 Коронавірус у Німеччині: один хворий - у критичному стані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.02.2020

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Новини

Коронавірус у Німеччині: один хворий - у критичному стані

У двох федеральних землях Німеччини зареєстрували перші випадки інфікування коронавірусом. Ідеться про Північний Рейн-Вестфалію на заході та Баден-Вюртемберг на півдні країни. Один із інфікованих - у критичному стані.

Коронавірус SARS-CoV-2 (помаранчевого кольору), виявлений в одного з пацієнтів у США

Перші випадки захворювання на коронавірус у вівторок, 25 лютого, зафіксували ще у двох федеральних землях Німеччини - у Північному Рейні-Вестфалії на заході та Баден-Вюртемберзі на півдні країни.

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Першого з 16-ти пацієнтів у Німеччині, які заразилися новим коронавірусом, виписали з лікарні. Більшість заражених пов'язані з фірмою Webasto. Лікарі кажуть про стабільний стан також інших пацієнтів. (13.02.2020)

Влада Канарських островів ізолювала усіх людей, які живуть у готелі H10 Costa Adeja Palace, для обстеження. Це рішення ухвалили після госпіталізації італійського туриста з підозрою на коронавірус. (25.02.2020)

За даними швейцарської влади, перший у країні випадок коронавірусу виявили в 70-річного чоловіка, який нещодавно повернувся з Італії. У Барселоні ж коронавірусом заразилася жінка, яка також побувала на півночі Італії. (25.02.2020)

В аеропорту "Київ" повідомили, що пасажирам, які прибувають з Італії, вже почали міряти температуру. До цього пресслужба летовища заявляла про відсутність спецсканерів і тепловізорів. (25.02.2020)

Інфікування у Північному Рейн-Вестфалії

Коронавірус виявили у чоловіка та жінки з міста Еркеленц, яке знаходиться поблизу кордону з Нідерландами. Зазначається, що чоловік перебуває у критичному стані. Увечері вівторка його життя підтримував апарат штучного дихання, повідомляє телеканал WDR. Інформації про те, чи виявили коронавірус у його дружини, немає. Утім, їх обох мали транспортувати до лікарні у столиці федеральної землі Дюссельдорфі.

Зазначається, що чоловікові та жінці трохи більше 50 років. Подружжя часто їздить у відрядження через роботу. У якості запобіжного заходу місцева влада міста вирішила закрити дитячі садки та школи.

Зараження у Баден-Вюртемберзі

Коронавірус виявили також у 25-річного чоловіка з адміністративного району Геппінген поблизу Штутгарта. Місцева влада припускає, що він міг заразитися під час поїздки до Мілану. У чоловіка з'явилися симптоми застуди після повернення з Італії , тож він звернувся до місцевого управління охорони здоров'я. Тест на коронавірус показав позитивний результат. Після цього чоловіка перевезли до клініки на лікування. Там він перебуває в ізольованому приміщенні.

Місцева влада намагається встановити усіх, хто контактував з інфікованим. У якості превентивних заходів люди, з якими він найбільше спілкувався, мають залишатися вдома. Також щодня буде перевірятися стан їхнього здоров'я. Якщо у когось із контактних осіб розвинуться симптоми, їх також ізолюють у лікарні.

Раніше у Німеччині зафіксували 16 інфікованих на коронавірус. Щонайменше одного з них вже виписали з лікарні. У Німеччині вірус поширився у місті Штарнберг федеральної землі Баварія, де співробітники компанії Webasto заразилися від колеги, яка прибула з Китаю.

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Коронавірус в Італії: місцями паніка, але без бійок

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  • Коронавірус в Італії. Місто Кодоньо в регіоні Ломбардія

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    Кодоньо - місто з 15-тисячним населенням в італійському регіоні Ломбардія. Через загрозу поширення коронавірусу усі його магазини і закусочні зараз закриті. Лише деякі жителі зважуються вийти на вулицю. Що стало причиною різкого зростання кількості заражених коронавірусом на півночі Італії, досі невідомо. За словами прем'єра Італії Джузеппе Конте, карантин триватиме два тижні.

  • Коронавірус в Італії

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    Кількість хворих стрімко зростає

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  • Коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Закупівля продуктів про запас

    Через стрімке зростання кількості випадків зараження коронавірусом у регіоні багато італійців почали закуповувати про запас продукти харчування і предмети першої необхідності. Ці люди чекають своєї черги, щоб зайти в супермаркет у місті Казальпустерленго. Покупців запускають туди групами по 40 осіб, щоб уникнути тисняви.

  • Коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Високий попит на захисні маски

    Страх перед коронавірусом зростає і в великих містах на півночі Італії. Як випливає з оголошення на дверях, у цій аптеці в Турині респіраторні маски та дезінфікуючий гель для рук вже розпродані. Тонкі захисні маски, подібні до тих, що використовуються в операційних, не гарантують стовідсоткового захисту від коронавірусу. До того ж, їх необхідно регулярно міняти.

  • Коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Карнавал у Венеції

    Через епідемію коронавірусу в Венеції перервали традиційний карнавал, який мав тривати до 25 лютого. За даними на 24 лютого, в Італії зафіксовано понад 200 випадків зараження коронавірусом. Шість осіб померли від небезпечної інфекції.

  • Коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Показ мод в інтернеті

    Італійська столиця моди Мілан розташована лише за 60 кілометрів від міста Кодоньо. 18 лютого в Мілані почався знаменитий тиждень моди. Однак через епідемію коронавірусу модельному дому Джорджіо Армані довелося демонструвати свою нову колекцію в порожньому залі з трансляцією в інтернеті. Інші покази мод були скасовані.

  • Скасування футбольних матчів через коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Скасування футбольних матчів

    Усі спортивні заходи в областях Ломбардія і Венеція скасовані щонайменше до 1 березня. Таким чином італійська влада намагається запобігти або хоча б сповільнити подальше поширення коронавірусу. Крім іншого, на невизначений термін був перенесений матч чемпіонату Італії між міланським "Інтером" і командою "Сампдорія" з Генуї.

    Автор: Олена Гункель


DW.COM

Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

За поширенням нового коронавірусу Італія вийшла на перше місце в ЄС. Через різке зростання кількості випадків зараження на півночі країни 23 лютого 11 населених пунктів були переведені на режим карантину. (24.02.2020)  

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China Coronavirus Symbolbild (Reuters/D. Ruvic)

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