США скасували 200-мільйонну допомогу палестинцям

Адміністрація президента США Дональда Трампа скасувала виділення Палестинським територіям допомоги на суму 200 мільйонів доларів. Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США, оприлюдненій в п'ятницю, 24 серпня. За повідомленням представника Держдепу, рішення прийняте "за вказівкою президента" США Дональда Трампа, інформує AFP.

Фінансова допомога, попередньо планована для програм підтримки палестинців у Секторі Гази та на території Західного берегу Йордану, буде спрямована на інші пріорітетні проекти, зазначили у відомстві. У Держдепартаменті відзначили, що на це рішення вплинула ситуація в Секторі Гази, де дії радикального ісламістського руху ХАМАС "ставлять під загрозу життя людей і погіршують гуманітарну ситуацію".

Відносини між адміністрацією Трампа та палестинцями погіршилися після того, як президент США оголосив про рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.