Чому в Україні повільно просувається вакцинація проти COVID-19?

Відділений перегородкою з тканини куток аудиторії - так виглядає пункт вакцинації у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Його щойно відкрили, і в перший же день роботи тут щепились 54 студенти та викладачі. Серед них - Катерина Дмитрук, студентка 4-го курсу, яка отримала першу дозу вакцини.

Катерина розповідає, що раніше не поспішала вакцинуватись через черги за щепленнями в її рідному містечку. "Я давно планувала вакцинуватись. Але у нас, в Любомилі, є тільки один центр вакцинації і там постійно великі черги, тож вакцинацію я постійно відкладала. А зараз, коли дізналась, що є можливість провакцинуватись в університеті, то подумала, чому б нею не скористатись?"- розповідає DW студентка.

Катерина Дмитрук щепилася прямо в університеті

Ставка на відсутність черг у Львові

Саме доступність центрів масової вакцинації та відсутність черг і є тим, на що поставив Львів у кампанії щеплення проти COVID-19. Пункти вакцинації у місті почали працювати не тільки в медичних закладах, торгових центрах, на стадіоні, але й у вищих навчальних закладах та гуртожитках.

Нещодавно у Львові вирішили відправляти мобільні групи і на молодіжні фестивалі, розповідає заступник міського голови Андрій Москаленко. "Щоденно в місті працює приблизно 40-50 мобільних бригад. Щотижня ми аналізуємо, у яких локаціях ще можна відкривати нові центри масової вакцинації. Розподіляємо їх так, щоб мати логістичний доступ до них в кожному мікрорайоні. Також практикуємо, щоб на великі заходи можна було приходити тільки з ПЛР-тестом або щепленням. Це теж стимулює вакцинуватись", - пояснює посадовець.

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Утім, Москаленко наголошує, що в місті вже вакцинували більше 60 відсотків освітян. І до кінця місяця міська влада хоче довести цю цифру до 80 відсотків. Середні показники по Україні нижчі - на початок навчального року було щеплено близько 40 відсотків вчителів. Москаленко відзначає, що у Львові освітян просять вакцинуватись, а не вимагають, оскільки вважають вакцинацію добровільною справою кожного.

Агітація на Одещині

Загалом же за весь період вакцинації у Львові, де мешкають понад 720 тисяч людей, першою дозою щепили 148,4 тисячі людей, двома дозами - 112,4 тисячі, тобто у місті повністю вакцинували 15 відсотків населення. В області загалом щепили дещо менше -13,5 відсотка. Наразі навищі в Україні показники з вакцинації проти короновірусної інфекції має місто Київ, де щепили 25 відсотків мешканців. Далі йдуть Черкаська та Полтавська області - по 19 відсотків, Дніпропетровщина -15 відсотків. Найменше ж вакцинованих на Волині та Івано-Франківщині, де щепили по 9 відсотків населення, та у Донецькій та Луганській областях, де вакцинували по чотири відсотки людей.

На останньому місці нещодавно була і Одеська область. Але за останні тижні показники там почали зростати і, за останніми даними, нині там вакциновано майже 11 відсотків мешканців. Як пояснила DW керівниця Одеського обласного Центру громадського здоров'я Оксана Денисенко, відставання сталось через провал інформаційної кампанії на початку. "В перший день вакцинальної кампанії прозвучала інформація, що були інфіковані вакциновані медики, що в підсумку підірвало комунікацію і довіру населення до вакцинації. Однак ми виправляємо ситуацію. Зараз включили рекламу і активно вакцинуємо населення", - пояснює Оксана Денисенко.

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Щоб заохотити мешканців Одещини, відразу після отримання другої дози вирішили видавати людям COVID-сертифікати. На місцях в пунктах вакцинації також працюють волонтери, які розповідають про типи вакцин і їх безпечність. Загалом в Одеській області працює 86 пунктів щеплення, які можуть змінювати адреси, відповідно до потреби.

Наразі найкраще провакцинувати в області вдалось медиків - на рівні 77 відсотків, а найгірше - освітян, тільки на 27 відсотків. "Ми працюємо, проводимо зустрічі з освітянами, пояснюємо їм. І показники почали рости, бо ще кілька тижнів тому взагалі рівень вакцинації серед них був на рівні 9 відсотків", - розповідає чиновниця. Вона каже, що намагаються заохочувати освітян до щеплень навіть матеріально. "Їм також говорять, що якщо почнеться епідемія, школи закриють і переведуть в онлайн. Тоді їм не передбачені надбавки і премії", - пояснює Оксана Денисенко.

Чому Україна пробуксовує з вакцинацією?

За даними міністерства охорони здоров'я (МОЗ), в Україні повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини від коронавірусу дещо більше чотирьох мільйонів людей. Однак у планах глави МОЗ Віктора Ляшка було щепити до вересня п'ять мільйонів українців. Таку обіцянку він дав на засіданні профільного комітету Верховної ради перед своїм призначенням у травні, однак вже 28 серпня визнав, що обіцянку виконає трохи пізніше. Чому ж за темпами вакцинації Україна відстає навіть від власних планів?

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Україна почала вакцинувати населення від коронавірусу лише у лютому - чи не останньою в Європі. На нинішні ж темпи вакцинації також впливає низка факторів, пояснює керівник програм з охорони здоров'я ЮНІСЕФ в Україні Андрій Славуцький. Передовсім робота на місцях, що доводять різні відсотки вакцинації в областях. "Все залежить від тої команди, яка працює на місці, її ініціативності, від того, наскільки серйозно сприймають ситуацію, як швидко розгортають пункти вакцинації, наскільки інтенсивно працюють мобільні бригади. Очевидно, в деяких областях це виходить, а в деяких з цим - великі проблеми", - говорить Славуцький з ЮНІСЕФ - фонду ООН, котрий доставляє в Україну вакцини через ініціативу COVAX.

Також має значення упередження українців. "На жаль, в Україні дуже великим є відсоток населення, який сумнівається у вакцинації. Як правило, це - жертви пропаганди антивакцинаторів. Ще одна категорія населення - це ті, хто чекає лише на певні види вакцин, бо в країні чомусь склалось упередження щодо вакцин, які виготовлені в Китаї чи Індії", - пояснює Славуцький. Також, за його словами, поганий приклад показують медики, серед яких, на його думку, рівень вакцинації є несподівано низьким. Недовіра медиків викликає недовіру в населення, переконаний представник ЮНІСЕФ.

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Також, на його думку, на початку причиною гальмування вакцинації могло бути нерівномірне розподілення вакцин серед областей. "Але зараз всіх вакцин достатньо. Обіцяють ще більше Мoderna та Pfizer/BioNTech. Тому потрібен ще час", - додає експерт. Хоча, з іншого боку, він вважає, що гнатися за відсотками вакцинації і колективним імунітетом - не варто. За його словами, краще зосередитись на групах ризику, де є великі шанси перетікання хвороби у важку форму - максимально вакцинувати потрібно їх.