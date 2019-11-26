США та Іран обмінялися ув'язненими

Сполучені Штати та Іран провели обмін ув'язненими особами. У суботу, 7 грудня, США передали Ірану науковця Масуда Солеймані, а Іран передав американській стороні історика Сюе Вана. Обмін відбувся у Швейцарії. Про нього повідомили міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф та держсекретар США Майк Помпео, про що обидва написали на своїх сторінках в соціальній мережі Twitter.
Посол США в Швейцарії Ед Макмаллен (ліворуч) вітає звільненого Сюе Вана в Цюриху
Солеймані затримали в Чикаго 2018 року. До США науковець прибув для участі в семінарі з біомедицини в штаті Міннесота. Американські слідчі звинуватили вченого в спробах нелегально вивезти зі США до Ірану матеріали для біомедицини, порушивши таким чином режим американських санкцій проти Тегерана, зазначає агенція новин dpa.
Натомість науковця-історика зі США Сюе Вана затримали в Ірані 2016 року. Його звинуватили в шпигунстві та засудили до 10 років ув'язнення. Сюе Ван перебував у Ірані, збираючи матеріал для своєї наукової роботи.
На обмін ув'язненими між Іраном та США відреагував також і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. У своєму дописі в соцмережі Twitter він подякував Ірану за "дуже чесні переговори". Крім того, американський лідер також наголосив, що Вашингтон та Тегеран "можуть домовлятися".
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На кого націлені санкції США?
Іран
Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.
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На кого націлені санкції США?
Північна Корея
Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.
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На кого націлені санкції США?
Сирія
Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.
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На кого націлені санкції США?
Росія
У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.
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На кого націлені санкції США?
Куба
Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.
Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк