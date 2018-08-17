 США розширили санкції проти компаній і фізичних осіб з РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.08.2018

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Новини

США розширили санкції проти компаній і фізичних осіб з РФ

Мінфін США запровадив санкції проти ще кількох російських фірм і фізичних осіб. Ці компанії потрапили до "чорного списку" через спроби обійти наявні обмежувальні заходи.

Санкції США проти РФ

Ще кілька російських компаній і фізичних осіб потрапили до санкційного списку міністерства фінансів США. Про розширення "чорного списку" повідомила прес-служба американського фінансового відомства у вівторок, 21 серпня.

Так, дві юридичні та дві фізичні особи потрапили під обмежувальні заходи за спроби обійти запроваджені раніше санкції проти російського підприємства "Дайвтехносервіс", зазначається в повідомленні американського відомства. Такими діями воно намагається, у тому числі, показати громадськості, які прийоми застосовуються з метою обходу запроваджених санкцій, наголосив міністр фінансів США Стівен Мнучін.

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Серед нових членів підсанкційного списку опинилися російська компанія Vela-Marine Ltd. та зареєстрована у Словаччині Lacno S.R.O. Обидві компанії співпрацювали з підсанкційним підприємством "Дайвтехносервіс". Під санкціями опинилися і двоє фізичних осіб - Марина Царева та Антон Нагібін. Вони намагалися допомогти "Дайвтехносервіс" обійти накладені раніше санкції США, зазначається в повідомленні американського мінфіну.

Санкції через "дружбу" з КНДР

Крім того, фінансове відомство США запровадило санкції проти кількох російських судноплавних компаній. Тут головною причиною запровадження обмежувальних заходів стало порушення російськими підприємствами ухвалених Радою Безпеки ООН резолюцій щодо КНДР, наголошують у відомстві. Це порушення полягало у передачі з корабля на корабель нафтопродуктів для їхнього постачання до Північної Кореї.

Під американськими санкціями опинилися компанії "Гудзон" та Primorye Maritime Logistics, розташовані у Владивостоку. З цими компаніями мінфін США пов'язав шість кораблів.

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