США та таліби підписали історичну мирну угоду

США та афганський ісламістський рух "Талібан" у суботу, 29 лютого, підписали мирну угоду, яка має покласти край війні в Афганістані, що триває вже 18 років. Офіційна церемонія відбулася в столиці Катару Досі за присутності багатьох високопоставлених гостей. Присутній на церемонії підписання держсекретар США Майк Помпео заявив, що уважно спостерігатиме за виконанням домовленостей з боку ісламістського руху. Він також закликав талібів "дотримуватися обіцянок розірвати зв'язки з "Аль-Каїдою"".

"Ми перебуваємо лише на початку. Значне зменшення насильства створить умови для миру, а його відсутність - умови для провалу", - наголосив Помпео, цитує агенція dpa.

Своєю чергою один з лідерів "Талібану" мулла Абдул Гані Барадар запевнив, що таліби дотримуватимуться угоди зі США. Він висловив сподівання, що такі країни як Пакистан, Індонезія, Китай та Росія візьмуть участь у майбутній розбудові Афганістану.

США та союзники виведуть свої сили з Афганістану

Якщо таліби дотримуватимуться домовленостей щодо боротьби з тероризмом, то Сполучені Штати та їхні союзники виведуть з Афганістану усі свої сили, йдеться в угоді. Передбачається, що спочатку протягом 135 днів кількість американських військових у країні буде скорочена з близько 13 тисяч до 8,6 тисячі. Після цього у разі дотримання домовленостей протягом 14 місяців буде виведена решта іноземних військових.

Окрім того, передбачається, що афганський уряд та таліби до 10 березня обміняються тисячами ув'язнених осіб перед початком внутрішньоафганських переговорів.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав угоду "першим кроком до міцного миру". "Шлях до миру довгий і важкий. Ми повинні бути готовими до невдач (...). Немає легкого шляху до миру, але це - важливий перший крок", - сказав він, передає агенція новин AFP.

Нова спроба укладення миру з талібами

Це вже не перша спроба Вашингтона укласти мирну угоду з ісламістським рухом. У 2019 році США проводили кількамісячні перемовини з талібами, результатом яких став проєкт мирного договору. Однак після низки терактів у Кабулі у вересні минулого року, серед жертв яких були американці, президент США Дональд Трамп заявив про призупинення переговорів. Утім, у грудні 2019 року переговори у столиці Катару Досі відновилися.

На даний момент таліби контролюють майже половину території Афганістану і є потужнішими, ніж будь-коли з часу початку військової операції США в країні у жовтні 2001 року. Раніше вони відмовлялися вести прямі перемовини з чинним афганським урядом, вважаючи його маріонеткою США. За даними ООН, з 2009 року внаслідок збройного протистояння в Афганістані загинули або були поранені понад 100 тисяч мирних жителів.