 Сільське господарство Німеччини через спеку зазнало понад мільярд євро збитків | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.08.2018

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Економіка

Сільське господарство Німеччини через спеку зазнало понад мільярд євро збитків

Сільське господарство в Німеччині сильно постраждало від спеки. За попередніми даними федеральних земель, ідеться про понад мільярд євро збитків.

Зів'ялі цукрові буряки у Гессені, Німеччина

Зів'ялі цукрові буряки у Гессені, Німеччина

Тривала спека та посуха у багатьох регіонах Німеччини протягом останніх тижнів завдала серйозної шкоди сільському господарству. За попередніми оцінками урядів низки федеральних земель, ідеться про щонайменше 1,1 мільярда євро збитків, повідомила у суботу, 11 серпня, агенція dpa. Спілка фермерів, своєю чергою, уже попросила один мільярд євро допомоги.

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Зокрема, земля Шлезвіг-Гольштейн оцінила збитки у 422 мільйони євро, Саксонія - у 308 мільйонів євро, Саксонія-Ангальт - у 237 мільйонів євро, Гессен - у 150 мільйонів євро. Крім того, прогнозовані загальні збитки для лісового господарства оцінюють на рівні близько 30 мільйонів євро.

Федеральна міністерка сільського господарства Юлія Клекнер (Julia Klöckner) закликала землі повідомляти про збитки та очікувану допомогу. Утім, вона зауважила, що передусім за допомогу фермерам відповідають саме земельні уряди.

Чи буде підтримка з Берліна, стане ясно, коли завершиться збір урожаю та проведені відповідні розрахунки, чи йдеться про "загальнодержавний масштаб". Очікувано, це буде відомо наприкінці серпня. Рішення про субвенції, наголосила Клекнер, буде ухвалене "після розгляду цифр, даних і фактів", цитує Der Spiegel.

Утім, незвична спека призвела до значних прибутків німецьких кондитерів, зокрема, виробників морозива, а також бровари. На вдалий рік розраховують і винороби, які почали збір врожаю на кілька тижнів раніше, ніж зазвичай.

  • Спека в Німеччині

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  • Спека в Німеччині

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

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  • Спека в Німеччині

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  • Спека в Німеччині

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

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  • Пожежа

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

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  • Пожежа

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

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  • Пляж

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

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  • Зоопарк

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

    Морозиво у зоопарку

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  • Спека

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

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    Автор: Валерій Сааков


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Німеччина в гарячих обіймах спеки

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