 США прагнуть повністю зупинити експорт нафти з Ірану, оголосили нові заходи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2019

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Новини

США прагнуть повністю зупинити експорт нафти з Ірану, оголосили нові заходи

Вашингтон посилює санкційний режим проти Ірану та планує звести експорт нафти Тегераном до нуля. З травня не діятимуть винятки для восьми держав щодо імпорту іранської нафти.

Іранська нафтовидобувна платформа у Перській затоці

Поки що низка країн може імпортувати іранську нафту без ризику наразитися на санкції

Від початку травня санкції США щодо нафтового сектора Ірану діятимуть без винятків для окремих держав. Про це у понеділок, 22 квітня, повідомив Білий дім.

У листопаді минулого року США запровадили найжорсткіші в історії санкції проти Ірану, передусім щодо нафтової галузі країни, яка є головним джерелом валютних надходжень для Тегерана. Уряд США, однак, дозволив восьми країнам, у тому числі й двом державам-членам ЄС, упродовж шести місяців імпортувати нафту з Ірану без ризику наразитися на санкції. Але з 2 травня термін чинності цих винятків спливає. У Білому домі наголосили, що метою таких кроків США є скорочення експорту нафти Тегераном до нуля, повідомляє агентство dpa.

Право імпортувати нафту з Ірану без санкцій з боку Вашингтона мали Італія, Греція, Туреччина, Китай, Індія, Японія, Південна Корея та Тайвань. Ці вісім держав належать до найважливіших імпортерів іранської нафти. Уряд США у листопаді обґрунтував винятки для цих країн "особливими обставинами" для них на нафтовому ринку.

Американський президент Дональд Трамп після оголошення рішення заявив, що союзник Сполучених Штатів Саудівська Аравія допоможе компенсувати нестачу нафти на ринку, яка може виникнути через це.

"Саудівська Аравія та інші держави-члени ОПЕК (Організація країн-експортерів нафти, - Ред.) більш ніж перекриють різницю у постачаннях нафти через наші нові повноцінні санкції щодо іранської нафтової галузі", - зазначив Трамп у соцмережі Twitter.

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Попри вихід США з ядерної угоди з Іраном та санкції проти нього, країна продовжує виконувати умови договору, йдеться у звіті Міжнародного агентства з атомної енергетики. (22.02.2019)

Європейські країни мають розірвати ядерну угоду з Іраном, який є найбільшою загрозою в регіоні, наполягає віце-президент США Майк Пенс. Він також звинуватив Тегеран у підготовці "нового Голокосту". (14.02.2019)

Німеччина, Франція і Великобританія заснували товариство, через яке здійснюватимуться розрахунки між європейськими та іранськими компаніями. Це допоможе обійти санції Вашингтона проти Тегерана. (31.01.2019)

США цілковито поновили санкції проти Ірану, які були чинними до ядерної угоди 2015 року. Світ очікує на перелік країн, які зможуть надалі купувати нафту в іранців. (05.11.2018)

Ринки відреагували на рішення США зростанням цін на нафту на три відсотки до найвищого цього року рівня. 

Крок Вашингтона щодо припинення дії винятків для імпортерів іранської нафти вже привітав прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Він вважає, що рішення Трампа та уряду США важливе для "посилення тиску на іранський терористичний режим".

Натомість, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу розкритикував намір Вашингтона не подовжувати виключення з санкційного режиму проти Тегерана. За словами Чавушоглу, таке рішення не служить миру у регіоні та шкодить іранському населенню. "Туреччина не сприймає односторонні санкції та вказівки, як розвивати відносини із сусідами", - зазначив міністр у Twitter.

Нагадаємо, що минулого року Сполучені Штати вийшли з так званої "ядерної угоди" з Іраном. Документ, який пом'якшував санкційний режим проти Тегерана в обмін на скорочення ядерної програми, було укладено за участі попередника Трампа на президентському посту Барака Обами, Росії, Китаю та низки європейських країн.

Дивитись відео 01:49

Життя після санкцій: 5 фактів про нову політику Тегерана (18.01.2016)

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

Аудіо й відео до теми

Життя після санкцій: 5 фактів про нову політику Тегерана (18.01.2016)  

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