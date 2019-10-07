США проведуть у Європі найбільші військові навчання за останні 30 років

Навесні 2020 року США планують провести в Європі найбільші військові навчання з часів закінчення "холодної війни". Про це у вівторок, 10 грудня, в інтерв'ю агентству Reuters заявив американський генерал-майор Беррі Сігуін, який керує операціями союзників з військового штабу НАТО в Бельгії.

Центром навчань, в межах яких до Європи будуть перекинуті 20 тисяч американських солдатів, стане Німеччина. Американських солдатів привезуть до Бельгії і Нідерландів. Звідти через територію Німеччини вони будуть передислоковані до Польщі та уздовж східних кордонів НАТО. Там збройні сили США приєднаються до американських військ і сил партнерів по НАТО, які вже перебуватимуть у регіоні. Усього в навчаннях візьме участь 37 тисяч військових.

За інформацією Reuters, метою навчань стане застереження Росії від повторення анексій територій, подібних до захоплення українського півострова Криму в 2014 році.

Нагадаємо, у листопаді в Литві пройшли двотижневі військові навчання НАТО за участю близько чотирьох тисяч військовослужбовців з 11 країн-членів Альянсу. Метою навчань, які пройшли на литовському полігоні Пабраде, було поліпшення взаємодії між силами країн-членів НАТО. Учасники маневрів відпрацювали планування і виконання наступальних та оборонних операцій.

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