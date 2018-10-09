Сікорський: Росія не змирилася з незалежністю України (відео)

"Я був серед тих міністрів, які застерігали Захід. Ми звертали увагу на те, що президент Путін говорив на саміті НАТО в Бухаресті, що Україна - це штучно створена держава. Ми казали, що це небезпечно. Адже це означає, що Росія не змирилася з втратою імперії, з незалежністю України, її правом на окреме існування. Ми попереджали, що будуть наслідки".

Дивіться повне інтерв'ю колишнього міністра закордонних справ Польщі (2007-2014) Радослава Сікорського: