Коронавірус у Німеччині: один хворий - у критичному стані

Перші випадки захворювання на коронавірус у вівторок, 25 лютого, зафіксували ще у двох федеральних землях Німеччини - у Північному Рейні-Вестфалії на заході та Баден-Вюртемберзі на півдні країни.
Інфікування у Північному Рейн-Вестфалії
Коронавірус виявили у чоловіка та жінки з міста Еркеленц, яке знаходиться поблизу кордону з Нідерландами. Зазначається, що чоловік перебуває у критичному стані. Увечері вівторка його життя підтримував апарат штучного дихання, повідомляє телеканал WDR. Інформації про те, чи виявили коронавірус у його дружини, немає. Утім, їх обох мали транспортувати до лікарні у столиці федеральної землі Дюссельдорфі.
Зазначається, що чоловікові та жінці трохи більше 50 років. Подружжя часто їздить у відрядження через роботу. У якості запобіжного заходу місцева влада міста вирішила закрити дитячі садки та школи.
Зараження у Баден-Вюртемберзі
Коронавірус виявили також у 25-річного чоловіка з адміністративного району Геппінген поблизу Штутгарта. Місцева влада припускає, що він міг заразитися під час поїздки до Мілану. У чоловіка з'явилися симптоми застуди після повернення з Італії , тож він звернувся до місцевого управління охорони здоров'я. Тест на коронавірус показав позитивний результат. Після цього чоловіка перевезли до клініки на лікування. Там він перебуває в ізольованому приміщенні.
Місцева влада намагається встановити усіх, хто контактував з інфікованим. У якості превентивних заходів люди, з якими він найбільше спілкувався, мають залишатися вдома. Також щодня буде перевірятися стан їхнього здоров'я. Якщо у когось із контактних осіб розвинуться симптоми, їх також ізолюють у лікарні.
Раніше у Німеччині зафіксували 16 інфікованих на коронавірус. Щонайменше одного з них вже виписали з лікарні. У Німеччині вірус поширився у місті Штарнберг федеральної землі Баварія, де співробітники компанії Webasto заразилися від колеги, яка прибула з Китаю.
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Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Поліцейський контроль на кордоні карантинної зони
Близько 52 тисяч осіб, що проживають в 11 населених пунктах на півночі Італії, фактично виявилися відрізаними від зовнішнього світу через карантин, пов'язаний з епідемією коронавірусу. В'їзд в ці міста і виїзд з них можливі лише за спеціальним дозволом. Порушникам загрожує "кримінально-правова" відповідальність.
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Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Порожні вулиці
Кодоньо - місто з 15-тисячним населенням в італійському регіоні Ломбардія. Через загрозу поширення коронавірусу усі його магазини і закусочні зараз закриті. Лише деякі жителі зважуються вийти на вулицю. Що стало причиною різкого зростання кількості заражених коронавірусом на півночі Італії, досі невідомо. За словами прем'єра Італії Джузеппе Конте, карантин триватиме два тижні.
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Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Кількість хворих стрімко зростає
20 лютого діагноз коронавірусу підтвердився у 38-річного жителя міста Кодоньо. З того часу кількість хворих з його кола спілкування неухильно зростає. На даний момент батьки чоловіка (на фото) перебувають під наглядом лікарів. Проте він не є так званим "нульовим пацієнтом", з якого почалося поширення коронавірусу в регіоні.
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Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Закупівля продуктів про запас
Через стрімке зростання кількості випадків зараження коронавірусом у регіоні багато італійців почали закуповувати про запас продукти харчування і предмети першої необхідності. Ці люди чекають своєї черги, щоб зайти в супермаркет у місті Казальпустерленго. Покупців запускають туди групами по 40 осіб, щоб уникнути тисняви.
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Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Високий попит на захисні маски
Страх перед коронавірусом зростає і в великих містах на півночі Італії. Як випливає з оголошення на дверях, у цій аптеці в Турині респіраторні маски та дезінфікуючий гель для рук вже розпродані. Тонкі захисні маски, подібні до тих, що використовуються в операційних, не гарантують стовідсоткового захисту від коронавірусу. До того ж, їх необхідно регулярно міняти.
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Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Карнавал у Венеції
Через епідемію коронавірусу в Венеції перервали традиційний карнавал, який мав тривати до 25 лютого. За даними на 24 лютого, в Італії зафіксовано понад 200 випадків зараження коронавірусом. Шість осіб померли від небезпечної інфекції.
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Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Показ мод в інтернеті
Італійська столиця моди Мілан розташована лише за 60 кілометрів від міста Кодоньо. 18 лютого в Мілані почався знаменитий тиждень моди. Однак через епідемію коронавірусу модельному дому Джорджіо Армані довелося демонструвати свою нову колекцію в порожньому залі з трансляцією в інтернеті. Інші покази мод були скасовані.
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Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Скасування футбольних матчів
Усі спортивні заходи в областях Ломбардія і Венеція скасовані щонайменше до 1 березня. Таким чином італійська влада намагається запобігти або хоча б сповільнити подальше поширення коронавірусу. Крім іншого, на невизначений термін був перенесений матч чемпіонату Італії між міланським "Інтером" і командою "Сампдорія" з Генуї.
Автор: Олена Гункель