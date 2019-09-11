США розширили санкції щодо Росії за постачання палива до Сирії

США оголосили про розширення санкцій щодо РФ через постачання авіаційного палива російським збройним силам у Сирії. Відповідну заяву в четвер, 26 вересня, опублікувала пресслужба міністерства фінансів США. До санкційного списку потрапили одна фірма, три фізичні особи та п'ять суден, йдеться у повідомленні.

Зокрема, до цього переліку додали фірму Maritime Assistance, яка, як зазначається, є підставною компанією "Совфрахту", а також її співробітників Івана Окорокова, Карена Степаняна та Іллю Логінова. Крім того, під санкціями опинилися судна "Язь", "Сиг", "Судак", "Пассат" та ОТ-2077.

Зазначені вище кораблі є власністю компанії "Транспетрочарт". Санкції щодо "Совфрахту" та "Транспетрочарту" були запроваджені в 2016 році, зазначили в американському мінфіні. У США наголошують, що таким чином ліквідували схему обходу американських санкцій, спрямовану на сприяння постачанню авіаційного палива російським військам у Сирії, які підтримують режим президента країни Башара Асада.

"Російська підтримка режиму Асада дала змогу продовжувати бомбардування, які зруйнували численні лікарні, школи та громадські заклади, спричинили загибель цивільних", - йдеться у заяві американського мінфіну.

Пи цьому заступник міністра фінансів США Сігал Манделкер заявив, що "деспотичний режим Асада" й надалі перебуває під міжнародною наглядом через використання хімічної зброї та жорстокість щодо мирного населення. За його словами, США планують і надалі діяти з метою позбавлення "доступу до міжнароднї фінансової системи" тим юридичним та фізичним особам, які намагаються діяти в обхід американських санкцій, у тому числі для підтримки сирійської влади.

Як повідомлялося, російська авіація в Сирії регулярно завдає ударів по позиціях сирійських формувань, які ведуть бої з військами Асада.