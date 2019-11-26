 США та Іран обмінялися ув′язненими | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.12.2019

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Новини

США та Іран обмінялися ув'язненими

У рамках обміну США передали Ірану іранського вченого. Натомість Іран звільнив американського науковця, якого утримували в Ірані з 2016 року.

Глава МЗС Ірану Джавад Заріф (ліворуч) у літаку зі звільненим США професором Масудом Солеймані

Глава МЗС Ірану Джавад Заріф (ліворуч) у літаку зі звільненим США професором Масудом Солеймані

Сполучені Штати та Іран провели обмін ув'язненими особами. У суботу, 7 грудня, США передали Ірану науковця Масуда Солеймані, а Іран передав американській стороні історика Сюе Вана. Обмін відбувся у Швейцарії. Про нього повідомили міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф та держсекретар США Майк Помпео, про що обидва написали на своїх сторінках в соціальній мережі Twitter.

Посол США в Швейцарії Ед Макмаллен (ліворуч) вітає звільненого Сюе Вана в Цюриху

Посол США в Швейцарії Ед Макмаллен (ліворуч) вітає звільненого Сюе Вана в Цюриху

DW.COM

В Ірані під час протестів загинули щонайменше 115 людей, кажуть у правозахисній організації Amnesty International. Правозахисники припускають, що справжня кількість загиблих може бути значно вищою. (23.11.2019)

В Ірані під час протестів з середини листопада загинули щонайменше 208 людей, повідомляють у правозахисній організації Amnesty International. (03.12.2019)

Солеймані затримали в Чикаго 2018 року. До США науковець прибув для участі в семінарі з біомедицини в штаті Міннесота. Американські слідчі звинуватили вченого в спробах нелегально вивезти зі США до Ірану матеріали для біомедицини, порушивши таким чином режим американських санкцій проти Тегерана, зазначає агенція новин dpa.

Натомість науковця-історика зі США Сюе Вана затримали в Ірані 2016 року. Його звинуватили в шпигунстві та засудили до 10 років ув'язнення. Сюе Ван перебував у Ірані, збираючи матеріал для своєї наукової роботи.

На обмін ув'язненими між Іраном та США відреагував також і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. У своєму дописі в соцмережі Twitter він подякував Ірану за "дуже чесні переговори". Крім того, американський лідер також наголосив, що Вашингтон та Тегеран "можуть домовлятися".

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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