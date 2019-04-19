США і ЄС обіцяють працювати з будь-яким наступним президентом України

США та Європейський Союз продовжать співпрацю з Україною незалежно від результату президентських виборів, другий тур яких запланований на 21 квітня. Про це у п'ятницю, 19 квітня, заявили посолка США в Україні Марі Йованович та голова представництва Європейського Союзу в Україні Х'юг Мінгареллі, інформує "Інтерфакс-Україна".

Посолка США, виступаючи перед представниками Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO), запевнила, що уряд США співпрацювати з будь-яким кандидатом, якого українці оберуть президентом. "Ми продовжуватимемо працювати над тими речами, які важливі і для українського народу, і для США, а саме: успішне вирішення конфлікту на Сході, процвітаюча економіка і повага урядом усіх громадян відповідно до закону", - зазначила Йованович.

Дипломатка також зазначила, що перший тур виборів відбувся без сутичок, законно і на конкурентній основі, вільно від жорстокості та нелегітимних процесів, висловивши сподівання, що в неділю, 21 квітня, "така позитивна тенденція збережеться".

Підтримав Йованович і Х'юг Мінгареллі. "В Європейському Союзі ми надалі підтримуватимемо український народ незалежно від результату виборів для того, щоб просувати демократію, модернізацію України та євроінтеграцію", - заявив він. Мінгареллі також відзначив важливість того, що з результатами першого туру президентських виборів погодилися всі кандидати.