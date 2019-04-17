США прагнуть повністю зупинити експорт нафти з Ірану, оголосили нові заходи

Від початку травня санкції США щодо нафтового сектора Ірану діятимуть без винятків для окремих держав. Про це у понеділок, 22 квітня, повідомив Білий дім.

У листопаді минулого року США запровадили найжорсткіші в історії санкції проти Ірану, передусім щодо нафтової галузі країни, яка є головним джерелом валютних надходжень для Тегерана. Уряд США, однак, дозволив восьми країнам, у тому числі й двом державам-членам ЄС, упродовж шести місяців імпортувати нафту з Ірану без ризику наразитися на санкції. Але з 2 травня термін чинності цих винятків спливає. У Білому домі наголосили, що метою таких кроків США є скорочення експорту нафти Тегераном до нуля, повідомляє агентство dpa.

Право імпортувати нафту з Ірану без санкцій з боку Вашингтона мали Італія, Греція, Туреччина, Китай, Індія, Японія, Південна Корея та Тайвань. Ці вісім держав належать до найважливіших імпортерів іранської нафти. Уряд США у листопаді обґрунтував винятки для цих країн "особливими обставинами" для них на нафтовому ринку.

Американський президент Дональд Трамп після оголошення рішення заявив, що союзник Сполучених Штатів Саудівська Аравія допоможе компенсувати нестачу нафти на ринку, яка може виникнути через це.

"Саудівська Аравія та інші держави-члени ОПЕК (Організація країн-експортерів нафти, - Ред.) більш ніж перекриють різницю у постачаннях нафти через наші нові повноцінні санкції щодо іранської нафтової галузі", - зазначив Трамп у соцмережі Twitter.

Ринки відреагували на рішення США зростанням цін на нафту на три відсотки до найвищого цього року рівня.

Крок Вашингтона щодо припинення дії винятків для імпортерів іранської нафти вже привітав прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Він вважає, що рішення Трампа та уряду США важливе для "посилення тиску на іранський терористичний режим".

Натомість, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу розкритикував намір Вашингтона не подовжувати виключення з санкційного режиму проти Тегерана. За словами Чавушоглу, таке рішення не служить миру у регіоні та шкодить іранському населенню. "Туреччина не сприймає односторонні санкції та вказівки, як розвивати відносини із сусідами", - зазначив міністр у Twitter.

Нагадаємо, що минулого року Сполучені Штати вийшли з так званої "ядерної угоди" з Іраном. Документ, який пом'якшував санкційний режим проти Тегерана в обмін на скорочення ядерної програми, було укладено за участі попередника Трампа на президентському посту Барака Обами, Росії, Китаю та низки європейських країн.

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