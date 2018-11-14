 США: суд зупинив дію указу Трампа щодо мігрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.11.2018

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Новини

США: суд зупинив дію указу Трампа щодо мігрантів

Суд у Сан-Франциско вказав, що накладені Трампом обмеження для мігрантів порушують імміграційне законодавство. Розпорядження суду однак є тимчасовим.

Мігранти на кордоні Мексики та США (архівне фото)

Окружний суд у Сан-Франциско тимчасовим розпорядженням зупинив у понеділок, 19 листопада, дію указу президента США. Таким чином суд забезпечив позов американських правозахисників щодо виданого Трампом на початку листопада указу стосовно мігрантів.

Як вказується у судовому розпорядженні,ухвалені Трампом правила порушують імміграційне законодавство країни, оскільки кожна особа має право просити притулку у США, незалежного від того, потрапила вона на територію легально чи ні.

Судове розпорядження набрало чинності негайно і діятиме до 19 грудня.

Як повідомлялось, 9 листопада президент США Трамп підписав указ про заборону надання притулку мігрантам, які нелегально в'їжджають до США. При цьому він заявив, що цей крок покликаний вирішити проблемубагатотисячного "каравану мігрантів", котрий зараз рухається у напрямку США через Мексику. Правила мали діяти протягом 90 днів, за цей час держсекретар США і ключові міністри мали визначити, чи продовжувати дію документа.

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Президент США Дональд Трамп заборонив надавати притулок мігрантам, які нелегально потрапили на територію країни. Заборона буде чинна 90 днів, із можливим подовженням. (09.11.2018)

Адміністрація президента США хоче заборонити надавати притулок мігрантам, які нелегально потрапили на територію США. Дональд Трамп має оголосити нові правила 9 листопада. (09.11.2018)
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