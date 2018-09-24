США та Канада досягли прориву щодо північноамериканської угоди про ЗВТ

США та Канада досягли в неділю, 30 вересня, згоди щодо нової тристоронньої угоди про вільну торгівлю, ще однією учасницею якої є Мексика. Новий торговельний договір про вільну торгівлю між цими країнами називатиметься Угода між Сполученими Штатами, Мексикою та Канадою (United States-Mexico-Canada Agreement - USMCA). Вона принесе "вільніші ринки, справедливішу торгівлю та повноцінне економічне зростання в наш регіоні", йдеться в спільній заяві США та Канади.

"Це добрий день для Канади", - оголосив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо після нічного засідання уряду, на якому обговорювали нову угоду. За даними джерела агентства Reuters, домовленість з Канадою схвалив і президент США Дональд Трамп, який погрожував вивести свою країну з NAFTA, якщо в угоду не будуть внесені істотні зміни. Американські посадовці мають намір підписати нову угоду з Канадою та Мексикою наприкінці листопада, після чого її ще матиме схвалити Конгрес США.

В USMCA буде збережено механізм торговлеьних суперечок, на чому наполягала Канада, проте цій країні довелося піти й на поступки. Зокрема, американські фермери отримають обмежений доступ до канадського ринку молока. Також Канаді довелося погодитися на квоту на експорт автомобілів до США та збереження тарифів на експорт сталі та алюмінію. Раніше Вашингтон погрожував, що обмежиться американсько-мексиканською угодою, якщо Оттава наполягатиме на своєму.

Міністр закордонних справ Мексики Луїс Відегарай привітав прорив в американсько-канадських переговорах. "Це добра ніч для Мексики та для Північної Америки", - заявив він. Фінансові ринки також позитивно відреагували на домовленість між Канадою та США.