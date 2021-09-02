 Чому в Україні повільно просувається вакцинація проти COVID-19? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 06.09.2021

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Україна

Чому в Україні повільно просувається вакцинація проти COVID-19?

Глава МОЗ Віктор Ляшко обіцяв, що до вересня в Україні від коронавірусу щеплять п'ять мільйонів людей. Утім, нині країна перебуває тільки на шляху до цього показника. Чому так?

Центр вакцинації облаштували прямо в аудиторії Львівського університету ім. І. Франка

"Центр" вакцинації облаштували прямо в аудиторії Львівського університету ім. І. Франка

Відділений перегородкою з тканини куток аудиторії - так виглядає пункт вакцинації у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Його щойно відкрили, і в перший же день роботи тут щепились 54 студенти та викладачі. Серед них - Катерина Дмитрук, студентка 4-го курсу, яка отримала першу дозу вакцини.

Катерина розповідає, що раніше не поспішала вакцинуватись через черги за щепленнями в її рідному містечку. "Я давно планувала вакцинуватись. Але у нас, в Любомилі, є тільки один центр вакцинації і там постійно великі черги, тож вакцинацію я постійно відкладала. А зараз, коли дізналась, що є можливість провакцинуватись в університеті, то подумала, чому б нею не скористатись?"- розповідає DW студентка.

Катерина Дмитрук

Катерина Дмитрук щепилася прямо в університеті

Ставка на відсутність черг у Львові

Саме доступність центрів масової вакцинації та відсутність черг і є тим, на що поставив Львів у кампанії щеплення проти COVID-19. Пункти вакцинації у місті почали працювати не тільки в медичних закладах, торгових центрах, на стадіоні, але й у вищих навчальних закладах та гуртожитках.

Нещодавно у Львові вирішили відправляти мобільні групи і на молодіжні фестивалі, розповідає заступник міського голови Андрій Москаленко. "Щоденно в місті працює приблизно 40-50 мобільних бригад. Щотижня ми аналізуємо, у яких локаціях ще можна відкривати нові центри масової вакцинації. Розподіляємо їх так, щоб мати логістичний доступ до них в кожному мікрорайоні. Також практикуємо, щоб на великі заходи можна було приходити тільки з ПЛР-тестом або щепленням. Це теж стимулює вакцинуватись", - пояснює посадовець.

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Утім, Москаленко наголошує, що в місті вже вакцинували більше 60 відсотків освітян. І до кінця місяця міська влада хоче довести цю цифру до 80 відсотків. Середні показники по Україні нижчі - на початок навчального року було щеплено близько 40 відсотків вчителів. Москаленко відзначає, що у Львові освітян просять вакцинуватись, а не вимагають, оскільки вважають вакцинацію добровільною справою кожного.

Агітація на Одещині

Загалом же за весь період вакцинації у Львові, де мешкають понад 720 тисяч людей, першою дозою щепили 148,4 тисячі людей, двома дозами - 112,4 тисячі, тобто у місті повністю вакцинували 15 відсотків населення. В області загалом щепили дещо менше -13,5 відсотка. Наразі навищі в Україні показники з вакцинації проти короновірусної інфекції має місто Київ, де щепили 25 відсотків мешканців. Далі йдуть Черкаська та Полтавська області - по 19 відсотків, Дніпропетровщина -15 відсотків. Найменше ж вакцинованих на Волині та Івано-Франківщині, де щепили по 9 відсотків населення, та у Донецькій та Луганській областях, де вакцинували по чотири відсотки людей.

На останньому місці нещодавно була і Одеська область. Але за останні тижні показники там почали зростати і, за останніми даними, нині там вакциновано майже 11 відсотків мешканців. Як пояснила DW керівниця Одеського обласного Центру громадського здоров'я Оксана Денисенко, відставання сталось через провал інформаційної кампанії на початку. "В перший день вакцинальної кампанії прозвучала інформація, що були інфіковані вакциновані медики, що в підсумку підірвало комунікацію і довіру населення до вакцинації. Однак ми виправляємо ситуацію. Зараз включили рекламу і активно вакцинуємо населення", - пояснює Оксана Денисенко.

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Щоб заохотити мешканців Одещини, відразу після отримання другої дози вирішили видавати людям COVID-сертифікати. На місцях в пунктах вакцинації також працюють волонтери, які розповідають про типи вакцин і їх безпечність. Загалом в Одеській області працює 86 пунктів щеплення, які можуть змінювати адреси, відповідно до потреби.

Наразі найкраще провакцинувати в області вдалось медиків - на рівні 77 відсотків, а найгірше - освітян, тільки на 27 відсотків. "Ми працюємо, проводимо зустрічі з освітянами, пояснюємо їм. І показники почали рости, бо ще кілька тижнів тому взагалі рівень вакцинації серед них був на рівні 9 відсотків", - розповідає чиновниця. Вона каже, що намагаються заохочувати освітян до щеплень навіть матеріально. "Їм також говорять, що якщо почнеться епідемія, школи закриють і переведуть в онлайн. Тоді їм не передбачені надбавки і премії", - пояснює Оксана Денисенко.

Чому Україна пробуксовує з вакцинацією? 

За даними міністерства охорони здоров'я (МОЗ), в Україні повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини від коронавірусу дещо більше чотирьох мільйонів людей. Однак у планах глави МОЗ Віктора Ляшка було щепити до вересня п'ять мільйонів українців. Таку обіцянку він дав на засіданні профільного комітету Верховної ради перед своїм призначенням у травні, однак вже 28 серпня визнав, що обіцянку виконає трохи пізніше. Чому ж за темпами вакцинації Україна відстає навіть від власних планів?

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Україна почала вакцинувати населення від коронавірусу лише у лютому - чи не останньою в Європі. На нинішні ж темпи вакцинації також впливає низка факторів, пояснює керівник програм з охорони здоров'я ЮНІСЕФ в Україні Андрій Славуцький. Передовсім робота на місцях, що доводять різні відсотки вакцинації в областях. "Все залежить від тої команди, яка працює на місці, її ініціативності, від того, наскільки серйозно сприймають ситуацію, як швидко розгортають пункти вакцинації, наскільки інтенсивно працюють мобільні бригади. Очевидно, в деяких областях це виходить, а в деяких з цим - великі проблеми", - говорить Славуцький з ЮНІСЕФ - фонду ООН, котрий доставляє в Україну вакцини через ініціативу COVAX.

Також має значення упередження українців. "На жаль, в Україні дуже великим є відсоток населення, який сумнівається у вакцинації. Як правило, це - жертви пропаганди антивакцинаторів. Ще одна категорія населення - це ті, хто чекає лише на певні види вакцин, бо в країні чомусь склалось упередження щодо вакцин, які виготовлені в Китаї чи Індії", - пояснює Славуцький. Також, за його словами, поганий приклад показують медики, серед яких, на його думку, рівень вакцинації є несподівано низьким. Недовіра медиків викликає недовіру в населення, переконаний представник ЮНІСЕФ.

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Також, на його думку, на початку причиною гальмування вакцинації могло бути нерівномірне розподілення вакцин серед областей. "Але зараз всіх вакцин достатньо. Обіцяють ще більше Мoderna та Pfizer/BioNTech. Тому потрібен ще час", - додає експерт. Хоча, з іншого боку, він вважає, що гнатися за відсотками вакцинації і колективним імунітетом - не варто. За його словами, краще зосередитись на групах ризику, де є великі шанси перетікання хвороби у важку форму - максимально вакцинувати потрібно їх.

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    Ця медсестра має в своєму багажу один єдиний резервуар, що містить кілька доз вакцин від коронавірусу. Її літак прямує до американського містечка Ігл, що на південному березі річки Юкон. У цьому містечку мешкає не більше 100 осіб. В багатьох програмах вакцинації корінні народи зараховані до пріоритетних груп. Часто вони живуть далеко від лікарень.

  • Колумбія: роз'яснювальна робота серед корінного населення

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    Колумбія: роз'яснювальна робота в Кордильєрах

    Анселмо Тунубала миє руки перед тим, як зробити старій жінці щеплення. 49-річний лікар щодня ходить від поселення до поселення в горах на південному заході Колумбії. Він пояснює місцевим їхньою рідною мовою, чому важливо вакцинуватися. Тунубала належить до народності гуамбіа, як і його пацієнти. Вони скептично ставляться до щеплення й більше довіряють традиційній медицині та релігійним лідерам.

  • Максика: багатогодинний піший марш заради щеплення

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Мексика: багатогодинний піший марш

    Майже чотири години знадобилось цим чоловікам та жінкам, аби пішки дістатись до відділеного містечка Нуева Колоніа, що в центральній Мексиці. Там їм зробили щеплення від коронавірусу. Ці люди належать до індіанського народу уічолі.

  • Бразилія: доволі хитка справа

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    Бразилія: доволі хитка справа

    Ольга Піментел причалила свій човен до катера мобільної бригади вакцинації. До муніципалітету Носа Сеньора Лівраменту, що на річці Ріу Негру в Бразилії, можна дістатись тільки по воді. "Прекрасно! І майже не боляче", - каже 72-річна жінка, посміхаючись. І наостанок вигукує: "Viva o SUS!" - "Хай живе система охорони здоров'я Бразилії!".

  • Бразилія: щеплення при світлі свічок

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Бразилія: щеплення при світлі свічок

    Президент Бразилії, правий популіст Жаір Болсонару, тривалий час поширював скепсис щодо щеплення від коронавірусу. Але нарешті і в цій країні розгорнулася кампанія з вакцинації. Серед перших, кому роблять щеплення, - корінне населення й нащадки африканських рабів. До цієї групи належить і 70-річна Раймунда Ноната. В її селищі немає електромережі. Тому робити щеплення доводиться при світлі свічок.

  • Уганда: на щеплення на водному таксі

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Уганда: на щеплення на водному таксі

    Жінці, що сидить у передній частині човна, вже зробили щеплення. Разом з донькою вона знову полишає острів Бвама - найбільший на озері Буніоні в Уганді. Й у цій центральноафриканській країні уряд намагається провести кампанію з вакцинації також у найвіддаленіших регіонах.

  • Зімбабве: складно прохідними шляхами

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Зімбабве: складно прохідними шляхами

    Тут хоча й обійшлося без човна, але долати водну перепону довелося. Шлях у селище Джарі в Зімбабве цій мобільній бригаді перекрила річка, що затопила дорогу. За даними відомства з охорони здоров'я Африканського Союзу (Africa CDC), досі лише менше одного відсотка населення Зімбабве повністю вакциновані проти коронавірусу - як і багато де, тут щеплення роблять першочергово медичному персоналу.

  • Японія: також тут є віддалені села

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

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    Японські міста належать до найбільших та найсучасніших у світі, але й у цій країні є маленькі віддалені села з кількома сотнями жителів. Кітааікі - одне з таких. До того, хто не може відвідати найближче місто, аби йому зробили щеплення, лікар приходить додому.

  • Індонезія: в супроводі охоронців

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Індонезія: в супроводі охоронців

    На початку січня кампанія з вакцинації розпочалася й в Індонезії. З міста Банда-Ачех мобільні бригади на човнах відправляються до віддалених островів. Вакцина, яку транспортують у портативних холодильниках, є настільки цінною, що для медиків довелося організувати охоронний супровід.

  • Індія: записатися на вакцинацію і заразитися коронавірусом?

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Індія: записатися на вакцинацію і заразитися коронавірусом?

    Індія належить до країн, котрі найбільше постраждали внаслідок пандемії. Всередині березня медики відвідали селище Бахакаджарі, що на річці Брахмапутра. Ці жінки прийшли, аби записатись у чергу на вакцинацію. Без масок, без соціальної дистанції - лишається лише сподіватись, що такі обставини не призвели до нових заражень коронавірусом.

    Автор: Ута Штайнвер, Філіпп Белль


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