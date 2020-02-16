Коронавірус у Німеччині: один хворий - у критичному стані

Перші випадки захворювання на коронавірус у вівторок, 25 лютого, зафіксували ще у двох федеральних землях Німеччини - у Північному Рейні-Вестфалії на заході та Баден-Вюртемберзі на півдні країни.

Інфікування у Північному Рейн-Вестфалії

Коронавірус виявили у чоловіка та жінки з міста Еркеленц, яке знаходиться поблизу кордону з Нідерландами. Зазначається, що чоловік перебуває у критичному стані. Увечері вівторка його життя підтримував апарат штучного дихання, повідомляє телеканал WDR. Інформації про те, чи виявили коронавірус у його дружини, немає. Утім, їх обох мали транспортувати до лікарні у столиці федеральної землі Дюссельдорфі.

Зазначається, що чоловікові та жінці трохи більше 50 років. Подружжя часто їздить у відрядження через роботу. У якості запобіжного заходу місцева влада міста вирішила закрити дитячі садки та школи.

Зараження у Баден-Вюртемберзі

Коронавірус виявили також у 25-річного чоловіка з адміністративного району Геппінген поблизу Штутгарта. Місцева влада припускає, що він міг заразитися під час поїздки до Мілану. У чоловіка з'явилися симптоми застуди після повернення з Італії , тож він звернувся до місцевого управління охорони здоров'я. Тест на коронавірус показав позитивний результат. Після цього чоловіка перевезли до клініки на лікування. Там він перебуває в ізольованому приміщенні.

Місцева влада намагається встановити усіх, хто контактував з інфікованим. У якості превентивних заходів люди, з якими він найбільше спілкувався, мають залишатися вдома. Також щодня буде перевірятися стан їхнього здоров'я. Якщо у когось із контактних осіб розвинуться симптоми, їх також ізолюють у лікарні.

Раніше у Німеччині зафіксували 16 інфікованих на коронавірус. Щонайменше одного з них вже виписали з лікарні. У Німеччині вірус поширився у місті Штарнберг федеральної землі Баварія, де співробітники компанії Webasto заразилися від колеги, яка прибула з Китаю.

Дивитись відео 01:24 Поділитись Коронавірус в Італії: місцями паніка, але без бійок (25.02.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3YP3T Коронавірус в Італії: місцями паніка, але без бійок