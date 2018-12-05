США: Росія має позбутися крилатих ракет для збереження ДРСМД

Для збереження Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) Росія повинна або позбутися крилатих ракет 9М729, або модифікувати їх так, щоб вони не перевищували допустиму дальність відповідно до вимог угоди. Про це в четвер, 6 грудня, заявила заступниця державного секретаря США з контролю над озброєнням та міжнародної безпеки Андреа Томпсон.

"Ви або позбудетесь ракетних систем, або ракет, або зміните систему", - підкреслила Томпсон, додавши, що відповідальність за прийняття цього рішення лежить на російській стороні.

У свою чергу, посол США в Росії Джон Хантсман заявив, що вихід Сполучених Штатів із договору не означає відмову від контролю над озброєнням. "Ми залишаємося відданими контролю за озброєнням. Однак нам потрібен надійний партнер, а в Росії у нас його немає", - зазначив Хантсман.

Нагадаємо, що Вашингтон звинувачує Москву в порушенні Договору про РСМД через розробку крилатої ракети наземного базування 9M729 для комплексу "Іскандер". У США вважають, що ця система потрапляє під дію договору, Москва це заперечує. Росія також неодноразово звинувачувала Сполучені Штати в порушенні угоди, наприклад, через американські системи ПРО в Румунії. Президент США Дональд Трамп 20 жовтня заявив про намір розірвати з Росією договір про РСМД. При цьому Трамп допускає можливість укладення нової угоди, якщо її третім учасником стане Китай.

Договір підписали в 1987 році генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Угода забороняла сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5,5 тисячі кілометрів, а також їхні випробування і розгортання.