США цього тижня оголосять про постачання Україні систем ПРО - ЗМІ

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 26 червня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями понеділка, 27 червня (час київський).

++07.30++

У ніч на понеділок військами РФ було завдано ракетного удару по Одеській області із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М, повідомило оперативне командування "Південь". Внаслідок влучання в житловий квартал мирного селища сталося руйнування та загорання кількох житлових будинків та господарчих споруд. За попередньою інформацією, постраждало шість осіб, серед яких одна дитина.

++07.25++

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив про запровадження нових санкцій проти Росії, зокрема заборони на імпорт російського золота, а також надання бухгалтерських, трастових та деяких інших послуг Росії, повідомляє японський телеканал NHK. Санкції, за словами прем'єра, торкнуться 70 осіб та 90 організацій, переважно пов'язаних із оборонною промисловістю Росії. Їхні рахунки на території Японії буде заморожено.

++07.20++

США цього тижня оголосять про постачання Україні сучасної системи протиракетної оборони середньої та великої дальності, повідомляє CNN з посиланням на джерела. У відповідь на запит Києва Вашингтон також оголосить про передачу додаткової військової допомоги, до якої увійдуть артилерійські боєприпаси та радари. Україна попросила поставити їй систему протиракетної оборони NASAMS, яка здатна вражати цілі на відстані понад 150 кілометрів, але українським військовим необхідно пройти навчання для роботи з нею, додає джерело CNN. Про плани Вашингтона цього тижня оголосити про закупівлю в інтересах Києва сучасних систем ПРО повідомило вранці у понеділок також агентство Reuters.

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