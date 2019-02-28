 США схвалили продаж Україні до 16 патрульних військових катерів - Кулеба | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2020

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США схвалили продаж Україні до 16 патрульних військових катерів - Кулеба

Шість катерів вже готові для відправки в Україну, решта може бути закуплена в рамках програми "Міжнародні військові продажі", повідомили в українському МЗС. Катери можуть розвивати швидкість до понад 35 морських вузлів.

Патрульні катери Mark VI

Патрульні катери Mark VI

США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI та супутнього обладнання до них на 600 мільйонів доларів. Про це у суботу, 18 липня, повідомило міністерство закордонних справ України на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Шість катерів вже готуються для України в рамках безпекової допомоги США за відповідними американськими програмами. Решта можуть бути закуплені українським урядом у США в рамках програми "Міжнародні військові продажі" (FMS), йдеться у повідомленні.

"Цей важливий крок з посилення обороноздатності України на морі свідчить про зростаючу довіру між Україною та США", - заявив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба.

За його словами, катери допоможуть ВМС ЗС України протистояти наявним та потенційним загрозам у Чорному та Азовському морях.

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Патрульні катери класу Mark VI призначені для патрулювання прибережних морських територій та захисту портової інфраструктури. Вони можуть розвивати швидкість до понад 35 морських вузлів (63 кілометрів на годину). Катери будуть оснащені гарматними системами MSI Seahawk A2 та МК 44.

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