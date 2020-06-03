Сім областей і Київ не готові до чергових послаблень карантину - Ляшко

У зв'язку з епідемічною ситуацією заклади громадського харчуванняв семи областях України та в Києві не повинні приймати відвідувачів у приміщеннях. Про це в п'ятницю, 5 червня, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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"За індикатором захворюваності у нас сьогодні не проходять Київ, Волинська, Житомирська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області. За тестуванням не проходять Донецька і Луганська", - визнав Ляшко, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Він пояснив, що в цих регіонах "не досягнуто критеріїв", за яких можна переходити до чергового послаблення карантинних обмежень, передбаченого урядом з 5 червня. А тому комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в цих регіонах не повинні, зокрема, дозволяти закладам громадського харчування обслуговувати відвідувачів у приміщеннях, зазначив головний санітарний лікар. "Якщо ж заклади відкриватимуть, то це буде порушенням постанови про впровадження адаптивного карантину", - додав Ляшко.

Нагадаємо, з 5 червня заклади громадського харчування можуть приймати відвідувачів у приміщеннях. Це передбачає рішення уряду про подальші послаблення карантинних обмежень. Утім, в умовах запровадженого урядом так званого адаптивного карантину рішення про послаблення обмежень в конкретному регіоні ухвалює регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, виходячи з епідемічної ситуації.

Як повідомлялося, в Україні напередодні було зафіксовано антирекорд щодо кількості нових підтверджених випадків інфікування коронавірусом. Найбільше нових випадків останніми днями фіксують у Львівській області та Києві.