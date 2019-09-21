США та Китай досягли прогресу щодо врегулювання торговельної суперечки

Делегації США та Китаю під час чергового раунду торговельних переговорів досягли суттєвого прогресу, повідомив у п'ятницю, 11 жовтня, американський президент Дональд Трамп, передає агенція dpa. "Це дуже значна угода, яка вважається першим етапом", - заявив він у Білому домі.

Президент повідомив, що Вашингтон погодився знову відкласти підвищення мит з 25 до 30 відсотків на китайські товари вартістю 250 мільярдів доларів, яке було заплановане на 15 жовтня. Своєю чергою КНР погодилась в рамках цієї угоди купити у США сільськогосподарських товарів на 50 мільярдів доларів.

Китайська сторона підтвердила досягнення прогресу. "На основі важливого консенсусу глав двох держав сторони провели відверте, ефективне і конструктивне обговорення торговельно-економічних проблем, що становлять спільний інтерес", - наголосив глава делегації Китаю, віце-прем'єр Держради КНР Лю Хе, повідомило китайське державне агентство "Сіньхуа".

За його словами, на переговорах вдалося досягти прогресу в таких галузях, як сільське господарство, захист інтелектуальної власності, обмінні курси валют, фінансові послуги, розширення торговельного співробітництва, передача технологій та врегулювання суперечок. Водночас в нинішніх домовленостях не йдеться про розв'язання суперечки щодо китайського технологічного гіганта Huawei.

Трамп повідомив, що домовленості ще мають буди погоджені в письмовій формі. Як він сподівається, це буде зроблено перед самітом країн Азійсько-Тихоокеанського регіону наступного місяця.

Нагадаємо, у травні 2019 року США підвищили з 10 до 25 відсотків ставки ввізного мита на низку китайських товарів річним обсягом імпорту у 200 мільярдів доларів. У відповідь Пекін вдався до аналогічних дій та підвищив мита на продукцію зі США на загальну суму річного імпорту 60 мільярдів доларів. Згодом Трамп розпорядився розпочати процес розширення митних зборів на майже весь імпорт товарів з Китаю до США, яких поки що не стосувалися попередні підвищення ставок ввізного мита.

На початку серпня Трамп оголосив про запровадження додаткових 10-відсоткових мит на імпорт з Китаю на суму 300 мільярдів доларів вже з 1 вересня 2019 року. Однак 13 серпня у Вашингтоні вирішили відтермінувати запровадження 10-відсоткових митних зборів на деякі товарні групи до 15 грудня. А підвищення мит з 25 до 30 відсотків, яке мало набути чинності 1 жовтня, Трамп в якості "жесту доброї волі" переніс на 15 жовтня.