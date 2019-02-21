 США: У Сомалі було вбито 35 бойовиків руху ″Аш-Шабаб″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.02.2019

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Новини

США: У Сомалі було вбито 35 бойовиків руху "Аш-Шабаб"

Американські військові завдали удару з повітря та вбили 35 бойовиків пов'язаного з "Аль-Каїдою" сомалійського руху "Аш-Шабаб", повідомили у Африканському командуванні Збройних сил США.

Бойовики Аш-Шабаб (архівне фого)

Бойовики "Аш-Шабаб" (архівне фого)

Внаслідок авіаудару у центральній частині Сомалі було вбито 35 бойовиків екстремістського угруповання "Аш-Шабаб", пов'язаного з терористичною організацією "Аль-Каїда", повідомили у понеділок, 25 лютого, у Африканському командуванні Збройних сил США. У командуванні зазначили, що удар було завдано напередодні, 24 лютого, біля міста Беледуейне у регіоні Хіран.

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Внаслідок трьох вибухів, які стались біля готелю в Могадішо, загинули щонайменше 39 людей, ще близько 40-ка були поранені. Відповідальність за напад взяла на себе ісламістська група "Аш-Шабаб", пов'язана з "Аль-Каїдою". (10.11.2018)

Внаслідок двох вибухів, спричинених смертниками у столиці Сомалі, загинули щонайменше 15 людей. Відповідальність за теракт взяло на себе угрупування "Аш-Шабаб". (22.12.2018)

Ціллю операції були бойовики "Аш-Шабаб", які пересувались сільською місцевістю. Хоча кількість авіаударів у регіоні останнім часом зросла, було незрозуміло, чи завдають вони будь-якої шкоди та втрат воєнізованим угрупуванням, зауважує агенція Reuters.

Рух "Аш-Шабаб" прагне повалити підтримуваний ООН уряд Сомалі і встановити у країні жорсткі ісламістські закони. Сполучені Штати Америки здійснюють регулярні повітряні удари на підтримку уряду.

Бойовики "Аш-Шабаб" були витіснені військами Африканського союзу зі столиці Сомалі у 2011 році, а потім з інших міст. Втім, рух все ще контролює великі частини сільської місцевості у країні. Бойовики здійснюють регулярні атаки на урядові, військові та цивільні об'єкти в Могадішо, а також в інших містах. 

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