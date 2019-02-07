 США та Росія сперечаються через Венесуелу в Радбезі ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.02.2019

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Новини

США та Росія сперечаються через Венесуелу в Радбезі ООН

Вашингтон подав на розгляд Ради Безпеки ООН проект резолюції для врегулювання ситуації у Венесуелі. Москва вже оголосила, що заветує його.

Рада Безпеки ООН

Голосування в Раді Безпеки ООН (архівне фото)

Розбіжності в поглядах між Вашингтоном та Москвою щодо вирішення кризи у Венесуелі призвели до суперечок у Раді Безпеки ООН. Увечері суботи, 9 лютого, Сполучені Штати подали на розгляд Радбезу ООН свій проект резолюції щодо вирішення політичної кризи в Венесуелі. Проект документа передбачає проведення нових виборів та надання міжнародної допомоги південноамериканській країні, що потерпає від політичної та економічної кризи.

США закликають, зокрема, до "цілковитої підтримки" венесуельського парламенту, який називається в запропонованій резолюції "єдиною демократично обраною інституцією". Текст резолюції від США також містить "глибоке занепокоєння" внаслідок насильства проти "мирних і беззбройних демонстрантів" і заклик до "політичного процесу, який призведе до вільних, чесних і гідних довіри нових президентських виборів". Автори проекту резолюції перестерігають також від погіршення гуманітарної ситуації у Венесуелі й наголошують на необхідності надання допомоги цій країні.

Натомість, за даними джерел AFP серед дипломатів, представники Росії вже застерегли, що Москва не підтримає цей проект резолюції й накладе на нього вето. РФ також попередила, що подасть на розгляд Радбезу ООН "альтернативний" проект резолюції, що критикує, зокрема, "втручання" у внутрішні справи Венесуели.

Нагадаємо, у Венесуелі вже кілька тижнів триває запекла боротьба за владу між нинішнім главою Венесуели Ніколасом Мадуро та опозиційним тимчасовим президентом Хуаном Гуайдо. У січні цього року опозиціонер проголосив себе тимчасовим президентом. У цьому статусі Гуайдо визнали вже близько 40 держав, у тому числі США, Німеччина та інші країни ЄС, а також низка країн Південної та Центральної Америки.

Натомість Мадуро підтримують Росія, Китай, Туреччина, Куба.

Наразі Венесуела стикається з серйозними економічними труднощами. В країні спостерігається шалена гіперінфляція, а також гострий дефіцит продуктів харчування та ліків. Попри це Мадуро відкидає надання гуманітарної допомоги зі США та інших країн і наказав військовим заблокувати пункти перетину кордону, через які цю допомогу могли б надавати.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


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