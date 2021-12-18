Чим COVID-вакцина Novavax відрізняється від конкурентів

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) у понеділок, 18 грудня, допустило вакцину від коронавірусу американської компанії Novavax до використання на території ЄС дорослим від 18 років. Це може стати проривом у кампанії з вакцинації в ЄС, зауважує німецьке видання ntv.de, адже багато хто не наважувався вакцинуватися через те, що вакцини (мРНК-вакцини BioNTech/Pfizer та Moderna й векторні вакцини AstraZeneca та Johnson&Johnson), які до цього було допущено в ЄС, ґрунтуються на доволі нових технологіях.

Натомість вакцина від Novavax ґрунтується на вже традиційній методиці, яка використовується для виробництва інших вакцин, скажімо, проти грипу, поліомієліту, гепатиту або правця. Вакцини такого типу ще іноді називають "мертвими", бо вони містять інактивовані віруси або компоненти таких вірусів.

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Нові технології вакцин викликають недовіру

Багато невакцинованих у Німеччині скептично ставляться саме до нових технологій, побоюючись довгострокових наслідків, які можуть проявитися пізніше.

За даними опитування німецького інституту дослідження громадської думки Forsa, проведеного наприкінці жовтня серед невакцинованих у Німеччині, 74 відсотки опитаних висловили сумнів у тому, що векторні та мРНК-вакцини було достатньо досліджено. 62 відсотки опитаних побоюються, що вакцинація даними препаратами може призвести до побічних ефектів або небажаних довготривалих наслідків. Однак у випадку допуску до використання так званої "мертвої" вакцини 56 відсотків опитаних зазначили, що готові будуть зробити щеплення. У Німеччині частка тих, хто пройшов повну імунізацію, складає 70,2 відсотка.

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Як саме функціонує вакцина від Novavax?

Вакцина від американського концерну Novavax під назвою Nuvaxovid або NVX-CoV2373 має таку ж мету, що й інші вакцини: навчити імунну систему розпізнавати вірус Sars-CoV-2 і протидіяти йому. NVX-CoV2373 має білкову основу і містить наночастинку характерного спайкового білка. Він виробляється клітинами молі в біореакторах. Вироблений таким чином спайковий білок вводиться в організм людини у складі вакцини. Людська імунна система після щеплення виробляє антитіла проти цього білка і стає таким чином краще підготовленою до зустрічі зі збудником Sars-CoV-2. При цьому реакція відбувається набагато швидше, оскільки організм після введення даної вакцини - на відміну від інших вакцин - не повинен спочатку виробляти ці спайкові білки. Novavax, як і більшість вакцин, також потрібно вводити двічі.

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Якими є переваги і недоліки білкових вакцин?

До настання "зоряної години" мРНК-вакцин під час нинішньої пандемії саме вакцини на основі білків вважали особливо перспективною технологією. За словами керівника відділу вакцинології та прикладної мікробіології німецького Центру Гельмгольца професора Карлоса Альберто Ґузмана (Carlos Alberto Guzman), "вакцини на основі білка відомі у медицині, зазвичай добре переносяться організмом, і особливих запитань до них не виникає. Та недолік полягає в тому, що розробка таких вакцин зазвичай триває довше, ніж векторних або мРНК-вакцин".

Однак до складу білкової вакцини проти коронавірусу входить і речовина, яка посилює її дію, але може викликати грипальні симптоми.

Вакцини на основі білка можна транспортувати та зберігати при температурі 2-8 градусів за Цельсієм - за такої температури вони не втрачають своїх якостей багато років. У кімнатній температурі їх можна використовувати протягом 24 годин. Тоді як, скажімо, мРНК-вакцини вимагають наднизьких температур зберігання. Це може полегшити доставку вакцини у віддалені куточки світу. Тож вакцина від коронавірусу на основі білка могла би полегшити протидію пандемії і спростити вакцинацію у віддалених куточках світу.

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Загалом білкові вакцини мають дещо нижчу ефективність, ніж інші допущені у ЄС вакцини. Так, вакцини на основі інактивованого вірусу китайських виробників Sinovac, яка є доступною в України, та Sinopharm знижують можливість симптоматичного захворювання на COVID-19 на 51 та 79 відсотків відповідно. Для порівняння - дієвість мРНК-вакцини BioNTech/Pfizer і Moderna сягає 90 відсотків.

Водночас, як повідомила компанія Novavax в червні, загальна ефективність білкової вакцини сягає 90,4 відсотка. Окрім того, за даними виробника, вакцина продемонструвала 100-відсотковий захист від середнього та важкого перебігу хвороби.

Хто ще дозволив використовувати вакцину від Novavax?

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендувала вакцину від Novavax до екстреного застосування 18 грудня. Компанія також подала заявки на дозволи у Великобританії, Канаді, Австралії та Індії.

Перший дозвіл на екстрене використання цієї вакцини 1 листопада дала Індонезія. Індія дозволила експорт 20 мільйонів доз препарату, виробленого на потужностях Інституту сироватки Індії (Serum Institute of India). Однак у самій Індії дозволу на використання препарату ще не надали. Окрім Індонезії, препарат дозволили для екстреного використання Філіппіни.

На початку серпня Єврокомісія схвалила контракт на закупівлю до 100 мільйонів доз вакцини компанії Novavax цього й наступного року з можливістю отримання 100 мільйонів додаткових доз протягом наступних років після дозволу препарату з боку EMA. Німецьке міністерство охорони здоров'я вже запланувало використання цієї вакцини в наступному році.

Україна теж планувала закупити вакцину компанії Novavax. У травні поточного року тодішній міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомляв, що влітку Київ очікує поставок 10 мільйонів законтрактованих доз препарату Інститутом сироватки Індії. Утім, у серпні новий глава МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що контракт з постачальником розірвали, бо Інститут не виконав своїх зобов'язань.