Сім країн Південної Америки домовилися про захист лісів Амазонії

Глави та представники сімох країн Південної Америки у п'ятницю, 6 вересня, зустрілися, щоб обговорити спільні дії із захисту лісів Амазонії, під час зустрічі вони підписали відповідний пакт.

Президенти та представники Колумбії, Перу, Бразилії, Еквадору, Болівії, Суринаму і Гайани зустрілися у колумбійському місті Летісія. Вони обговорювали спільну стратегію захисту та збереження найбільших у світі тропічних лісів Амазонії.

Політики підписали відповідний пакт. Він передбачає проведення спільного супутникового моніторингу та координацію дій щодо реагування на катастрофи. Згідно з домовленостями, представники сімох країн погодили створення інформаційної мережі для посилення співпраці в умовах стихійних лих, таких як лісові пожежі, та для обміну інформацією про нелегальну вирубку лісу і незаконні розкопки.

Президент Колумбії Іван Дуке Маркес додав, що країни Південної Америки шукатимуть підтримку банків для своїх дій. "Це вирішальний крок для виживання нашої планети", - наголосив він.

Болсонару проти міжнародної підтримки

Водночас президент Бразилії Жаір Болсонару не приїхав на зустріч через заплановану операцію. Замість себе він відправив міністра закордонних справ країни. Однак Болсонару записав відеозвернення до решти учасників. У ньому він закликав їх чинити опір "спробам надати міжнародний статус захисту тропічних лісів".

За словами президента Бразилії, країни Південної Америки повинні зайняти жорстку позицію і "захистити свій суверенітет", щоб кожна країна могла реалізувати "кращу політику для регіону Амазонії". "Ми не можемо передати це в руки інших країн", - заявив він.

Нагадаємо, пожежі у тропічних лісах Амазонії, які називають "зеленими легенями" Землі, не вщухають уже протягом багатьох тижнів. Тільки на території Бразилії цього року зафіксовано понад 80 тисяч випадків пожеж.

Попри катастрофічні пожежі, Болсонару відмовився від фінансової допомоги розміром 18 мільйонів євро для гасіння пожеж, яку Емануель Макрон анонсував під час зустрічі Великої сімки (G7) у серпні. Крім того, він розкритикував президента Франції через те, що пожежі в Амазонії обговорювали без участі Бразилії. Болсонару покладає вину за пожежі на корінне населення Бразилії та екологічних активістів. Водночас останні вважають, що причиною пожеж могли стати наслідки безвідповідальної екологічної політики уряду.