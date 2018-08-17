 США скасували 200-мільйонну допомогу палестинцям | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.08.2018

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Новини

США скасували 200-мільйонну допомогу палестинцям

США скасували понад 200 мільйонів допомоги палестинцям у Секторі Гази та на території Західного берегу Йордану. Кошти витратять на "пріорітетніші проекти деінде".

Родина біженців на Західному березі ріки Йордан (архівне фото)

Родина біженців на Західному березі ріки Йордан (архівне фото)

Адміністрація президента США Дональда Трампа скасувала виділення Палестинським територіям допомоги на суму 200 мільйонів доларів. Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США, оприлюдненій в п'ятницю, 24 серпня. За повідомленням представника Держдепу, рішення прийняте "за вказівкою президента" США Дональда Трампа, інформує AFP.

Фінансова допомога, попередньо планована для програм підтримки палестинців у Секторі Гази та на території Західного берегу Йордану, буде спрямована на інші пріорітетні проекти, зазначили у відомстві. У Держдепартаменті відзначили, що на це рішення вплинула ситуація в Секторі Гази, де дії радикального ісламістського руху ХАМАС "ставлять під загрозу життя людей і погіршують гуманітарну ситуацію".

Відносини між адміністрацією Трампа та палестинцями погіршилися після того, як президент США оголосив про рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

 

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