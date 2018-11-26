США та Китай взяли паузу в торговельній війні: підвищення мит відкладено

Білий дім на 90 днів відклав підвищення штрафних мит на китайські товари з 10 до 25 відсотків. Такої домовленості було досягнуто на зустрічі американського президента Дональда Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном на полях саміту G20 в Буенос-Айресі в суботу, 1 грудня. Переговори тривали дві з половиною години. Підвищення мит з боку США було заплановане на 1 січня. Китай, своєю чергою, утримуається від запланованих кроків у відповідь. Про результати переговорів повідомили представники адміністрації президента США і уряду КНР

Лідери обох країн заявляли, що налаштовані на співпрацю. "Ці відносини є дуже особливими - відносини, які я маю з президентом Сі, - і я думаю, що це буде головною причиною того, що ми, можливо, отримаємо те, що буде корисним для Китаю та Сполучених Штатів", - сказав Трамп на початку зустрічі, цитує агентсто AFP.

"Тільки за співпраці між нами ми зможемо служити інтересам миру та процвітання", - зазначив Сі Цзіньпін.

Сторони також домовилися протягом 90 днів не накладати нових торговельних обмежень і досягти нової взаємовигідної торговельної угоди. "Принципова домовленість тим самим запобігла подальшому посиленню економічної напруженості між двома країнами і відкрила нові можливості для взаємовигідної співпраці", - зазначив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї.

Своєю чергою в Білому домі повідомили, що якщо угоди не буде досягнуто, то після закінчення 90 днів після 1 січня мита будуть підвищені. Там також зазначили, що Китай погодився купувати істотно більшу кількість сільськогосподарських, енергетичних, промислових та інших продуктів з США, щоб зменшити торговельний дисбаланс між країнами.

Як повідомлялося раніше, Вашингтон наклав штрафні мита на китайські товари вартістю 250 мільярдів доларів. Китай відповів своїми митами на товари на загальну суму 110 мільярдів. Причиною конфлікту стало прагнення Дональда Трампа зменшити американське від'ємне сальдо в торгівлі з Китаєм. Крім того, Вашингтон закидає Пекіну використання нечесних методів у торгівлі, примус американських фірм до експорту технологій у Китай, а також крадіжки інтелектуальної власності.