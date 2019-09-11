 США розширили санкції щодо Росії за постачання палива до Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.09.2019

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Новини

США розширили санкції щодо Росії за постачання палива до Сирії

Сполучені Штати внесли до чорного списку одну компанію, трьох фізичних осіб та п'ять кораблів за постачання авіаційного палива російській армії в Сирії в обхід американських санкцій.

Міністерство фінансів США

Міністерство фінансів США

США оголосили про розширення санкцій щодо РФ через постачання авіаційного палива російським збройним силам у Сирії. Відповідну заяву в четвер, 26 вересня, опублікувала пресслужба міністерства фінансів США. До санкційного списку потрапили одна фірма, три фізичні особи та п'ять суден, йдеться у повідомленні.

Зокрема, до цього переліку додали фірму Maritime Assistance, яка, як зазначається, є підставною компанією "Совфрахту", а також її співробітників Івана Окорокова, Карена Степаняна та Іллю Логінова. Крім того, під санкціями опинилися судна "Язь", "Сиг", "Судак", "Пассат" та ОТ-2077.

Зазначені вище кораблі є власністю компанії "Транспетрочарт". Санкції щодо "Совфрахту" та "Транспетрочарту" були запроваджені в 2016 році, зазначили в американському мінфіні. У США наголошують, що таким чином ліквідували схему обходу американських санкцій, спрямовану на сприяння постачанню авіаційного палива російським військам у Сирії, які підтримують режим президента країни Башара Асада.

DW.COM

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Підтримка з повітря наступу армії Башара Асада на північному заході Сирії призвела до нових жертв серед мирного населення. Спостерігачі повідомили про загибель щонайменше 27-ми цивільних за дві останніх доби. (17.08.2019)

"Російська підтримка режиму Асада дала змогу продовжувати бомбардування, які зруйнували численні лікарні, школи та громадські заклади, спричинили загибель цивільних", - йдеться у заяві американського мінфіну.

Пи цьому заступник міністра фінансів США Сігал Манделкер заявив, що "деспотичний режим Асада" й надалі перебуває під міжнародною наглядом через використання хімічної зброї та жорстокість щодо мирного населення. За його словами, США планують і надалі діяти з метою позбавлення "доступу до міжнароднї фінансової системи" тим юридичним та фізичним особам, які намагаються діяти в обхід американських санкцій, у тому числі для підтримки сирійської влади.

Як повідомлялося, російська авіація в Сирії регулярно завдає ударів по позиціях сирійських формувань, які ведуть бої з військами Асада.

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