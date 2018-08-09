Такі пухнасті: до чого призводить нарощування вій

Нарощування вій популярне в Німеччині. Цю послугу пропонують салони краси. Пишні і густі вії - значна інвестиція, яка до того ж іноді має неприємні наслідки. "Око сльозить, свербить. Це дуже неприємні відчуття, і жінка виглядає при цьому дивно", - говорить Крістіане Баєрль (Christiane Bayerl), керівниця клініки дерматологіїв Вісбадені та професорка медичного факультету в Майнгаймі, що належить до Університету Гейдельберга.
Інвестиції в довжину
Ця процедура може спричиняти алергічну реакцію, запалення очей. "Повіки можуть опухати, але це явище тимчасове і піддається лікуванню", - зазначає професорка.
Перш за все вії мають не естетичне призначення, а функціональне. Вони захищають око від частинок бруду, пилу, поту, вітру та інших зовнішніх впливів. Ці волоски, що обрамляють розріз очей, - наша захисна стіна. Життєвий цикл вій охоплює від 100 до 150 днів. Вії ростуть весь час. Утім, деяким людям, передусім жінкам, недостатньо своїх власних, тому вонивдаються до послуг косметологів.У Німеччині перша процедура коштує від 150 до 220 євро. Через чотири-п'ять тижнів штучні вії випадають разом з власними, і потрібна корекція. Ця процедура обійдеться приблизно в 60 євро. За стартової ціни нижче 120 євро за першу процедуру фахівці радять замислитися над якістю цієї послуги.
Довгі й густі вії в багатьох країнах світу вважаються ідеалом жіночої краси
Сироватка для пишності вій
Ще один метод, що є популярним в індустрії краси, - нанесення на вії спеціальної сироватки. Вона прискорює зростання вій і ущільнює їхню структуру, обіцяють виробники. "У засобах із догляду за віями містяться аналоги простагландинів", - констатує професорка клініки в Вісбадені. Простагландини є в медичних препаратах, наприклад, від глаукоми. Ці препарати виписують тільки за рецептом. У пацієнтів, які їх приймають, зафіксували зростання вій. Це і викликало інтерес у індустрії краси.
Пишні вії - це один ефект, якого, звичайно, прагнуть багато охочих. Але є ще й інший: препарат може спричиняти почервоніння повік, запалення рогівки ока. В такому разі клієнт салону красистає пацієнтом дерматолога, який підбирає протизапальні засоби. Найчастіше застосування сироватки призводить до почервоніння, але за тривалого курсу наслідки можуть виявитися драматичними, попереджає німецька лікарка-дерматолог Баєрль.
У препаратів з простагландинами є й інші побічні ефекти: потемніння шкіри і зміна кольору райдужної оболонки. Чи залишиться це на все життя? "Це досить новий феномен. На конгресі дерматологів розглядали такий приклад. Зміна кольору райдужної оболонки зберігається надовго, ймовірно, навіть назавжди", - зазначає німецька лікарка. За оцінками експертів, побічні ефекти від нарощування вій виникають у трьох-десяти відсотків осіб.
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Позбудьтеся зайвої ваги
Люди, які мають зайву вагу, повинні переглянути своє харчування та почати відвідувати спортзал. Ожиріння - ключовий фактор розвитку деменції. Фізичні вправи покращують кровообіг та сприяють більш здоровому метаболізму.
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Середземноморська дієта
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Рухайтеся!
Фізична активність змушує працювати кровоносні судини, а це корисно не тільки для запогібання деменції, а й для всієї нервової системи людини. Мозок контролює тіло та отримує зворотні сигнали від нервових закінчень у м'язах. Здатність людини зберігати рівновагу та орієнтуватися у просторі, як і пам'ять, покращуються.
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Киньте ту погану звичку!
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Алкоголь - це чиста отрута
Алкоголь також впливає на нервову систему. У великих дозах він руйнує мозок. Навіть у невеликій концентрації він збільшує ризик розвитку деменції через підвищення ризику серцево-судинних захворювань та пошкодження важливих органів.
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Перевіряйте кров'яний тиск
Контроль кров'яного тиску - важливий крок для запобігання деменції. Серцево-судинні хвороби часто пов'язані з різними формами деменції. Кров'яний тиск можна знизити за допомогою спорту, здорового харчування, а також утримуючись від куріння та вживання алкоголю. Втім, деякі люди потребують додаткових медикаментів для підтримання тиску в нормі. Поспілкуйтеся зі своїм лікарем!
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Залишайтесь ментально активними
Будь-яка форма ментальної активності підтримує роботу мозоку. Йдеться не лише про розв'язання головоломок або вивчення напам'ять віршів. Спілкування з іншими людьми є набагато важливішим, адже воно розвиває пам'ять. Отже, підтримуйте зв'язок із друзями, проводьте разом час та організовуйте різні заходи!
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Найкраще з усього: танці
Музика, компанія, фізичні вправи та контроль тіла допоможуть вам залишатися молодими та здоровими! Можливо, немає нічого кращого для запобігання деменції, ніж регулярне перебування на танцювальному майданчику. Але, звісно, успіх не гарантований. Танцюристи також іноді хворіють на деменцію.
Автор: Фабіан Шмідт, Мустафа Османов