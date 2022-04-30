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Сі Цзіньпін

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сі Цзіньпін".

Сі Цзіньпін - лідер Китайської народної республіки (КНР), генеральний секретар Центрального комітету Комуністичної партії Китаю (ЦК КПК). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Київ запропонував Китаю стати гарантом безпеки України

Київ запропонував Китаю стати гарантом безпеки України 30.04.2022

Проблеми, викликані військовим вторгненням РФ в Україну, становлять серйозну загрозу для економіки КНР, заявив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю китайській офіційній інформагенції "Сіньхуа".
Чому локдауни в Китаї полегшать Європі відмову від нафти та газу з РФ

Чому локдауни в Китаї полегшать Європі відмову від нафти та газу з РФ 15.04.2022

Вперте небажання Сі Цзіньпіна відмовитися від політики нульової терпимості до COVID-19 сильно гальмує економіку КНР. Це призведе до зростання постачання зрідженого газу та інших енергоносіїв до ЄС.
Війна РФ проти України: чи зможе ЄС похитнути проросійський нейтралітет Китаю

Війна РФ проти України: чи зможе ЄС похитнути проросійський нейтралітет Китаю 31.03.2022

Китай намагається втримати нейтральну позицію щодо війни РФ проти України, але та водночас підтримує Москву. Як Пекін балансує між різними політичними цілями? Чи зможе ЄС переконати його на саміті?
Байден застеріг Китай від підтримки Росії у війні в Україні

Байден застеріг Китай від підтримки Росії у війні в Україні 19.03.2022

Джо Байден розповів Сі Цзіньпіну про наслідки для Китаю в разі надання Росії матеріальної підтримки в війні проти України, але не отримав гарантій у відповідь.
Китай виступив за мирні переговори і гуманітарну допомогу Україні

Китай виступив за мирні переговори і гуманітарну допомогу Україні 08.03.2022

Лідер Китаю Сі Цзіньпін назвав ситуацію в Україні "тривожною" і сказав, що пріоритетом має бути запобігання її ескалації або "виходу з-під контролю".
Китай вимагає політичного вирішення кризи навколо України

Китай вимагає політичного вирішення кризи навколо України 16.02.2022

У напруженості, яка виникла, Пекін звинуватив США, які нібито поширювали "дезінформацію". Китай разом із Росією виступає проти розширення НАТО.
Генсек ООН закликав Китай забезпечити можливість візиту комісарки з прав людини

Генсек ООН закликав Китай забезпечити можливість візиту комісарки з прав людини 06.02.2022

У рамках Олімпіади в Пекіні генсек ООН зустрівся із китайським керівництвом та закликав забезпечити доступ правозахисників до населеного уйгурами регіону на північному заході Китаю. 
У Пекіні відкрилась зимова Олімпіада-2022

У Пекіні відкрилась зимова Олімпіада-2022 04.02.2022

У китайській столиці відбулася урочиста церемонія відкриття Олімпійських ігор. Пекін став першим містом, яке отримало право приймати як літню, так і зимову Олімпіаду.
Путін та Сі Цзіньпін виступили проти розширення НАТО

Путін та Сі Цзіньпін виступили проти розширення НАТО 04.02.2022

Росія та Китай "глибоко стурбовані серйозними викликами у сфері міжнародної безпеки" та виступають проти подальшого розширення Північноатлантичного альянсу, йдеться в спільній заяві Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна.
Зустріч Путіна та Сі: криза навколо України штовхає РФ у обійми Китаю?

Зустріч Путіна та Сі: криза навколо України штовхає РФ у обійми Китаю? 04.02.2022

Зустріч президента Росії та голови КНР відбудеться на тлі погіршення відносин Москви та Пекіна із Заходом. Це дає обом лідерам додатковий стимул для зміцнення співпраці.

Лідери США і Китаю вперше зустрілися на віртуальному саміті

Лідери США і Китаю вперше зустрілися на віртуальному саміті 16.11.2021

Джо Байден вперше на посаді президента США зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпіном, щоправда віртуально, та наголосив на важливості гарантій, що суперництво між країнами не призведе до конфлікту.
Перед самітом: США та Китай обмінялися застереженнями через Тайвань

Перед самітом: США та Китай обмінялися застереженнями через Тайвань 14.11.2021

США висловили стурбованість військовим та економічним тиском Пекіна на Тайвань. Китай застеріг Вашингтон від підтримки у Тайвані сил, які виступають за незалежність.

Дводенний саміт Великої двадцятки розпочався у Римі

Дводенний саміт Великої двадцятки розпочався у Римі 30.10.2021

Питання зміни клімату та відновлення світової економіки є основними на порядку денному очного саміту G20. Утім, лідери Росії та Китаю беруть у ньому участь онлайн.
Китай обіцяє мирне возз'єднання з Тайванем, острів відстоюватиме незалежність

Китай обіцяє "мирне возз'єднання" з Тайванем, острів відстоюватиме незалежність 09.10.2021

На тлі напруження ситуації з Тайванем лідер КНР Сі Цзіньпін анонсував "мирне історичне возз'єднання" за аналогією з Гонконгом. Влада острову певна, що його мешканці мають самі обирати майбутнє.
Генсек ООН закликав припинити війну проти планети

Генсек ООН закликав припинити "війну проти планети" 21.09.2021

Антоніу Гутерріш закликав усі країни схвалити амбітні плани з захисту довкілля. США пообіцяли щодо цього "хороші новини" на Генасамблеї ООН 21 вересня.

Уперше за сім місяців Джо Байден та Сі Цзіньпін провели телефонну розмову

Уперше за сім місяців Джо Байден та Сі Цзіньпін провели телефонну розмову 10.09.2021

Президент США Джо Байден та голова КНР Сі Цзіньпін провели першу за сім місяців телефонну розмову. Лідери домовилися підтримувати постійні контакти.
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