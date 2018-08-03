Сільське господарство Німеччини через спеку зазнало понад мільярд євро збитків

Тривала спека та посуха у багатьох регіонах Німеччини протягом останніх тижнів завдала серйозної шкоди сільському господарству. За попередніми оцінками урядів низки федеральних земель, ідеться про щонайменше 1,1 мільярда євро збитків, повідомила у суботу, 11 серпня, агенція dpa. Спілка фермерів, своєю чергою, уже попросила один мільярд євро допомоги.
Зокрема, земля Шлезвіг-Гольштейн оцінила збитки у 422 мільйони євро, Саксонія - у 308 мільйонів євро, Саксонія-Ангальт - у 237 мільйонів євро, Гессен - у 150 мільйонів євро. Крім того, прогнозовані загальні збитки для лісового господарства оцінюють на рівні близько 30 мільйонів євро.
Федеральна міністерка сільського господарства Юлія Клекнер (Julia Klöckner) закликала землі повідомляти про збитки та очікувану допомогу. Утім, вона зауважила, що передусім за допомогу фермерам відповідають саме земельні уряди.
Чи буде підтримка з Берліна, стане ясно, коли завершиться збір урожаю та проведені відповідні розрахунки, чи йдеться про "загальнодержавний масштаб". Очікувано, це буде відомо наприкінці серпня. Рішення про субвенції, наголосила Клекнер, буде ухвалене "після розгляду цифр, даних і фактів", цитує Der Spiegel.
Утім, незвична спека призвела до значних прибутків німецьких кондитерів, зокрема, виробників морозива, а також бровари. На вдалий рік розраховують і винороби, які почали збір врожаю на кілька тижнів раніше, ніж зазвичай.
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Німеччина в гарячих обіймах спеки
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Німеччина в гарячих обіймах спеки
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Німеччина в гарячих обіймах спеки
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Німеччина в гарячих обіймах спеки
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Німеччина в гарячих обіймах спеки
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Німеччина в гарячих обіймах спеки
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Німеччина в гарячих обіймах спеки
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Німеччина в гарячих обіймах спеки
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Німеччина в гарячих обіймах спеки
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Автор: Валерій Сааков