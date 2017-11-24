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Сінай

Вибух у мечеті в Єгипті: понад 180 загиблих

Вибух у мечеті в Єгипті: понад 180 загиблих 24.11.2017

Вибух стався під час п'ятничної молитви у мечеті, розташованій на півночі Сінайського півострова. Загинули щонайменше 180 осіб.
Бої на Сінаї: є загиблі з боку армії та ісламістів

Бої на Сінаї: є загиблі з боку армії та ісламістів 15.10.2017

Шестеро єгипетських військових та 24 місцеві ісламісти, пов’язані з ІД, загинули на Сінаї у ході запеклих боїв.
На Сінайському півострові бойовики ІД напали на конвой поліції: 18 загиблих

На Сінайському півострові бойовики ІД напали на конвой поліції: 18 загиблих 11.09.2017

Бойовики ІД влаштували засідку на єгипетський поліцейський конвой на Сінайському півострові, вбивши 18 поліцейських. Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання "Ісламська держава".

Єгипет знищив очільника ІД на Сінаї

Єгипет знищив очільника ІД на Сінаї 04.08.2016

Збройні сили Єгипту знищили очільника "Ісламської держави" на Сінайському півострові. Разом зі своїм лідером загинули щонайменше 45 терористів, які належали до групи "Сінайська провінція".
Напад ІД на Сінайському півострові: більше десяти поліцейських загинули

Напад ІД на Сінайському півострові: більше десяти поліцейських загинули 19.03.2016

Відповідальність за атаку на контрольно-пропускний пункт у провінції Північний Сінай у Єгипті узяло на себе угруповання "Ісламська держава".
Напад на пост поліції у Єгипті: убито 7 поліцейських

Напад на пост поліції у Єгипті: убито 7 поліцейських 21.01.2016

Невідомі обстріляли поліцейський пост на півночі Єгипту, в результаті загинули п'ятеро поліцейських, ще троє отримали поранення. Правоохоронці оточили район, де стався напад, і почали шукати нападників.

Єгипет: туризм після теракту 25.11.2015

Туристична галузь Єгипту зазнала збитків після авіакатастрофи із літаком А321 на Сінаї. В країні продовжують відпочивати лише найвідданіші її гості.
Коментар: Де хештег #WeAreRussians?

Коментар: Де хештег #WeAreRussians? 17.11.2015

Дискусія про причини падіння російського пасажирського літака на Сінаї розкриває глибинні проблеми комунікації між Заходом та Росією, вважає Інґо Маннтойфель.

Катастрофа російського A321: версія теракту 17.11.2015

DW з'ясовувала, чому Росія різко змінила позицію щодо збиття літака "Когалимавіа" над Сінаєм. І чому версія теракту може бути вигідною Москві.

Фінансова атака на тероризм - DW Новини (17.11.2015) 17.11.2015

Захід перекриє ісламським радикалам головні джерела фінансування. Чому Путін визнав катастрофу А321 над Сінаєм терактом. Наслідки санкцій проти російських банків.

DW Новини за 100 секунд (13.11.2015) 13.11.2015

Україна припинила імпорт електроенергії з РФ. 40 загиблих в результаті теракту Ісламської Держави у Бейруті. У М'янмі перемогла опозиція.
ЗМІ: Єгипетські слідчі майже певні, що катастрофу A321 спричинила бомба

ЗМІ: Єгипетські слідчі майже певні, що катастрофу A321 спричинила бомба 08.11.2015

Причиною катастрофи російського літака A321 з дуже високою ймовірністю стала бомба, повідомляє інформагентство Reuters з посиланням на власне джерело у комітеті розслідування катастрофи в Єгипті.
ЗМІ: У Берліні припускають слід Ісламської держави у катастрофі A321

ЗМІ: У Берліні припускають слід "Ісламської держави" у катастрофі A321 07.11.2015

Закласти бомбу в російський літак могли терористи з "Ісламської держави", припускають у німецькому уряді. Таку інформацію опублікувала газета Frankfurter Allgemeiner Sonntagszeitung з посиланням на власні джерела.
ЗМІ: Державіаслужба не має підстав обмежувати польоти до Шарм-ель-Шейха

ЗМІ: Державіаслужба не має підстав обмежувати польоти до Шарм-ель-Шейха 07.11.2015

До Державіаслужби України не надходило офіційних документів, на підставі яких можна було б обмежити рейси в Шарм-ель-Шейх, повідомляють у міністерстві інфраструктури.
У британський літак над Сінаєм у серпні ледь не потрапила ракета

У британський літак над Сінаєм у серпні ледь не потрапила ракета 07.11.2015

Пілотові британського літака довелося зробити маневр, щоб ухилитися від ракети. Інцидент стався ще в серпні. Уряд у Лондоні заявляє, що йшлося, ймовірно, про регулярні навчання армії Єгипту.

США вважають ймовірною версію теракту у небі над Сінаєм 06.11.2015

Низка західноєвропейських авіакомпаній припиняють польоти на Сінайський півострів.
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