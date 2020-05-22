США і Китай перебувають на межі "холодної війни" - МЗС КНР

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив у неділю, 24 травня, що США підштовхують відносини з КНР до "межі нової холодної війни".

"Ми дізналися, що деякі політичні сили в США беруть у заручники китайсько-американські відносини і підштовхують наші дві країни до межі нової "холодної війни", - цитує Ван Ї інформагенція AFP. Водночас міністр не уточнив, які саме "сили" він мав на увазі.

Нагадаємо, що розбіжності у відносинах між США і Китаєм щодо дотримання прав людини, торгівлі, Гонконгу особливо посилилися в період поширення пандемії нового коронавірусу у світі.

Президент США Дональд Трамп останнім часом критикує Китай і закидає йому незадовільну реакцію на спалах нового коронавірусу і спроби приховати інформацію про нього на початку епідемії в країні. На думку Трампа, саме дії Китаю привели до поширення COVID-19 у світі.

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Китай хоче якнайшвидше ухвалити суперечливий закон щодо Гонконгу

Очільник МЗС Китаю також заявив, що необхідно ухвалити "без найменшої затримки" суперечливий законопроєкт щодо національної безпеки Гонконгу. У разі затвердження він надасть Пекіну розширені можливості втручання у справи колишньої британської колонії. Зокрема, новий законопроєкт дозволить Китаю задіювати у Гонконгу свої силові структури в обхід місцевої влади. Цю ініціативу вже розкритикували уряди Великобританії, Канади, Австралії, а також у США та ЄС.

Саме через цю законодавчу ініціативу Китаю у Гонконгу відновилися масові протести. Їхні учасники вийшли на вулиці попри небезпеку інфікування COVID-19, поліція застосувала проти них сльозогінний газ.

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