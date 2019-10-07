 США проведуть у Європі найбільші військові навчання за останні 30 років | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.12.2019

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Новини

США проведуть у Європі найбільші військові навчання за останні 30 років

Навесні 2020 року 20 тисяч американських солдатів висадяться в Європі і будуть перекинуті на східний кордон НАТО. Усього в маневрах планують задіяти 37 тисяч військових.

Американські військові на навчаннях у Північній Македонії (фото 17 червня 2019 року)

Американські військові на навчаннях у Північній Македонії (архівне фото)

Навесні 2020 року США планують провести в Європі найбільші військові навчання з часів закінчення "холодної війни". Про це у вівторок, 10 грудня, в інтерв'ю агентству Reuters заявив американський генерал-майор Беррі Сігуін, який керує операціями союзників з військового штабу НАТО в Бельгії.

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У НАТО під час навчань в Європі планують залучити найбільшу кількість американських військових за останні 25 років. (07.10.2019)

Рішення ухвалили на тлі критики навчань з боку КНДР. Міноборони США вважає це "актом доброї волі" і закликає КНДР до перемовин. (17.11.2019)

Маневри "Стійкий полудень", в яких беруть участь німецькі ВПС та партнери по Північноатлантичному альянсу, почались цього тижня, повідомила агенція dpa. Військові відпрацьовують використання винищувачів. (18.10.2019)

Центром навчань, в межах яких до Європи будуть перекинуті 20 тисяч американських солдатів, стане Німеччина. Американських солдатів привезуть до Бельгії і Нідерландів. Звідти через територію Німеччини вони будуть передислоковані до Польщі та уздовж східних кордонів НАТО. Там збройні сили США приєднаються до американських військ і сил партнерів по НАТО, які вже перебуватимуть у регіоні. Усього в навчаннях візьме участь 37 тисяч військових.

За інформацією Reuters, метою навчань стане застереження Росії від повторення анексій територій, подібних до захоплення українського півострова Криму в 2014 році.

Нагадаємо, у листопаді в Литві пройшли двотижневі військові навчання НАТО за участю близько чотирьох тисяч військовослужбовців з 11 країн-членів Альянсу. Метою навчань, які пройшли на литовському полігоні Пабраде, було поліпшення взаємодії між силами країн-членів НАТО. Учасники маневрів відпрацювали планування і виконання наступальних та оборонних операцій. 

Дивитись відео 05:30

Sea Breeze 2019: чи захистять США Україну - інтерв'ю з командуванням есмінця США

  • (Foto: Reuters)

    Американська армія розпочала Road March Східною Європою

    Початок шляху у Пярну

    Ближче до народу: на одній з площ естонського Пярну городяни мали можливість зблизька побачити колону техніки і навіть сфотографуватися поруч з нею. З цього портового міста і розпочався так званий Road March ("Подорожній марш") Східною Європою.

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    Американська армія розпочала Road March Східною Європою

    Знак солідарності

    Торкатися дозволено! Дітлахи забралися у бронетранспортер типу Stryker. За допомогою цього конвою, який попрямує з Естонії через Латвію, Литву, Польщу і Чехію, США надсилають сигнал союзництва з партнерами по НАТО у Східній Європі. Через ескалацію конфлікту в Україні ці держави відчувають загрозу з боку Росії.

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    Американська армія розпочала Road March Східною Європою

    Фактор стримування

    Дітям, схоже, до вподоби така можливість торкнутися техніки. Дорослим важливіша присутність американських військових, адже у відносинах з Росією це - фактор стримування. У лютому за участі військових зі США та інших країн НАТО пройшов парад в естонській Нарві, зовсім неподалік кордону з РФ.

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    Американська армія розпочала Road March Східною Європою

    Дорогою замість залізниці і моря

    Офіційно марш цієї колони, що прямує на постійну базу американських військових у баварському Фільзеку, є частиною маневрів НАТО Atlantic Resolve ("Атлантична рішучість"). Зазвичай цю важку техніку транспортують залізницею або морем.

  • default

    Американська армія розпочала Road March Східною Європою

    Шлях довжиною у 1800 кілометрів

    Десятки бронетранспортерів та інших транспортних засобів дорогою з Пярну до Німеччини подолають шлях у 1800 кілометрів. "Країни, які прийматимуть колону, були залучені до планування", - зазначив речник армії США.

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    Американська армія розпочала Road March Східною Європою

    "Один за всіх і всі за одного"

    За планами, до Німеччини прибуде понад 100 транспортних засобів та близько 500 осіб персоналу. Чеський міністр закордонних справ Любомир Заоралек привітав Road March: "Це однозначно доводить, що у НАТО діє принцип: один за всіх і всі за одного".

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    Американська армія розпочала Road March Східною Європою

    Конвой рушив

    У супроводі естонської поліції конвой розпочав перший етап своєї подорожі. Бронетранспортери армії США рушили у напрямку естонсько-латвійського кордону.

    Автор: Вульф Вільде, Дмитро Каневський


DW.COM

Американська армія розпочала Road March Східною Європою

З Естонії, дорогою через Східну Європу, американська армія розпочала Road March. У такий спосіб США хочуть підкреслити відданість принципам союзництва з партнерами по НАТО на сході континенту. (23.03.2015)  

Аудіо й відео до теми

Sea Breeze 2019: чи захистять США Україну - інтерв'ю з командуванням есмінця США  

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