 Тайфун на Філіппінах забрав десятки життів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.09.2018

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Новини

Тайфун на Філіппінах забрав десятки життів

Через зсуви ґрунту та негоду на Філіппінах загинули щонайменше 49 людей. До удару тайфуну готується Китай.

Наслідки тайфуну Мангкхут на Філіппінах

Наслідки тайфуну "Мангкхут" на Філіппінах

Внаслідок потужного тайфуну "Мангкхут", що пройшов Філіппінами, загинули щонайменше 64 людини, повідомила у неділю, 16 вересня, місцева поліція, передає агенція AP. 45 осіб вважаються зниклими безвісти. Окрім того, близько сотні людей отримали травми. Більшість жертв загинули внаслідок зсувів ґрунту.

Швидкість вітру досягала 205 кілометрів на годину. На найбільшому острові Філіппін Лусон через негоду були затоплені великі території, зруйновано багато будинків, порвані лінії електропередач. Багато доріг були заблоковані.

Тайфун вдарив по території Філіппін цими вихідними. Потужний вітер спричинив значні руйнування в провінціях, де загалом мешкають п'ять мільйонів людей. Повідомляється про численні руйнування помешкань.

Через негоду в Гонконгу затоплені деякі райони

Через негоду в Гонконгу затоплені деякі райони

У неділю "Мангкхут" пішов у бік Китаю. Швидкість вітру на південному узбережжі досягає 242 кілометрів на годину. У деяких районах Гонконга вже затопило вулиці. Китайські державні ЗМІ із посиланням на метеорологічну станцію провінції Гуандун повідомляють, що із низькогірних районів евакуювали близько 2,4 мільйона людей.

Шторм дістався Китаю

Шторм дістався Китаю

Близько 50 тисяч риболовних суден були змушені повернутися на берег. Через негоду скасовані майже всі авіаперельоти. Основний удар негоди очікується ввечері у неділю. Громадянам рекомендують триматися якомога далі від узбережжя.

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