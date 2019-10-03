США: Трамп не буде присутнім на слуханнях щодо імпічменту в Палаті представників

Президент США Дональд Трамп не з'явиться на слухання щодо процедури імпічменту в Комітет з питань судочинства Палати представників Конгресу США, призначені на 4 грудня. Про це в неділю, 1 грудня, заявив юрист Білого дому Пет Чиполлоне в письмовому зверненні до голови комітету Джеррі Надлера. За словами чиновника, ні Трамп, ні його адвокати або представники Білого дому не прийдуть на слухання, "поки не будуть названі свідки і поки не стане зрозуміло, чи гарантує Комітет з питань судочинства неупереджений процес".

Нагадаємо, 13 листопада в спеціальному комітеті з розвідки Палати представників відбулися перші відкриті слухання в рамках процедури імпічменту. Свої свідчення на них дали виконуючий обов'язки посла США в Україні Вільям Тейлор та заступник помічника американського держсекретаря у справах Європи і Євразії Джордж Кент. Своєю чергою, пресслужба Білого дому оприлюднила відео, в якому американський лідер назвав розслідування в рамках процедури імпічменту "найбільшим шахрайством в історії американської політики".

Президента США підозрюють в тому, що під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським він намагався змусити останнього почати розслідування проти ймовірного суперника Трампа на прийдешніх президентських виборах Джо Байдена і його сина Хантера. В якості важеля тиску нібито використовувалися можливе запрошення Зеленського з візитом у США та військова допомога Україні на суму близько 400 мільйонів доларів.

Контрольована демократами Палата представників схвалила резолюцію про імпічмент 31 жовтня. Скандал з можливим тиском на Зеленського отримав назву "Українагейт". Зеленський стверджує, що тиск на нього не чинився.