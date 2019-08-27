Сім країн Південної Америки домовилися про захист лісів Амазонії

Глави та представники сімох країн Південної Америки у п'ятницю, 6 вересня, зустрілися, щоб обговорити спільні дії із захисту лісів Амазонії, під час зустрічі вони підписали відповідний пакт.
Президенти та представники Колумбії, Перу, Бразилії, Еквадору, Болівії, Суринаму і Гайани зустрілися у колумбійському місті Летісія. Вони обговорювали спільну стратегію захисту та збереження найбільших у світі тропічних лісів Амазонії.
Політики підписали відповідний пакт. Він передбачає проведення спільного супутникового моніторингу та координацію дій щодо реагування на катастрофи. Згідно з домовленостями, представники сімох країн погодили створення інформаційної мережі для посилення співпраці в умовах стихійних лих, таких як лісові пожежі, та для обміну інформацією про нелегальну вирубку лісу і незаконні розкопки.
Президент Колумбії Іван Дуке Маркес додав, що країни Південної Америки шукатимуть підтримку банків для своїх дій. "Це вирішальний крок для виживання нашої планети", - наголосив він.
Болсонару проти міжнародної підтримки
Водночас президент Бразилії Жаір Болсонару не приїхав на зустріч через заплановану операцію. Замість себе він відправив міністра закордонних справ країни. Однак Болсонару записав відеозвернення до решти учасників. У ньому він закликав їх чинити опір "спробам надати міжнародний статус захисту тропічних лісів".
За словами президента Бразилії, країни Південної Америки повинні зайняти жорстку позицію і "захистити свій суверенітет", щоб кожна країна могла реалізувати "кращу політику для регіону Амазонії". "Ми не можемо передати це в руки інших країн", - заявив він.
Нагадаємо, пожежі у тропічних лісах Амазонії, які називають "зеленими легенями" Землі, не вщухають уже протягом багатьох тижнів. Тільки на території Бразилії цього року зафіксовано понад 80 тисяч випадків пожеж.
Попри катастрофічні пожежі, Болсонару відмовився від фінансової допомоги розміром 18 мільйонів євро для гасіння пожеж, яку Емануель Макрон анонсував під час зустрічі Великої сімки (G7) у серпні. Крім того, він розкритикував президента Франції через те, що пожежі в Амазонії обговорювали без участі Бразилії. Болсонару покладає вину за пожежі на корінне населення Бразилії та екологічних активістів. Водночас останні вважають, що причиною пожеж могли стати наслідки безвідповідальної екологічної політики уряду.
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Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії
"Зелені легені" планети у вогні
Густий дим стоїть над великими просторами басейну річки Амазонки. З повітря найкраще видно, як вогонь просувається вперед, знищуючи тропічні ліси. Стіна вогню пожирає величезні площі лісів. Хмари диму також вказують на природню катастрофу, яка продовжує лютувати: "зелені легені" нашої планети охоплені вогнем.
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Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії
Невпинна робота пожежників
Вогонь залишає за собою лише обвуглені стовбури дерев і йде далі. Тисячі пожежників, ризикуючи власним життям, намагаються приборкати вогняну стихію. Але, вочевидь, їхніх зусиль недостатньо. Під тиском міжнародної спільноти уряд Бразилії ухвалив рішення долучити до боротьби з вогнем підрозділи збройних сил країни.
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Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії
Тисячі лісових пожеж з початку року
Тим часом влада семи з 26-ти бразильських штатів оголосила надзвичайний стан і звернулася до уряду по допомогу. Статистика вражає: за даними бразильського Інституту досліджень космосу (INPE), з початку року було зафіксовано вже понад 75 тисяч лісових пожеж - на 84 відсотки більше, ніж за відповідний період минулого року.
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Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії
Катастрофа, створена людиною
На жаль, масштабні пожежі у цій південноамериканській країні є регулярними. Вони постійно виникають у засушливу пору року. Утім, серед причин виникнення цього пекла є також і діяльність людини: за даними організацій, які опікуються захистом довкілля, в останній хвилі пожеж винні фермери. Їхній мотив при цьому - звільнити території під пасовища, зокрема для великої рогатої худоби.
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Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії
Об'єкти інфраструктури у небезпеці
Пожежі є небезпечними не лише для віддалених лісових районів. Те, наскільки лісовий вогонь наблизився до населених людьми районів, засвідчує ця фотографія, зроблена поблизу міста Куяба на південному сході Бразилії. Вогонь лютує загрозливо близько до автомобілів, що їдуть дорогою, яка з'єднує цей регіон країни з сусідньою Болівією.
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Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії
Протести проти уряду Жаіра Болсонару
У багатьох регіонах Бразилії формується рух опору проти центрального уряду країни. Насамперед під шквалом критики демонстрантів опинилася політика президента країни Жаіра Болсонару у сфері захисту довкілля. Болсонару неодноразово заявляв, що він виступає за використання басейну Амазонки у господарстві. За свою нерішучу реакцію на пожежі президент Бразилії наразився на критику в усьому світі.
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Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії
Світ долучається до боротьби з вогнем
Країни Великої сімки погодили виділення термінової допомоги на загальну суму у 20 мільйонів євро. За рахунок цих коштів насамперед планувалося фінансувати роботи пожежних літаків. Утім, бразильські урядовці відмвилися від коштів іноземних донорів.
Автор: Даніель Гайнріх