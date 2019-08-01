 США та ЄС домовилися про збільшення поставок американської яловичини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.08.2019

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Новини

США та ЄС домовилися про збільшення поставок американської яловичини

Упродовж наступних семи років США збільшать поставки до Євросоюзу яловичини, у виробництві якої не використовуються гормони росту. За підрахунками Трампа, безмитний експорт м'яса зросте до 420 мільйонів доларів на рік.

Під час підписання угоди про поставки американської яловичини

Під час підписання угоди про поставки американської яловичини

Вашингтон та Брюссель домовилися про збільшення безмитних поставок американської яловичини на європейський ринок. Відповідну угоду сторони підписали у п'ятницю, 2 серпня. Посол Євросоюзу в США Ставрос Ламбрінідіс наголосив, що угода свідчить про те, що "ми як партнери можемо розв'язувати проблеми", передає агенція новин Reuters.

Президент США Дональд Трамп своєю чергою повідомив, що загальний безмитний експорт яловичини в наступні сім років зросте с 150 мільйонів до 420 мільйонів доларів. "Американська яловичина вважається найкращою у світі. Це - значне досягнення для американських фермерів і, звісно, для європейських споживачів", - зазначив він, цитує агенція dpa.

В Брюсселі заявили, що "якість та безпечність" імпортованої до Євросоюзу яловичини й надалі відповідатиме суворим стандартам ЄС. Цю угоду ще має схвалити Європарламент.

У середині червня Єврокомісія оголосила, що річна безмитна квота загальних поставок яловичини без гормонів до ЄС становитиме 45 тисяч тонн. При цьому обсяг поставок зі США сягне 35 тисяч тонн, а з інших країн, таких як Аргентина та Уругвай, лише 10 тисяч тонн. Утім, чи виберуть США весь обсяг безмитної квоти - вирішуватимуть споживачі в ЄС, купуючи відповідний товар.

Під час підписання угоди Трамп раптом заявив, що Вашингтон готує нову угоду, за якою ЄС зобов'яжеться сплачувати 25 відсотків на експорт до США автомобілів Mercedes Benz та BMW. "Це - просто жарт", - одразу сказав він.

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Нагадаємо, влітку 2018 року США запровадили високі мита на сталь і алюміній з ЄС. У відповідь на це Євросоюз підвищив мита на низку американських товарів, серед яких - вироби зі сталі, віскі, арахісове масло, мотоцикли Harley Davidson і джинси Levi's. Загальна вартість американських товарів, на які поширюються нові мита ЄС, становить 2,8 мільярда євро.

Після цього Дональд Трамп пригрозив запровадженням нових мит на європейські автомобілі. Він неодноразово скаржився на те, що авто концернів BMW і Mercedes у США майже не обкладаються митами, тоді як мита на американські автомобілі в Європі є досить високими. Автомобілі з країн ЄС обкладаються в США 2,5-відсотковими митами, а машини зі США в Європі - 10-відсотковими. При цьому США планували підвищити мита на вантажівки і пікапи до 25 відсотків, тоді як в ЄС в середньому авто такого типу обкладаються митом у 14 відсотків.

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