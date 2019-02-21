 США та РФ внесли до Радбезу ООН свої проекти резолюції щодо Венесуели | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.02.2019

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Новини

США та РФ внесли до Радбезу ООН свої проекти резолюції щодо Венесуели

Рада Безпеки ООН розглядатиме два проекти резолюцій задля вирішення кризи в Венесуелі. Вашингтон наполягає на проведенні прозорих і чесних виборів, а Москва відкидає можливу інтервенцію в Венесуелу.

Рада Безпеки ООН

Рада Безпеки ООН

Сполучені Штати та Російська Федерація внесли на розгляд Ради Безпеки ООН проекти резолюції щодо Венесуели. Про внесення на розгляд Радбезу ООН цих проектів документів стало відомо в ніч на четвер, 28 лютого.

Внесений США проект резолюції містить заклик до "вільних, справедливих виборів" в країні. Крім того, документ закликає Каракас допустити зарубіжних спостерігачів на вибори і скасувати обмеження на поставки гуманітарної допомоги, передає агенція новин dpa з посиланням на неназвані джерела серед дипломатів у Нью-Йорку.

Ще одним пунктом є заклик до соціалістичного уряду глави Венесуели Ніколаса Мадуро захистити представників опозиції. На додачу, в проекті резолюції висловлюється "глибока стурбованість" через дії венесуельських силовиків проти "неозброєних, мирних демонстрантів", цитує проект документа агенція новин AFP. Пропозиція американців також містить заклик "мирного відновлення демократії та верховенства права в Венесуелі".

Для досягнення цієї мети США пропонують скористатися авторитетом генерального секретаря ООН, який має координувати відповідні дії.

Росія наполягає на "мирних засобах"

Натомість внесений росіянами проект резолюції передбачає "мирні засоби" для досягнення стабільності в Венесуелі. Москва також висловлює "стурбованість через загрозу застосування сили" проти Венесуели. Росіяни також наголошують, що отримання та розподіл міжнародної допомоги - компетенція уряду Ніколаса Мадуро.

Утім, за даними дипломатів, на яких посилаються інформагенції, шансів на ухвалення в цих двох резолюцій практично немає. Найімовірніше РФ та Китай застосують вето проти американського проекту резолюції. Так само США можуть заблокують запропонований росіянами варіант виходу з кризи в Венесуелі.

Обидві резолюції можуть бути розглянуті Радою безпеки 28 лютого.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


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DW.COM

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