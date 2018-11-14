США: суд зупинив дію указу Трампа щодо мігрантів

Окружний суд у Сан-Франциско тимчасовим розпорядженням зупинив у понеділок, 19 листопада, дію указу президента США. Таким чином суд забезпечив позов американських правозахисників щодо виданого Трампом на початку листопада указу стосовно мігрантів.

Як вказується у судовому розпорядженні,ухвалені Трампом правила порушують імміграційне законодавство країни, оскільки кожна особа має право просити притулку у США, незалежного від того, потрапила вона на територію легально чи ні.

Судове розпорядження набрало чинності негайно і діятиме до 19 грудня.

Як повідомлялось, 9 листопада президент США Трамп підписав указ про заборону надання притулку мігрантам, які нелегально в'їжджають до США. При цьому він заявив, що цей крок покликаний вирішити проблемубагатотисячного "каравану мігрантів", котрий зараз рухається у напрямку США через Мексику. Правила мали діяти протягом 90 днів, за цей час держсекретар США і ключові міністри мали визначити, чи продовжувати дію документа.