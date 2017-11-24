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Вибух стався під час п'ятничної молитви у мечеті, розташованій на півночі Сінайського півострова. Загинули щонайменше 180 осіб.
Шестеро єгипетських військових та 24 місцеві ісламісти, пов’язані з ІД, загинули на Сінаї у ході запеклих боїв.
Бойовики ІД влаштували засідку на єгипетський поліцейський конвой на Сінайському півострові, вбивши 18 поліцейських. Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання "Ісламська держава".
Збройні сили Єгипту знищили очільника "Ісламської держави" на Сінайському півострові. Разом зі своїм лідером загинули щонайменше 45 терористів, які належали до групи "Сінайська провінція".
Відповідальність за атаку на контрольно-пропускний пункт у провінції Північний Сінай у Єгипті узяло на себе угруповання "Ісламська держава".
Невідомі обстріляли поліцейський пост на півночі Єгипту, в результаті загинули п'ятеро поліцейських, ще троє отримали поранення. Правоохоронці оточили район, де стався напад, і почали шукати нападників.
Туристична галузь Єгипту зазнала збитків після авіакатастрофи із літаком А321 на Сінаї. В країні продовжують відпочивати лише найвідданіші її гості.
Дискусія про причини падіння російського пасажирського літака на Сінаї розкриває глибинні проблеми комунікації між Заходом та Росією, вважає Інґо Маннтойфель.
DW з'ясовувала, чому Росія різко змінила позицію щодо збиття літака "Когалимавіа" над Сінаєм. І чому версія теракту може бути вигідною Москві.
Захід перекриє ісламським радикалам головні джерела фінансування. Чому Путін визнав катастрофу А321 над Сінаєм терактом. Наслідки санкцій проти російських банків.
Україна припинила імпорт електроенергії з РФ. 40 загиблих в результаті теракту Ісламської Держави у Бейруті. У М'янмі перемогла опозиція.
Причиною катастрофи російського літака A321 з дуже високою ймовірністю стала бомба, повідомляє інформагентство Reuters з посиланням на власне джерело у комітеті розслідування катастрофи в Єгипті.
Закласти бомбу в російський літак могли терористи з "Ісламської держави", припускають у німецькому уряді. Таку інформацію опублікувала газета Frankfurter Allgemeiner Sonntagszeitung з посиланням на власні джерела.
До Державіаслужби України не надходило офіційних документів, на підставі яких можна було б обмежити рейси в Шарм-ель-Шейх, повідомляють у міністерстві інфраструктури.
Пілотові британського літака довелося зробити маневр, щоб ухилитися від ракети. Інцидент стався ще в серпні. Уряд у Лондоні заявляє, що йшлося, ймовірно, про регулярні навчання армії Єгипту.
Низка західноєвропейських авіакомпаній припиняють польоти на Сінайський півострів.
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