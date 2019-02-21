США хочуть продовжити діалог з КНДР щодо ядерної зброї і санкцій

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео у п'ятницю, 1 березня, заявив, що під час саміту за участю президента країни Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином у Ханої північнокорейська сторона просила Вашингтон повністю скасувати санкції проти неї.

Своєю чергою американська сторона поставила вимогу перед КНДР демонтувати всі ядерні об'єкти. При цьому Північна Корея, за словами Помпео, під час переговорів не змогла повністю прояснити, що саме вона готова запропонувати відносно свого ядерного об'єкта в Йонбені. Тому Вашингтон очікує "повернення за стіл переговорів для продовження цієї розмови", сказав глава Держдепу США.

28 лютого другий в історії саміт між США та КНДР, який відбувався у в'єтнамському Ханої, завершився на кілька годин раніше запланованого часу. Сторони не оприлюднювали двосторонніх заяв. Спільний обід двох лідерів було скасовано. Попри відсутність домовленостей, президент США Трамп на прес-конференції за підсумками зустрічі назвав переговори "продуктивними".

За підсумками першої зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина, яка відбулася у червні 2018 року в Сінгапурі, був підписаний спільний документ, який зобов'язує КНДР до повної денуклеаризації Корейського півострова. На саміті лідерів Південної і Північної Кореї, що пройшов у вересні того ж року в Пхеньяні, КНДР зобов'язалася остаточно закрити випробувальний ракетний полігон "Сохе" і припинити експлуатацію розташованої на ньому пускової установки.