США та Росія сперечаються через Венесуелу в Радбезі ООН

Вашингтон подав на розгляд Ради Безпеки ООН проект резолюції для врегулювання ситуації у Венесуелі. Москва вже оголосила, що заветує його.
Розбіжності в поглядах між Вашингтоном та Москвою щодо вирішення кризи у Венесуелі призвели до суперечок у Раді Безпеки ООН. Увечері суботи, 9 лютого, Сполучені Штати подали на розгляд Радбезу ООН свій проект резолюції щодо вирішення політичної кризи в Венесуелі. Проект документа передбачає проведення нових виборів та надання міжнародної допомоги південноамериканській країні, що потерпає від політичної та економічної кризи.
США закликають, зокрема, до "цілковитої підтримки" венесуельського парламенту, який називається в запропонованій резолюції "єдиною демократично обраною інституцією". Текст резолюції від США також містить "глибоке занепокоєння" внаслідок насильства проти "мирних і беззбройних демонстрантів" і заклик до "політичного процесу, який призведе до вільних, чесних і гідних довіри нових президентських виборів". Автори проекту резолюції перестерігають також від погіршення гуманітарної ситуації у Венесуелі й наголошують на необхідності надання допомоги цій країні.
Натомість, за даними джерел AFP серед дипломатів, представники Росії вже застерегли, що Москва не підтримає цей проект резолюції й накладе на нього вето. РФ також попередила, що подасть на розгляд Радбезу ООН "альтернативний" проект резолюції, що критикує, зокрема, "втручання" у внутрішні справи Венесуели.
Нагадаємо, у Венесуелі вже кілька тижнів триває запекла боротьба за владу між нинішнім главою Венесуели Ніколасом Мадуро та опозиційним тимчасовим президентом Хуаном Гуайдо. У січні цього року опозиціонер проголосив себе тимчасовим президентом. У цьому статусі Гуайдо визнали вже близько 40 держав, у тому числі США, Німеччина та інші країни ЄС, а також низка країн Південної та Центральної Америки.
Натомість Мадуро підтримують Росія, Китай, Туреччина, Куба.
Наразі Венесуела стикається з серйозними економічними труднощами. В країні спостерігається шалена гіперінфляція, а також гострий дефіцит продуктів харчування та ліків. Попри це Мадуро відкидає надання гуманітарної допомоги зі США та інших країн і наказав військовим заблокувати пункти перетину кордону, через які цю допомогу могли б надавати.
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Члени міжнародної контактної групи, в тому числі й ЄС, воліють мирного врегулювання ситуації у Венесуелі. Виходом з нинішньої кризи мають стати чесні, вільні й прозорі вибори, наголосили в групі. (08.02.2019)
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