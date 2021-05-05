США: РФ мусить дотримуватися Мінських угод і припинити окупацію Криму

Росія має дотримуватися своїх зобов'язань згідно з Мінськими угодами та сумлінно працювати над припиненням конфлікту у Східній Україні. Про це ввечері вівторка, 4 травня, заявив речник Державного департаменту Нед Прайс.

"Росія мусить також припинити свою незаконну окупацію Криму", - наголосив Прайс.

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Блінкен закликає тиснути на РФ

Окрім цього Прайс процитував у Twitter повідомлення державного секретаря США Ентоні Блінкена, який під час саміту Великрої сімки (G7) у Лондоні закликав учасників спільно працювати над тим, аби протистояти російській поведінці.

За словами Блінкена, провідні країни світу мають "притягати Росію до відповідальності за її дії та тиснути на Москву, аби та дотримувалася своїх міжнародних зобов'язань і обіцянок".

Візит державного секретаря США у Київ

5 та 6 травня Блінкен має відвідати Україну. Згідно з програмою візиту, яку раніше оприлюднили у Державному департаменті США, очільник цього відомства зустрінеться у Києві з українським президентом Володимиром Зеленським та главою МЗС України Дмитром Кулебою. Окрім іншого, у програмі також передбачена зустріч з представниками громадянського суспільства.

Візит Блінкена має на меті "підтвердити непохитну підтримку з боку США суверенітету та територіальної цілісності України перед лицем тривалої російської агресії", - зазначили у Державному департаменті США. Згідно з повідомленням, Блінкен також заохочуватиме подальший прогрес у здійсненні реформ в України, зокрема "в боротьбі з корупцією, яка є ключем до забезпечення демократичних інституцій України, економічного процвітання та євроатлантичного майбутнього".