США просять у Німеччини допомоги в Ормузькій протоці

США у вівторок, 30 липня, офіційно попросили Німеччину разом з Францією і Великобританією долучитися до убезпечення торговельної діяльності в Ормузькій протоці. Про це повідомили в посольстві США в Берліні.

"Ми формально попросили Німеччину доєднатися до Франції і Великобританії, аби допомогти убезпечити Ормузьку протоку і боротися з агресією Ірану", - заявила речниця посольства Тамара Штернберг-Греллер. За її словами, члени німецького уряду ясно дали зрозуміти, що "свобода мореплавства має бути захищена". "Наше питання: захищена ким?" - наголошує Штернберг-Греллер.

Нагадаємо, що 19 липня збройні сили Ірану затримали два нафтові танкери в Ормузькій протоці. Одному з них згодом дозволили продовжити плавання. А другий, що йшов під британським прапором, продовжують утримувати. Захоплений танкер прибув до іранського порту Бендер-Аббас, де він стоятиме в очікуванні розслідування. На борту затриманого танкера перебували 23 особи - члени екіпажу з Індії, Росії, Латвії та Філіппін.

25 липня уряд Великобританії оголосив про те, що надаватиме кожному британському танкеру, що проходить через Ормузьку протоку, військовий ескорт. Своєю чергою в Ірані застерегли Великобританію від створення європейської місії для захисту мореплавства. На думку Тегерана, створення такої місії європейськими державами було б "ворожим сигналом", який є "провокативним" і лише "посилить напруженість".