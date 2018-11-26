 США та Китай взяли паузу в торговельній війні: підвищення мит відкладено | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.12.2018

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Новини

США та Китай взяли паузу в торговельній війні: підвищення мит відкладено

За підсумками зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна США погодилися відкласти на 90 днів підвищення мит на китайські товари, заплановане на 1 січня. За цей час сторони намагатимуться досягти нової торговельної угоди.

Китай та США домовилися відкласти підвищення мит

Китай та США домовилися відкласти підвищення мит

Білий дім на 90 днів відклав підвищення штрафних мит на китайські товари з 10 до 25 відсотків. Такої домовленості було досягнуто на зустрічі американського президента Дональда Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном на полях саміту G20 в Буенос-Айресі в суботу, 1 грудня. Переговори тривали дві з половиною години. Підвищення мит з боку США було заплановане на 1 січня. Китай, своєю чергою, утримуається від запланованих кроків у відповідь. Про результати переговорів повідомили представники адміністрації президента США і уряду КНР

Лідери обох країн заявляли, що налаштовані на співпрацю. "Ці відносини є дуже особливими - відносини, які я маю з президентом Сі, - і я думаю, що це буде головною причиною того, що ми, можливо, отримаємо те, що буде корисним для Китаю та Сполучених Штатів", - сказав Трамп на початку зустрічі, цитує агентсто AFP.

"Тільки за співпраці між нами ми зможемо служити інтересам миру та процвітання", - зазначив Сі Цзіньпін.

Сторони також домовилися протягом 90 днів не накладати нових торговельних обмежень і досягти нової взаємовигідної торговельної угоди. "Принципова домовленість тим самим запобігла подальшому посиленню економічної напруженості між двома країнами і відкрила нові можливості для взаємовигідної співпраці", - зазначив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї.

DW.COM

Нові 10-відсоткові ставки запровадженого США ввізного мита стосуватимуться китайських товарів на суму 200 мільярдів доларів. КНР у відповідь обкладає митами товари зі США на 60 мільярдів доларів. (24.09.2018)

Китай зацікавлений у торговельній годі зі США, повідомив американський президент Дональд Трамп. Угода має бути корисною для Сполучених Штатів. (03.11.2018)

Своєю чергою в Білому домі повідомили, що якщо угоди не буде досягнуто, то після закінчення 90 днів після 1 січня мита будуть підвищені. Там також зазначили, що Китай погодився купувати істотно більшу кількість сільськогосподарських, енергетичних, промислових та інших продуктів з США, щоб зменшити торговельний дисбаланс між країнами.

Як повідомлялося раніше, Вашингтон наклав штрафні мита на китайські товари вартістю 250 мільярдів доларів. Китай відповів своїми митами на товари на загальну суму 110 мільярдів. Причиною конфлікту стало прагнення Дональда Трампа зменшити американське від'ємне сальдо в торгівлі з Китаєм. Крім того, Вашингтон закидає Пекіну використання нечесних методів у торгівлі, примус американських фірм до експорту технологій у Китай, а також крадіжки інтелектуальної власності.

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