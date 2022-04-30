Сі Цзіньпін

Війна РФ проти України: чи зможе ЄС похитнути проросійський нейтралітет Китаю

Китай намагається втримати нейтральну позицію щодо війни РФ проти України, але та водночас підтримує Москву. Як Пекін балансує між різними політичними цілями? Чи зможе ЄС переконати його на саміті?