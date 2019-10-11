 США хочуть вивести до тисячі своїх військових з півночі Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

США хочуть вивести до тисячі своїх військових з півночі Сирії

Про плани вивести близько тисячі американських військових з північної частини Сирії заявив міністр оборони США Марк Еспер. До цього кроку спонукає наступальна операція Туреччини, кажуть у Пентагоні.

Американські війська в Сирії

Американські війська в Сирії (архівне фото)

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Марк Еспер оголосив про намір вивести з північної частини Сирії майже тисячу американських військовослужбовців. Про це Еспер розповів у неділю, 13 жовтня, в ефірі американського телеканалу CBS, передає Reuters.

За словами Еспера, до цього підштовхує нинішній наступ турецьких військ проти сирійських курдів у цій частині Сирії. Американський урядовець уточнив, що президент США Дональд Трамп ухвалив "добре обдумане рішення" щодо виводу військ після консультацій з представниками силового блоку.

"За останню добу ми дізналися, що Туреччина має намір розширити свій наступ ще далі на південь, а також на захід порівняно з тим, що планувалося спочатку", - сказав Еспер, цитує Reuters. Тож потрібно вивести військових США з зони обстрілу, пояснив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американські військові потрапили під обстріл під час турецького наступу в Сирії.

Еспер запевнив, що в даному разі про цілковите виведення американського військового контингенту з цієї частини Сирії не йдеться. Однак назване ним число військових, котрих Пентагон планує вивести з північної частини Сирії, практично відповідає кількості дислокованих там військовослужбовців США, зазначає агенція новин AFP.

DW.COM

Вашингтон не підтримуватиме аноносований Анкарою наступ на Півночі Сирії та відводить з регіону своїх військових. (07.10.2019)

Внаслідок бойових дій на північному сході Сирії десятки тисяч людей стали біженцями. Гуманітарна криза може торкнутися близько 400 тисяч осіб. (13.10.2019)

Пентагон обвинуватив Анкару у свідомому обстрілі американських військових у Сирії. Туреччина відкидає це, зазначивши, що її метою були лише курдські формування. (12.10.2019)

Турецька силова операції на північному сході Сирії - "вторгнення на територію арабської країни та зазіхання на її суверенітет", наголошують у Лізі арабських держав. (12.10.2019)

Рішення про припинення поставок озброєнь з ФРН ухвалено на тлі турецької військової операції в Сирії, заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас. (12.10.2019)

Точних дат щодо початку та тривалості цього виведення Еспер не назвав.

Члени родин бойовиків ІД втекли через наступ 

Тим часом наступ турецьких військ та їхніх союзників проти сирійських курдів уже призвів до втечі близько 800 утримуваних членів родин бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава". Про це в неділю повідомили представники курдської автономії у Сирії, а також в розташованому в Лондоні Сирійському центрі спостереження за дотриманням прав людини, передає агенція новин dpa.

За даними місцевої курдської влади, більшість з тих, хто прорвався зі спеціального табору, - іноземці. Їхню втечу уможливив обстріл союзних до Туреччини сил сирійської опозиції, наголошують представники курдської влади. За даними британського видання Guardian, з табору втекло 250 жінок та 700 дітей.

Як повідомлялося, наступ турецьких військових на півночі Сирії розпочався 9 жовтня. Згідно з офіційною позицією Анкари, мета операції полягає у витісненні курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) від кордону з Туреччиною та створенні "коридору безпеки" уздовж турецько-сирійського кордону. Анкара вважає YPG сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою "Робітничої партії Курдистану" (РПК). Цей крок Анкари засудили раніше Вашингтон, Берлін, офіційний Дамаск, а також ЄС та Ліга арабських держав.

Ця наступальна операція вже змусила понад 130 тисяч людей на північному сході Сирії залишити місця свого проживання.

Також за темою

US-Präsident Donald Trump

Дональд Трамп хоче стати посередником між Туреччиною і курдами Сирії 11.10.2019

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність до ролі посередника між Туреччиною та сирійськими курдами та повторив погрозу застосувати проти Анкари санкції, якщо турецька військова операція "перетне межу".

Ägypten Kairo | Außerordentliche Tagung der arabischen Außenminister

Ліга арабських держав засудила наступ Туреччини в Сирії 12.10.2019

Турецька силова операції на північному сході Сирії - "вторгнення на територію арабської країни та зазіхання на її суверенітет", наголошують у Лізі арабських держав.

Türkei Hatay Militärkonvoi an der Grenze zu Syrien

Турецькі війська розпочали операцію проти курдів у Сирії 09.10.2019

Оголошена Анкарою силова операція на півночі Сирії розпочалася. В турецькому уряді прагнуть у такий спосіб запобігти появі "терористичного коридору".

Реклама

Докладно

Турецька військова техніка поряд з кордоном з Сирією

Вторгнення Туреччини у Сирію і його вплив на баланс сил

Військове вторгнення турецьких військ у Сирію може змінити баланс сил у регіоні.  

Gasflamme Gasherd (picture-alliance/dpa)

Як нараховуватимуть субсидії по-новому (відео)

Чому субсидій у новому опалювальному сезоні стане менше і кому відмовлятимуть - у сюжеті DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  