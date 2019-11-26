США та Іран обмінялися ув'язненими

Сполучені Штати та Іран провели обмін ув'язненими особами. У суботу, 7 грудня, США передали Ірану науковця Масуда Солеймані, а Іран передав американській стороні історика Сюе Вана. Обмін відбувся у Швейцарії. Про нього повідомили міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф та держсекретар США Майк Помпео, про що обидва написали на своїх сторінках в соціальній мережі Twitter.

Посол США в Швейцарії Ед Макмаллен (ліворуч) вітає звільненого Сюе Вана в Цюриху

Солеймані затримали в Чикаго 2018 року. До США науковець прибув для участі в семінарі з біомедицини в штаті Міннесота. Американські слідчі звинуватили вченого в спробах нелегально вивезти зі США до Ірану матеріали для біомедицини, порушивши таким чином режим американських санкцій проти Тегерана, зазначає агенція новин dpa.

Натомість науковця-історика зі США Сюе Вана затримали в Ірані 2016 року. Його звинуватили в шпигунстві та засудили до 10 років ув'язнення. Сюе Ван перебував у Ірані, збираючи матеріал для своєї наукової роботи.

На обмін ув'язненими між Іраном та США відреагував також і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. У своєму дописі в соцмережі Twitter він подякував Ірану за "дуже чесні переговори". Крім того, американський лідер також наголосив, що Вашингтон та Тегеран "можуть домовлятися".