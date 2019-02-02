Січень став найспекотнішим місяцем в Австралії в історії метеорологічних спостережень

Минулого місяця температура повітря в Австралії сягала майже 50 градусів за Цельсієм, що стало безпрецедентним рекордом за час метеорологічних спостережень. У країні загинули сотні тисяч риб та танув асфальт.
В Австралії минулий місяць став найспекотнішим за весь час метеорологічних спостережень, повідомило у п'ятницю, 1 лютого, метеорологічне бюро країни. За словами старшого кліматолога бюро Ендрю Уоткінса, температура минулого місяця у країні була безпрецедентною. "Ми бачили, як теплові хвилі впливають на великі частини країни протягом більшої частини місяця, з рекордами як за тривалістю, так і за щоденним рівнем (температур)", - сказав він, передає агенція AP.
Зокрема, у місті Аделаїда в південній Австралії найспекотніший день за весь час був зафіксований 24 січня, коли стовпчик термометру піднявся до позначки 46,6 градуса за Цельсієм. Цього ж дня в південноавстралійському місті Порт-Огаста, де мешкають 15 тисяч людей, була досягнута найвища температура по всій країні - 49,5 градуса.
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