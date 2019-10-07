США проведуть у Європі найбільші військові навчання за останні 30 років

Навесні 2020 року США планують провести в Європі найбільші військові навчання з часів закінчення "холодної війни". Про це у вівторок, 10 грудня, в інтерв'ю агентству Reuters заявив американський генерал-майор Беррі Сігуін, який керує операціями союзників з військового штабу НАТО в Бельгії.
Центром навчань, в межах яких до Європи будуть перекинуті 20 тисяч американських солдатів, стане Німеччина. Американських солдатів привезуть до Бельгії і Нідерландів. Звідти через територію Німеччини вони будуть передислоковані до Польщі та уздовж східних кордонів НАТО. Там збройні сили США приєднаються до американських військ і сил партнерів по НАТО, які вже перебуватимуть у регіоні. Усього в навчаннях візьме участь 37 тисяч військових.
За інформацією Reuters, метою навчань стане застереження Росії від повторення анексій територій, подібних до захоплення українського півострова Криму в 2014 році.
Нагадаємо, у листопаді в Литві пройшли двотижневі військові навчання НАТО за участю близько чотирьох тисяч військовослужбовців з 11 країн-членів Альянсу. Метою навчань, які пройшли на литовському полігоні Пабраде, було поліпшення взаємодії між силами країн-членів НАТО. Учасники маневрів відпрацювали планування і виконання наступальних та оборонних операцій.
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Американська армія розпочала Road March Східною Європою
Початок шляху у Пярну
Ближче до народу: на одній з площ естонського Пярну городяни мали можливість зблизька побачити колону техніки і навіть сфотографуватися поруч з нею. З цього портового міста і розпочався так званий Road March ("Подорожній марш") Східною Європою.
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Американська армія розпочала Road March Східною Європою
Знак солідарності
Торкатися дозволено! Дітлахи забралися у бронетранспортер типу Stryker. За допомогою цього конвою, який попрямує з Естонії через Латвію, Литву, Польщу і Чехію, США надсилають сигнал союзництва з партнерами по НАТО у Східній Європі. Через ескалацію конфлікту в Україні ці держави відчувають загрозу з боку Росії.
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Американська армія розпочала Road March Східною Європою
Фактор стримування
Дітям, схоже, до вподоби така можливість торкнутися техніки. Дорослим важливіша присутність американських військових, адже у відносинах з Росією це - фактор стримування. У лютому за участі військових зі США та інших країн НАТО пройшов парад в естонській Нарві, зовсім неподалік кордону з РФ.
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Американська армія розпочала Road March Східною Європою
Дорогою замість залізниці і моря
Офіційно марш цієї колони, що прямує на постійну базу американських військових у баварському Фільзеку, є частиною маневрів НАТО Atlantic Resolve ("Атлантична рішучість"). Зазвичай цю важку техніку транспортують залізницею або морем.
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Американська армія розпочала Road March Східною Європою
Шлях довжиною у 1800 кілометрів
Десятки бронетранспортерів та інших транспортних засобів дорогою з Пярну до Німеччини подолають шлях у 1800 кілометрів. "Країни, які прийматимуть колону, були залучені до планування", - зазначив речник армії США.
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Американська армія розпочала Road March Східною Європою
"Один за всіх і всі за одного"
За планами, до Німеччини прибуде понад 100 транспортних засобів та близько 500 осіб персоналу. Чеський міністр закордонних справ Любомир Заоралек привітав Road March: "Це однозначно доводить, що у НАТО діє принцип: один за всіх і всі за одного".
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Американська армія розпочала Road March Східною Європою
Конвой рушив
У супроводі естонської поліції конвой розпочав перший етап своєї подорожі. Бронетранспортери армії США рушили у напрямку естонсько-латвійського кордону.
Автор: Вульф Вільде, Дмитро Каневський