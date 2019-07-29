 США просять у Німеччини допомоги в Ормузькій протоці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.07.2019

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Новини

США просять у Німеччини допомоги в Ормузькій протоці

Убезпечити Ормузьку протоку і допомогти боротися з іранською агресією просять Німеччину у США.

Іранські військові в Ормузькій протоці

Іранські військові в Ормузькій протоці

США у вівторок, 30 липня, офіційно попросили Німеччину разом з Францією і Великобританією долучитися до убезпечення торговельної діяльності в Ормузькій протоці. Про це повідомили в посольстві США в Берліні.

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"Ми формально попросили Німеччину доєднатися до Франції і Великобританії, аби допомогти убезпечити Ормузьку протоку і боротися з агресією Ірану", - заявила речниця посольства Тамара Штернберг-Греллер. За її словами, члени німецького уряду ясно дали зрозуміти, що "свобода мореплавства має бути захищена". "Наше питання: захищена ким?" - наголошує Штернберг-Греллер.

Нагадаємо, що 19 липня збройні сили Ірану затримали два нафтові танкери в Ормузькій протоці. Одному з них згодом дозволили продовжити плавання. А другий, що йшов під британським прапором, продовжують утримувати. Захоплений танкер прибув до іранського порту Бендер-Аббас, де він стоятиме в очікуванні розслідування. На борту затриманого танкера перебували 23 особи - члени екіпажу з Індії, Росії, Латвії та Філіппін.

25 липня уряд Великобританії оголосив про те, що надаватиме кожному британському танкеру, що проходить через Ормузьку протоку, військовий ескорт. Своєю чергою в Ірані застерегли Великобританію від створення європейської місії для захисту мореплавства. На думку Тегерана, створення такої місії європейськими державами було б "ворожим сигналом", який є "провокативним" і лише "посилить напруженість".

 

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