Сітовий банк: українська економіка скоротиться на 45 відсотків

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокремахроніку війни за другу половину дня 10 квітня.

DW далі стежить за подіями понеділка, 11 квітня (час київський):

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Українська економіка, згідно з прогнозом Світового банку, цього року скоротиться на 45,1 відсотків. Як повідомляє Reuters з посиланням на прогноз організації, внутрішній валовий продукт Росії тим часом, як очікується, скоротиться приблизно на 11,2 відсотка.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що позиція Німеччини останнім часом змінюється на користь України. "Говорив сьогодні із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про те, як притягнути до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах. Як посилити санкції проти Росії та як змусити Росію шукати мир. Радий зазначити, що останнім часом німецька позиція змінюється на користь України", - сказав він у відеозверненні у неділю ввечері. "Вважаю це абсолютно логічним. Оскільки саме цей курс підтримує більшість німецького народу", - заявив президент, слова якого наводить "Інтерфакс-Україна".