США та Китай обмінялися закидами в Папуа-Новій Гвінеї

Китайський лідер Сі Цзіньпін та віце-президент США Майк Пенс у суботу, 17 листопада, обмінялися критичними зауваженнями перед самітом Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) в Папуа-Новій Гвінеї. Сі закинув Вашингтонові протекціонізм та попередив про наслідки протистояння між двома найбільшими економіками світу, повідомляє агенція новин AFP.

Зокрема, очільник КНР розкритикував політику "Америка передусім" адміністрації Дональда Трампа". "Історія показала, що у конфронтації немає переможців - чи то в холодній, чи то в гарячій, чи то в торговельній війні", - зазначив 65-річний генсек китайської компартії. Він наголосив, що спроби встановити економічні бар'єри суперечать законам економіки та закликав сказати "ні" політиці протекціонізму та односторонніх рішень.

Cі Цзіньпін (л) під час урочистої зустріча у Порті Моресбі

Пенс своєю чергою заявив, що США не змінюватимуть своєї політики, допоки Пекін не змінить своєї. Китаю він закинув крадіжку інтелектуальної власності, безпрецедентні субсидії контрольованому державою бізнесу та "колосальні" бар'єри для іноземних компаній. Крім того, 59-річний республіканець розкритикував інфраструктурні амбіції КНР, зокрема ініціативу "Один пояс - один шлях". На його думку, вона обтяжить країни-учасниці кредитами, які ті не зможуть виплатити. Демократичні США, підкреслив Пенс, кращий партнер за авторитарний Китай, передає агенція AP.

Битва митами між США та Китаєм

Взаємна критика пролунала на тлі ускладнення у торговельних відносинах між Китаєм та США. Вашингтон наклав штрафні мита на китайські товари вартістю 250 мільярдів доларів. Китай відповів своїми митами на товари на загальну суму 110 мільярдів. Причиною конфлікту стало прагнення Дональда Трампа зменшити американське від'ємне сальдо торговельного балансу з Китаєм. Крім того, Вашингтон закидає Пекіну використання нечесних методів у торгівлі, примус американських фірм до експорту технологій у Китай, а також крадіжки інтелектуальної власності.

У 2017 році США імпортували з Китаю товарів на суму близько 500 мільярдів доларів, натомість експорт товарів до Китаю становив лише 130 мільярдів.