США скликали засідання Радбезу ООН з санкцій проти КНДР

США скликали позачергове засідання Радбезу ООН щодо Північної Кореї на 17 вересня. Про це заявив журналістам офіційний представник постійного представництва США при ООН Джон Дегорі у п'ятницю, 14 вересня.

Вашингтон незадоволений тим, що Росія домоглася у групи експертів Комітету 1718 внесення поправок у так звану середньострокову доповідь про санкції щодо КНДР, які можуть послабити режим санкцій проти Пхеньяна.

КНДР не закрила ядерну програму

"Ми розчаровані тим, що група поступилася російському тиску і внесла зміни в те, що мало бути незалежною доповіддю. Це небезпечний прецедент", - заявила постійна представниця США при ООН Ніккі Хейлі. США наполягатимуть на публікації перавинного варіанта доповіді.

Раніше заступник міністра закордонних справ Росії Ігор Моргул сказав, що ООН повинна послабити режим санкцій щодо Північної Кореї з урахуванням розпочатого там процесу денуклеаризації.

На початку серпня Радбез ООН опублікував доповідь про те, що КНДР не припинила розробку ядерної та ракетної програм, хоча навесні північнокорейський лідер Кім Чен Ин на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом підписав угоду про денуклеаризацію Корейського півострова.