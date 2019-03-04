США та Південна Корея розпочали командно-штабні навчання "Альянс"

Південна Корея і Сполучені Штати замість раніше скасованих масштабних спільних навчань "Ключова рішучість" (Key Resolve) і командно-штабних маневрів "Молодий орел" (Foal Eagle) проводять з 4 по 12 березня менші за розмахом військові навчання під назвою "Альянс". Початок спільних маневрів оголосив у понеділок, 4 березня, речник міністерства оборони Південної Кореї у Сеулі, передає агенція новин dpa.

За даними південнокорейських та американських військових, командно-штабні навчання "Альянс" являють собою дещо змінену форму маневрів "Ключова рішучість" та "Молодий орел". Під час навчань "Альянс" увага зосереджуватиметься на відпрацюванні "стратегічних, операційних і тактичних аспектів", наголосили військові обох країн.

Нагадаємо, напередодні Пентагон та міністерство оборони Південної Кореї повідомили про рішення припинити масштабні військові маневри з метою прискорення процесу денуклеаризації Корейського півострова. Наголошувалося на важливості досягнення саме дипломатичного рішення в цьому питанні.

Масштабні спільні маневри сторони проводили щороку навесні, що постійно викликало різку критику з боку керівництва КНДР. У південній частині Корейського півострова дислокується 28,5 тисячі американських військових, нагадує dpa.

Як повідомлялося, минулого тижня в Ханої завершилася друга історична зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Хоч переговори не принесли конкретних результатів, але в Білому домі налаштовані оптимістично щодо подальшого діалогу з керівництвом КНДР.