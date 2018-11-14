 США та Китай обмінялися закидами в Папуа-Новій Гвінеї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

США та Китай обмінялися закидами в Папуа-Новій Гвінеї

Риторика у торговельній війні США та Китаю набирає обертів. Пенс і Сі виступили із критичними один до одного промовами перед самітом АТЕС у Папуа-Новій Гвінеї.

USA China Symbolbild Wirtschaftskrieg (imago/C. Ohde)

Китайський лідер Сі Цзіньпін та віце-президент США Майк Пенс у суботу, 17 листопада, обмінялися критичними зауваженнями перед самітом Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) в Папуа-Новій Гвінеї. Сі закинув Вашингтонові протекціонізм та попередив про наслідки протистояння між двома найбільшими економіками світу, повідомляє агенція новин AFP.

Зокрема, очільник КНР розкритикував політику "Америка передусім" адміністрації Дональда Трампа". "Історія показала, що у конфронтації немає переможців - чи то в холодній, чи то в гарячій, чи то в торговельній війні", - зазначив 65-річний генсек китайської компартії. Він наголосив, що спроби встановити економічні бар'єри суперечать законам економіки та закликав сказати "ні" політиці протекціонізму та односторонніх рішень.

Cі Цзіньпін (л) під час урочистої зустріча у Порті Моресбі

Cі Цзіньпін (л) під час урочистої зустріча у Порті Моресбі

DW.COM

Настає черговий раунд торговельного конфлікту між США та Китаєм. Оглядачі в усьому світі розмірковують над питанням, наскільки далеко противники зайдуть у цій грі з вогнем - і у Китаї зростають сумніви щодо цього.

У разі повномасштабного торговельного протистояння між Вашингтоном та Пекіном обсяги світової торгівлі можуть скоротитися на 17,5 відсотка, застерігають у СОТ. (10.10.2018)

Віце-президент США Майк Пенс стверджує, що Китай планує втручатися у проміжні вибори до Конгресу та майбутні вибори президента країни. (04.10.2018)

Раніше Вашингтон і Пекін запровадили взаємні митні збори. Тепер Пекін хоче відновити діалог, заявив радник Дональда Трампа з економічних питань. (13.09.2018)

Пенс своєю чергою заявив, що США не змінюватимуть своєї політики, допоки Пекін не змінить своєї. Китаю він закинув крадіжку інтелектуальної власності, безпрецедентні субсидії контрольованому державою бізнесу та "колосальні" бар'єри для іноземних компаній. Крім того, 59-річний республіканець розкритикував інфраструктурні амбіції КНР, зокрема ініціативу "Один пояс - один шлях". На його думку, вона обтяжить країни-учасниці кредитами, які ті не зможуть виплатити. Демократичні США, підкреслив Пенс, кращий партнер за авторитарний Китай, передає агенція AP.

Битва митами між США та Китаєм

Взаємна критика пролунала на тлі ускладнення у торговельних відносинах між Китаєм та США. Вашингтон наклав штрафні мита на китайські товари вартістю 250 мільярдів доларів. Китай відповів своїми митами на товари на загальну суму 110 мільярдів. Причиною конфлікту стало прагнення Дональда Трампа зменшити американське від'ємне сальдо торговельного балансу з Китаєм. Крім того, Вашингтон закидає Пекіну використання нечесних методів у торгівлі, примус американських фірм до експорту технологій у Китай, а також крадіжки інтелектуальної власності.

У 2017 році США імпортували з Китаю товарів на суму близько 500 мільярдів доларів, натомість експорт товарів до Китаю становив лише 130 мільярдів.

Дивитись відео 02:24
Now live
02:24 хв

Що варто знати про торговельну війну між США та ЄС (25.06.2018)

Аудіо й відео до теми

Що варто знати про торговельну війну між США та ЄС (25.06.2018)  

Також за темою

China Xi Jinping verspricht weitere wirtschaftliche Öffnung seines Landes

КНР обіцяє знизити мита та зробити китайський ринок відкритішим 05.11.2018

Президент КНР Сі Цзіньпін планує знизити ввізні мита та відкрити для іноземних компаній низку секторів китайської економіки. Також він обіцяє жорсткіші покарання порушникам прав інтелектуальної власності.

China Hongkong-Zhuhai-Macao-Brücke

Китай відкрив мегаміст до Гонконгу 23.10.2018

Пекін планує посилити інтеграцію капіталістичного Гонконгу до соціалістичного континентального Китаю. Цьому має сприяти один з масштабних інфраструктурних проектів.

USA Washington - Mike Pence spricht am Hudson Institut

Віце-президент США звинуватив Китай у цілеспрямованій роботі проти Трампа 04.10.2018

Віце-президент США Майк Пенс стверджує, що Китай планує втручатися у проміжні вибори до Конгресу та майбутні вибори президента країни.

Реклама

Докладно

Нові технології в німецькому сільському господарстві

Дрони і безпілотники: фермерство по-німецьки (відео)

Німці випробовують машину, яка замість людини рве бур'яни, і мріють, що колись на полях працюватимуть дрони.  

Електромобілі VW на виставці IAA 2017

VW запланував мільярди інвестицій в електромобілі

Volkswagen претендує на світове лідерство на ринку електромобілів. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  