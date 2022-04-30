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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сі Цзіньпін".
Сі Цзіньпін - лідер Китайської народної республіки (КНР), генеральний секретар Центрального комітету Комуністичної партії Китаю (ЦК КПК). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.