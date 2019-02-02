 Січень став найспекотнішим місяцем в Австралії в історії метеорологічних спостережень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.02.2019

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Новини

Січень став найспекотнішим місяцем в Австралії в історії метеорологічних спостережень

Минулого місяця температура повітря в Австралії сягала майже 50 градусів за Цельсієм, що стало безпрецедентним рекордом за час метеорологічних спостережень. У країні загинули сотні тисяч риб та танув асфальт.

Січень став найспекотнішим місяцем в Австралії

Січень став найспекотнішим місяцем в Австралії

В Австралії минулий місяць став найспекотнішим за весь час метеорологічних спостережень, повідомило у п'ятницю, 1 лютого, метеорологічне бюро країни. За словами старшого кліматолога бюро Ендрю Уоткінса, температура минулого місяця у країні була безпрецедентною. "Ми бачили, як теплові хвилі впливають на великі частини країни протягом більшої частини місяця, з рекордами як за тривалістю, так і за щоденним рівнем (температур)", - сказав він, передає агенція AP.

Зокрема, у місті Аделаїда в південній Австралії найспекотніший день за весь час був зафіксований 24 січня, коли стовпчик термометру піднявся до позначки 46,6 градуса за Цельсієм. Цього ж дня в південноавстралійському місті Порт-Огаста, де мешкають 15 тисяч людей, була досягнута найвища температура по всій країні - 49,5 градуса.

Мертва риба в річці Дарлінг

Мертва риба в річці Дарлінг

Через сильну спеку у штаті Вікторія з дерев падали тисячі кажанів, а в Новому Південному Уельсі розтанув асфальт. Чиновники штату повідомили, що після посухи необхідно вжити заходів із покращення якості води в річках, де загинули сотні тисяч риб. У доповіді уряду штату йдеться, що з річки було злито занадто багато води для ферм.

Повінь у місті Таунсвілль на півночі Квінсленда

Повінь у місті Таунсвілль на півночі Квінсленда

По всій країні було дуже мало опадів, втім водночас минулого тижня у північному Квінсленді сталась велика повінь. Рівень води в річці Дейнтрі досягнув максимуму за останні 118 років. Аварійні служби повідомили, що від повені були врятовані 28 людей.

Тим часом в острівному штаті Тасманія вирують понад 40 пожеж в лісах та на сільськогосподарських землях. Десятки будинків були зруйновані. Влада штату сподівається, що дощі зможуть погасити вогонь.

  • Посуха в Австралії

    Коли посуха стає химерним абстрактним мистецтвом

    Композиція з коритом та деревом

    Якщо дивитися з землі, то посуха, що вже кілька років триває в австралійському штаті Новий Південний Уельс, перетворила ландшафт на брунатну піщану пустелю. Але з висоти пташиного польоту тут проглядаються справжні художні форми й контури.

  • Австралія

    Коли посуха стає химерним абстрактним мистецтвом

    Посуха нагадує рак

    На одному з фермерських дворів самотою лежить біле, мов кістка, висохле дерево. Власниця ферми каже: "Посуха дещо нагадує рак - вона немов прогризається крізь тебе. Стає дедалі сухіше, ситуація - дедалі серйознішою, а життя складнішим". За даними представників влади, посуха зачепила близько 95 відсотків території штату Новий Південний Уельс.

  • Австралія

    Коли посуха стає химерним абстрактним мистецтвом

    Безводдя й тварини

    Ось тут кенгуру втамовує спрагу з корита на одній з ферм штату Новий Південний Уельс. Для місцевих тварин посуха досить небезпечна. Приміром, з метою попередити можливі лісові пожежі в провінції зрубують евкаліптові дерева, внаслідок чого коалам нема чим харчуватися.

  • Австралія

    Коли посуха стає химерним абстрактним мистецтвом

    Лихо для фермерів

    Посуха особливо дошкуляє фермерам. Якщо за кілька місяців на фермі Джіммі Маккеона не стане сіна, то засноване його дідом ще 1901 року господарство зазнає небачених збитків. У регіоні з 2010 року практично не було опадів.

  • Австралія

    Коли посуха стає химерним абстрактним мистецтвом

    Брак трави

    На лугах трави не лишилося. Тож вівцям доводиться харчуватися збіжжям, яке фермер розсипав довгою смужкою. Уряд Австралії пообіцяв фермерам грошову допомогу обсягом близько одного мільярда австралійських доларів.

  • Австралія

    Коли посуха стає химерним абстрактним мистецтвом

    Рятівні гілячки для корів

    Один з фермерів видерся на дерево, спилює зелені гілляки й кидає їх додолу зголоднілим коровам. Це - єдиний харч, що ще залишився для його худоби. Адже в деяких регіонах Австралії цього разу метеорологи зафіксували друге за спекотою літо (грудень-лютий) та вкрай теплу й суху осінь (березень-травень).

  • Австралія

    Коли посуха стає химерним абстрактним мистецтвом

    Візерунки на полях

    На цьому полі у штаті Новий Південний Уельс проглядаються сліди оранки та посухи. Візерунок дещо нагадує традиційні наскельні розписи аборигенів.

    Автор: Давид Ель, Валерій Сааков


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