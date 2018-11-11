 США таємно пред′явили обвинувачення Ассанжу - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.11.2018

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Новини

США таємно пред'явили обвинувачення Ассанжу - ЗМІ

Суть звинувачень, пред'явлених Ассанжу у США, поки невідома, пише Washington Post.

Джуліан Ассанж

Джуліан Ассанж

Засновнику викривальної інтернет-платформи WikiLeaks Джуліану Ассанжу таємно пред'явили звинувачення в США. Про це у п'ятницю, 16 листопада, повідомляє видання Washington Post з посиланням на судові документи у іншій справі. Припускається, що публікація даних щодо обвинувачення Ассанжу сталась помилково. Які саме Водночас які саме звинувачення пред'явлені Ассанжу, поки невідомо.

WikiLeaks опублікувала сотні тисяч секретних документів, що стосуються, зокрема, дій армії США під час воєн в Іраку і Афганістані. Тому Ассанж припускає, що в США йому можуть пред'явити звинувачення в розголошенні державної таємниці, максимальне покарання за яке - смертна кара.

DW.COM

Джуліан Ассанж, який уже понад п'ять років живе в посольстві Еквадору в Лондоні, отримав громадянство цієї країни. Це має допомогти засновнику Wikileaks покинути територію дипломатичної установи. (12.01.2018)

Платформа WikiLeaks і надалі вестиме боротьбу за прозорість діяльності урядів та обстоюватиме право на свободу в інтернеті, пообіцяв засновник ресурсу Джуліан Ассанж. (19.05.2017)

З 2012 року Ассанж переховується в посольстві Еквадору в Лондоні після того, як Швеція виписала європейський ордер на його затримання у справі про зґвалтування. Засновник WikiLeaks побоювався, що його затримають у Великобританії, передадуть шведським органам юстиції, що, зрештою, призведе до його екстрадиції в США.

Між тим наприкінці жовтня Ассанж заявив, що і влада Еквадору має намір позбавити його політичного притулкута видати США. За його словами Ассанжа, президент країни Ленін Морено ухвалив вже рішення, але ще не встиг віддати відповідне розпорядження. Нині Ассанж позивається до уряду цієї країни й оскаржує законність зводу правил проживання в еквадорському посольстві. Так, нові правила вимагають від Ассанжа оплачувати медичні рахунки, телефонні дзвінки, регулярно годувати кота та прибирати за ним. За словами засновника Wikileaks, нові правила свідчать про те, що Еквадор планує видворити його. 

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