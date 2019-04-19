 США і ЄС обіцяють працювати з будь-яким наступним президентом України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.04.2019

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Новини

США і ЄС обіцяють працювати з будь-яким наступним президентом України

Євросоюз і США й надалі працюватимуть з Україною на благо її громадян, незалежно від результатів президентських виборів.

Кандидати у президенти України Володимир Зеленський та Петро Порошенко

Кандидати у президенти України Володимир Зеленський та Петро Порошенко

США та Європейський Союз продовжать співпрацю з Україною незалежно від результату президентських виборів, другий тур яких запланований на 21 квітня. Про це у п'ятницю, 19 квітня, заявили посолка США в Україні Марі Йованович та голова представництва Європейського Союзу в Україні Х'юг Мінгареллі, інформує "Інтерфакс-Україна".

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У цьогорічній президентській кампанії в Україні доля інтернету як джерела "чорнухи" зросла, але вплив телебачення у боротьбі із конкурентами залишається найбільшим, запевняють експерти. (16.04.2019)

Міжнародна місія спостерігачів ENEMO оцінила виборчий процес та роботу ЦВК під час виборів президента України. Вони також закликали переможців першого туру до дебатів. (02.04.2019)

Посолка США, виступаючи перед представниками Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO), запевнила, що уряд США співпрацювати з будь-яким кандидатом, якого українці оберуть президентом. "Ми продовжуватимемо працювати над тими речами, які важливі і для українського народу, і для США, а саме: успішне вирішення конфлікту на Сході, процвітаюча економіка і повага урядом усіх громадян відповідно до закону", - зазначила Йованович.

Дипломатка також зазначила, що перший тур виборів відбувся без сутичок, законно і на конкурентній основі, вільно від жорстокості та нелегітимних процесів, висловивши сподівання, що в неділю, 21 квітня, "така позитивна тенденція збережеться".

Підтримав Йованович і Х'юг Мінгареллі. "В Європейському Союзі ми надалі підтримуватимемо український народ незалежно від результату виборів для того, щоб просувати демократію, модернізацію України та євроінтеграцію", - заявив він. Мінгареллі також відзначив важливість того, що з результатами першого туру президентських виборів погодилися всі кандидати.

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