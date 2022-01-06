США та ЄС закликали до мирного розв'язання ситуації в Казахстані

Європейський Союз закликає всі сторони протестів у Казахстані уникати ескалації та насильства, повідомила пресслужба ЄС у середу, 5 січня.

"Ми закликаємо всіх, кого це стосується, діяти відповідально та стримано та утримуватися від дій, що можуть призвести до подальшої ескалації насильства. Визнаючи право на мирні демонстрації, ЄС очікує, що вони й надалі залишатимуться ненасильницькими", - йдеться у заяві.

Крім того, ЄС закликав владу Казахстану поважати фундаментальне право громадян на мирний протест і пропорційність у застосуванні сили під час захисту своїх законних інтересів безпеки, а також виконувати свої міжнародні зобов'язання.

Там також наголошується, що Казахстан є важливим партнером для Європейського Союзу і в Брюсселі розраховують на те, що "Казахстан виконуватиме свої зобов’язання, включно зі свободою преси та доступу до інформації онлайн та офлайн".

У США заперечили свою причетність до протестів

У США також уважно стежать за ситуацією в Казахстані та закликають до мирного розв'язання надзвичайного стану, йдеться в заяві речника Держдепу Неда Прайса за 5 січня.

"Ми засуджуємо акти насильства та знищення майна та закликаємо до стриманості як владу, так і протестувальників. Ми просимо всіх казахстанців поважати та захищати конституційні інституції, права людини та свободу ЗМІ, у тому числі шляхом відновлення доступу до інтернету", - зазначають у Держдепі.

Крім того, 5 січня речниця Білого дому Джен Псакі відкинула участь США в ситуації. "Циркулюють шалені російські твердження про те, що за цим стоїмо ми. Хотіла б скористатися нагодою і заявити, що це - неправда. Це явно - один із прийомів дезінформації, які застосовує Росія", - сказала вона на брифінгу у Вашингтоні.

Надзвичайна ситуація через протести

Нагадаємо, що мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися 2 січня в Мангістауській області, на заході Казахстану. Згодом вони переросли в масові протести по всій країні з економічними та політичними вимогами. Повідомлялося про сутички з силовиками та випадки мародерства.

За даними міністерства внутрішніх справ Казахстану, внаслідок сутичок загинули вісім співробітників поліції і Нацгвардії, ще 317 отримали поранення. Про жертви серед протестувальників поки повідомили лише в Алмати, де 5 січня розпочали антитерористичну операцію. За даними місцевої поліції, там вбили "десятки" людей, нібито "під час спроби штурму адміністративних будівель, департаменту поліції Алмати, а також районних управлінь та відділів поліції". У країні оголосили надзвичайний стан та запросили допомогу від держав-членів Організації договору колективної безпеки (ОДКБ) - Росії, Вірменії, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану.