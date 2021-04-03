 США і НАТО розпочали підготовку до виведення військ з Афганістану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.04.2021

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Новини

США і НАТО розпочали підготовку до виведення військ з Афганістану

Офіційно вивід військ з Афганістану розпочнеться лише 1 травня, але дії на місцях вже ведуться. Таліби відмовляються брати участь у мирних конференціях, поки з країни не виведуть всі іноземні сили.

Американські військові в Афганістані

Американські військові в Афганістані

Через майже 20 років військової присутності в Афганістані США і Північноатлантичний альянс (НАТО) фактично розпочали процес виведення військ з цієї країни, взявшись за підготовку на місцях. Про це в неділю, 25 квітня, журналістам у Кабулі заявив командувач військами НАТО і США в Афганістані американський генерал Остін Скотт Міллер, уточнивши, що офіційною датою початку виведення військовослужбовців буде 1 травня.

За його словами, запланований впорядкований процес виводу військ означатиме на практиці, що всі бази та інша техніка будуть передані афганським силам безпеки. За офіційними даними, останнім часом в Афганістані перебувало 2,5 тисячі американських солдатів. Крім того, в країні досі налічується близько 18 тисяч американських підрядників, які виконують різноманітні завдання. В цілому в країні налічується близько 7,5 військових НАТО, в тому числі близько 1100 - з Німеччини.

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"Талібан" вимагає повного виводу військ

У середині квітня президент США Джо Байден оголосив, що американські війська повернуться додому до 11 вересня. Згодом вивести війська з Афганістану вирішив також і Північноатлантичний альянс. Нині тривають переговори про перенесення виведення військ на 4 липня. Обидві дати символічні: 11 вересня 2001 року в США було скоєно серію терактів, що призвели до загибелі близько трьох тисяч осіб, а 4 липня - національне свято США, День незалежності.

Водночас радикальний рух "Талібан" заявив, що не братиме участі в мирних конференціях щодо Афганістану, допоки всі іноземні сили не будуть виведені з країни.

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  • Жінки вивчають медицину в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студентки медицини

    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


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