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Сільке Вюнш

Журналістка, репортерка та редакторка відділу "Культура онлайн" на Deutsche Welle.

Культура яскрава, гучна й різноманітна - Сільке любить свою роботу за можливість переживати й відображати її. Окрім перевірених часом музеїв та бібліотек, їй подобається досліджувати божевільні околиці, які роблять нашу культуру такою живою.

У  яскравому світі "Євробачення" вона почувається так само комфортно, як у грязюці на рок-фестивалю "Вакен" чи під час кельнського карнавалу.

Вона любить артхаузне кіно і серіали про зомбі, хороші книжки і комікс про Астерікса й Обелікса. Улюблена музика в неї залежить від настрою - адже вона слухає все, від металу та електроніки до джазу та класики.  

Найкраще в її роботі те, що вона часто може перетворювати свою пристрасть на професію.

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