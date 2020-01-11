 США розширили санкції щодо Росії через Крим | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.01.2020

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Новини

США розширили санкції щодо Росії через Крим

Вашингтон додав до санкційного переліку осіб, що причетні до виборів в анексованому Росією Криму, а також організаторів залізничного сполучення Керченським мостом.

США посилили санкції через Крим

США посилили санкції через Крим

США слідом за Євросоюзом запровадили санкції щодо осіб, які були причетні до незаконних "виборів" в анексованому Росією Криму у вересні 2019 року, а також залізничного сполучення з Росії до півострова. Про це у середу, 29 січня, повідомило міністерство фінансів США.

До американського санкційного списку додали вісім громадян та одну транспортну компанію - "Гранд Сервис Экспресс". Повідомляється, що США запровадили санкції "у відповідь на тривалу агресію щодо України і спробу окупації Криму". 

Так, США запровадили санкції проти так званих тимчасового виконувача обов'язків "губернатора Севастополя" Михайла Развожаєва, голови Ради міністрів Криму Юрія Гоцанюка, сенаторки від Севастополя Катерини Алтабаєвої. Також в списку зазначені так звані голова севастопольського виборчкому Сергій Даниленко, його заступниця Лідія Басова, секретарка комісії Катерина Пиркова, голова "Закзборів" Севастополя Володимир Немцев. Проти всіх цих осіб раніше запровадив обмежувальні заходи і ЄС.

Вашингтон також додав у свій санкційний список компанію "Гранд Сервис Экспресс" та її гендиректора Олександра Ганова. За даними мінфіну США, вони "забезпечують залізничне сполучення на підтримку зусиль Росії зі зміцнення економічної інтеграції Росії і Криму".

Ці особи та підприємство проводять політику, яка загрожує миру, безпеці, стабільності суверенітету або територіальної цілісності України, оскільки обіймають свої посади "без дозволу України", наголосили в мінфіні США.

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До нових санкцій ЄС і США приєдналася Канада, повідомляє американський мінфін. "Скоординовані дії США, ЄС і Канади обмежують цих чиновників, які незаконно займають свої посади, у можливості вести бізнес на міжнародному рівні", - заявив глава мінфіну США Стівен Мнучін.

Московська компанія "Гранд Сервис Экспресс" створена у 2002 році, спеціалізується на залізничних пасажирських перевезеннях підвищеної комфортності. За даними мінтрансу Росії, в 2019 році компанія сама виступила з ініціативою стати перевізником пасажирів залізницею до Криму. З 25 грудня 2019 року мостом через Керченську протоку, що з'єднує материкову частину РФ з анексованим українським півостровом Крим, курсують пасажирські поїзди.

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