро. За стартової ціни нижче 120 євро за першу процедуру фахівці радять замислитися над якістю цієї послуги.

Довгі й густі вії в багатьох країнах світу вважаються ідеалом жіночої краси

Сироватка для пишності вій

Ще один метод, що є популярним в індустрії краси, - нанесення на вії спеціальної сироватки. Вона прискорює зростання вій і ущільнює їхню структуру, обіцяють виробники. "У засобах із догляду за віями містяться аналоги простагландинів", - констатує професорка клініки в Вісбадені. Простагландини є в медичних препаратах, наприклад, від глаукоми. Ці препарати виписують тільки за рецептом. У пацієнтів, які їх приймають, зафіксували зростання вій. Це і викликало інтерес у індустрії краси.

Пишні вії - це один ефект, якого, звичайно, прагнуть багато охочих. Але є ще й інший: препарат може спричиняти почервоніння повік, запалення рогівки ока. В такому разі клієнт салону красистає пацієнтом дерматолога, який підбирає протизапальні засоби. Найчастіше застосування сироватки призводить до почервоніння, але за тривалого курсу наслідки можуть виявитися драматичними, попереджає німецька лікарка-дерматолог Баєрль.

У препаратів з простагландинами є й інші побічні ефекти: потемніння шкіри і зміна кольору райдужної оболонки. Чи залишиться це на все життя? "Це досить новий феномен. На конгресі дерматологів розглядали такий приклад. Зміна кольору райдужної оболонки зберігається надовго, ймовірно, навіть назавжди", - зазначає німецька лікарка. За оцінками експертів, побічні ефекти від нарощування вій виникають у трьох-десяти відсотків осіб.

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