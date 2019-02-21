США та РФ внесли до Радбезу ООН свої проекти резолюції щодо Венесуели

Сполучені Штати та Російська Федерація внесли на розгляд Ради Безпеки ООН проекти резолюції щодо Венесуели. Про внесення на розгляд Радбезу ООН цих проектів документів стало відомо в ніч на четвер, 28 лютого.

Внесений США проект резолюції містить заклик до "вільних, справедливих виборів" в країні. Крім того, документ закликає Каракас допустити зарубіжних спостерігачів на вибори і скасувати обмеження на поставки гуманітарної допомоги, передає агенція новин dpa з посиланням на неназвані джерела серед дипломатів у Нью-Йорку.

Ще одним пунктом є заклик до соціалістичного уряду глави Венесуели Ніколаса Мадуро захистити представників опозиції. На додачу, в проекті резолюції висловлюється "глибока стурбованість" через дії венесуельських силовиків проти "неозброєних, мирних демонстрантів", цитує проект документа агенція новин AFP. Пропозиція американців також містить заклик "мирного відновлення демократії та верховенства права в Венесуелі".

Для досягнення цієї мети США пропонують скористатися авторитетом генерального секретаря ООН, який має координувати відповідні дії.

Росія наполягає на "мирних засобах"

Натомість внесений росіянами проект резолюції передбачає "мирні засоби" для досягнення стабільності в Венесуелі. Москва також висловлює "стурбованість через загрозу застосування сили" проти Венесуели. Росіяни також наголошують, що отримання та розподіл міжнародної допомоги - компетенція уряду Ніколаса Мадуро.

Утім, за даними дипломатів, на яких посилаються інформагенції, шансів на ухвалення в цих двох резолюцій практично немає. Найімовірніше РФ та Китай застосують вето проти американського проекту резолюції. Так само США можуть заблокують запропонований росіянами варіант виходу з кризи в Венесуелі.

Обидві резолюції можуть бути розглянуті Радою безпеки 28 лютого.

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