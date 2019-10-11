США хочуть вивести до тисячі своїх військових з півночі Сирії

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Марк Еспер оголосив про намір вивести з північної частини Сирії майже тисячу американських військовослужбовців. Про це Еспер розповів у неділю, 13 жовтня, в ефірі американського телеканалу CBS, передає Reuters.

За словами Еспера, до цього підштовхує нинішній наступ турецьких військ проти сирійських курдів у цій частині Сирії. Американський урядовець уточнив, що президент США Дональд Трамп ухвалив "добре обдумане рішення" щодо виводу військ після консультацій з представниками силового блоку.

"За останню добу ми дізналися, що Туреччина має намір розширити свій наступ ще далі на південь, а також на захід порівняно з тим, що планувалося спочатку", - сказав Еспер, цитує Reuters. Тож потрібно вивести військових США з зони обстрілу, пояснив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американські військові потрапили під обстріл під час турецького наступу в Сирії.

Еспер запевнив, що в даному разі про цілковите виведення американського військового контингенту з цієї частини Сирії не йдеться. Однак назване ним число військових, котрих Пентагон планує вивести з північної частини Сирії, практично відповідає кількості дислокованих там військовослужбовців США, зазначає агенція новин AFP.

Точних дат щодо початку та тривалості цього виведення Еспер не назвав.

Члени родин бойовиків ІД втекли через наступ

Тим часом наступ турецьких військ та їхніх союзників проти сирійських курдів уже призвів до втечі близько 800 утримуваних членів родин бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава". Про це в неділю повідомили представники курдської автономії у Сирії, а також в розташованому в Лондоні Сирійському центрі спостереження за дотриманням прав людини, передає агенція новин dpa.

За даними місцевої курдської влади, більшість з тих, хто прорвався зі спеціального табору, - іноземці. Їхню втечу уможливив обстріл союзних до Туреччини сил сирійської опозиції, наголошують представники курдської влади. За даними британського видання Guardian, з табору втекло 250 жінок та 700 дітей.

Як повідомлялося, наступ турецьких військових на півночі Сирії розпочався 9 жовтня. Згідно з офіційною позицією Анкари, мета операції полягає у витісненні курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) від кордону з Туреччиною та створенні "коридору безпеки" уздовж турецько-сирійського кордону. Анкара вважає YPG сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою "Робітничої партії Курдистану" (РПК). Цей крок Анкари засудили раніше Вашингтон, Берлін, офіційний Дамаск, а також ЄС та Ліга арабських держав.

Ця наступальна операція вже змусила понад 130 тисяч людей на північному сході Сирії залишити місця свого проживання.