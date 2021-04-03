США і НАТО розпочали підготовку до виведення військ з Афганістану

Через майже 20 років військової присутності в Афганістані США і Північноатлантичний альянс (НАТО) фактично розпочали процес виведення військ з цієї країни, взявшись за підготовку на місцях. Про це в неділю, 25 квітня, журналістам у Кабулі заявив командувач військами НАТО і США в Афганістані американський генерал Остін Скотт Міллер, уточнивши, що офіційною датою початку виведення військовослужбовців буде 1 травня.

За його словами, запланований впорядкований процес виводу військ означатиме на практиці, що всі бази та інша техніка будуть передані афганським силам безпеки. За офіційними даними, останнім часом в Афганістані перебувало 2,5 тисячі американських солдатів. Крім того, в країні досі налічується близько 18 тисяч американських підрядників, які виконують різноманітні завдання. В цілому в країні налічується близько 7,5 військових НАТО, в тому числі близько 1100 - з Німеччини.

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"Талібан" вимагає повного виводу військ

У середині квітня президент США Джо Байден оголосив, що американські війська повернуться додому до 11 вересня. Згодом вивести війська з Афганістану вирішив також і Північноатлантичний альянс. Нині тривають переговори про перенесення виведення військ на 4 липня. Обидві дати символічні: 11 вересня 2001 року в США було скоєно серію терактів, що призвели до загибелі близько трьох тисяч осіб, а 4 липня - національне свято США, День незалежності.

Водночас радикальний рух "Талібан" заявив, що не братиме участі в мирних конференціях щодо Афганістану, допоки всі іноземні сили не будуть виведені з країни.

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