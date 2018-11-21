 Тайванці на референдумі не підтримали легалізацію одностатевих шлюбів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.11.2018

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Новини

Тайванці на референдумі не підтримали легалізацію одностатевих шлюбів

Ідея легалізувати одностатеві шлюби не знайшла достатньої підтримки на Тайвані. Більшість виборців на референдумі висловилася за те, щоб шлюб залишався союзом лише між чоловіком та жінкою.

На Тайвані 24 листопада відбулися місцеві вибори та референдум

На Тайвані 24 листопада відбулися місцеві вибори та референдум

На Тайвані відбувся референдум щодо легалізації одностатевих шлюбів. Під час голосування в суботу, 24 листопада, більш ніж сім мільйонів громадян висловилися за те, щоб шлюб був союзом лише між чоловіком та жінкою, передає агенція AFP. Понад шість мільйонів виборців віддали голоси за встановлення окремого правового регулювання для одностатевих партнерств. І лише три мільйони підтримали рівні права для одностатевих та різностатевих пар.

У травні 2017 року Верховний суд Тайваню легалізував одностатеві шлюби -  вперше у всій Азії. Відповідні законодавчі норми мали набути чинності упродовж двох років з моменту ухвалення рішення. Проте уряд під тиском консервативних активістів поки що не зробив помітних кроків у цьому напрямку. Для мандата на розробку нового закону понад 25 відсотків виборців мали проголосувати за легалізацію одностатевих шлюбів, до того ж кількість голосів "за" мала переважати число притивників легалізації.

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Після оголошення результатів референдуму уряд Тайваню заявив, що розробить проект закону, аби легалізувати  одностатеві партнерства упродовж трьох місяців.

Поразка правлячої партії на місцевих виборах 

Одночасно 24 листопада на Тайвані відбулись місцеві вибори. На них правляча Демократична прогресивна партія (DPP) зазнала значних втрат, програвши як у великому портовому місті Гаосюн, так і в третьому за населенням місті Тайчжун. Китайська національна партія оголосила про перемогу в 15 з 22 міст, а правляча DPP - лише в шести. Президентка Цай Івень заявила, що залишить посаду голови партії. "Як голова правлячої партії, я беру на себе повну відповідальність за результати сьогоднішніх місцевих виборів", - заявила вона.

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Перші одностатеві шлюби у Німеччині (02.10.2017)

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