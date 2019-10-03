 США: Трамп не буде присутнім на слуханнях щодо імпічменту в Палаті представників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

США: Трамп не буде присутнім на слуханнях щодо імпічменту в Палаті представників

Президент США та його адвокати не прибудуть на слухання, поки не будуть названі свідки у справі про можливий тиск на президента України і не буде гарантована неупередженість процесу, заявили в Білому домі.

Слухання по імпічменту Трампа в комітеті з розвідки Палати представників

Слухання по імпічменту Трампа в комітеті з розвідки Палати представників

Президент США Дональд Трамп не з'явиться на слухання щодо процедури імпічменту в Комітет з питань судочинства Палати представників Конгресу США, призначені на 4 грудня. Про це в неділю, 1 грудня, заявив юрист Білого дому Пет Чиполлоне в письмовому зверненні до голови комітету Джеррі Надлера. За словами чиновника, ні Трамп, ні його адвокати або представники Білого дому не прийдуть на слухання, "поки не будуть названі свідки і поки не стане зрозуміло, чи гарантує Комітет з питань судочинства неупереджений процес".

Нагадаємо, 13 листопада в спеціальному комітеті з розвідки Палати представників відбулися перші відкриті слухання в рамках процедури імпічменту. Свої свідчення на них дали виконуючий обов'язки посла США в Україні Вільям Тейлор та заступник помічника американського держсекретаря у справах Європи і Євразії Джордж Кент. Своєю чергою, пресслужба Білого дому оприлюднила відео, в якому американський лідер назвав розслідування в рамках процедури імпічменту "найбільшим шахрайством в історії американської політики".

Президента США підозрюють в тому, що під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським він намагався змусити останнього почати розслідування проти ймовірного суперника Трампа на прийдешніх президентських виборах Джо Байдена і його сина Хантера. В якості важеля тиску нібито використовувалися можливе запрошення Зеленського з візитом у США та військова допомога Україні на суму близько 400 мільйонів доларів.

Контрольована демократами Палата представників схвалила резолюцію про імпічмент 31 жовтня. Скандал з можливим тиском на Зеленського отримав назву "Українагейт". Зеленський стверджує, що тиск на нього не чинився.

Дивитись відео 01:56

Розслідування проти Трампа: важливий свідок - офіцер українського походження (20.11.2019)

DW.COM

"Президенти - не королі": суд зобов'язав ексюриста Трампа свідчити у Конгресі

Згідно з рішенням суду, колишній радник Дональда Трампа Дон Макган муситиме свідчити у Конгресі, попри спротив президента США. (26.11.2019)  

Трампа запросили до Конгресу на слухання щодо його імпічменту

Президента США Дональда Трампа запросили на перше слухання щодо його імпічменту, яке відбудеться у комітеті з питань правосуддя. (27.11.2019)  

"Українагейт" у США: "токсичні" наслідки для Києва

Через процедуру імпічменту, яка загрожує президенту США Дональду Трампу, Україна опинилася в центрі уваги американської політики і ЗМІ. У Києві вже відчувають негативні наслідки скандалу для країни. (22.11.2019)  

Вибори президента США: претенденти-демократи за імпічмент Трампа

Претенденти на номінацію кандидатом у президенти США від Демократичної партії на дебатах виступили за імпічмент Дональда Трампа, а також обговорили "український скандал" і кліматичну кризу. (21.11.2019)  

Аудіо й відео до теми

Розслідування проти Трампа: важливий свідок - офіцер українського походження (20.11.2019)  

Також за темою

USA Maryland Präsident Trump

Трамп закликав Україну та КНР розслідувати діяльність Байденів 03.10.2019

Президент США Дональд Трамп закликав Україну та Китай провести розслідування діяльності родини представника Демократичної партії Джо Байдена.

Andrews Air Force Base | Donald Trump spricht zur Presse

Трамп шукає "шпигунів" у своєму оточенні через скандал з інформатором 27.09.2019

Президент США Дональд Трамп розкритикував інформатора та співробітників Білого дому, які йому допомогли. Він назвав їхні дії "майже шпигунськими".

Trump verkündet Tod von IS-Anführer Al-Bagdadi

Трамп хоче публічно зачитати стенограму розмови з Зеленським 01.11.2019

Дональд Трамп заявив про своє бажання зачитати народу США стенограму телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським. І "перебрався" жити до Флориди, у Палм-Біч.

Реклама

Докладно

Найбільше цивільних загинуло в 2014-15 роках (на фото - під час боїв за Донецький аеропорт у січні 2015 року)

Жертви війни на Донбасі (інфографіка)

За п'ять років конфлікту на Донбасі загинули близько 13 тисяч осіб, з яких понад три тисячі - цивільні.  

Автоконцерні Daimler

Daimler планує скоротити понад 10 тисяч робочих місць

Скорочення кількості працівників зачепить насамперед адміністрацію, кажуть у автоконцерні Daimler.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  