Сікорський: Росія не змирилася з незалежністю України (відео)

Колишній голова МЗС Польщі Радослав Сікорський про загрози з боку Росії та оборонну політику Заходу в програмі DW "Нємцова.Інтерв'ю".
"Я був серед тих міністрів, які застерігали Захід. Ми звертали увагу на те, що президент Путін говорив на саміті НАТО в Бухаресті, що Україна - це штучно створена держава. Ми казали, що це небезпечно. Адже це означає, що Росія не змирилася з втратою імперії, з незалежністю України, її правом на окреме існування. Ми попереджали, що будуть наслідки".
Дивіться повне інтерв'ю колишнього міністра закордонних справ Польщі (2007-2014) Радослава Сікорського:
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