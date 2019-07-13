 США покарали Туреччину за купівлю російських ЗРК | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2019

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Новини

США покарали Туреччину за купівлю російських ЗРК

США відмовилися поставляти Туреччині винищувачі F-35 через придбання Анкарою у Росїі зенітно-ракетних комплексів С-400.

Винищувач F-35

Винищувач F-35

США відмовилися від поставок Туреччині винищувачів F-35 через те, що Анкара продовжує закуповувати у Росїі зенітно-ракетні комплекси С-400. Про виключення Туреччини з програми виробництва літаків у Білому домі заявили в середу, 17 липня, повідомляє агенція AFP.

Водночас Вашингтон, як зазначається, попри розбіжності, продовжуватиме "масштабну" співпрацю з Анкарою.

Раніше міністерство оборони Туреччини повідомило, що до авіабази поряд з Анкарою доставили першу партію комплексів С-400. Факт доставки перших компонентів ЗРК до Туреччини підтвердили і в російському міністерстві оборони. Там також зазначили, що поставка інших компонентів буде здійснена в суворій відповідності з умовами контракту до кінця поточного року. Туреччина закупила у Москви чотири дивізіони С-400 за 2,5 мільярда доларів.

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До Туреччини привезли першу партію компонентів російських зенітно-ракетних комплексів С-400. Проти купівлі ЗРК раніше виступав Вашингтон та погрожував Анкарі санкціями. (12.07.2019)

У Північноатлантичному альянсі зазначили, що російські зенітно-ракетні комплекси С-400 несумісні з системою ППО країн НАТО. (12.07.2019)

Вашингтон вже попереджав, що закупівля російських протиракетних систем може поставити під загрозу угоди між союзниками НАТО в оборонній сфері та погрожували прпинити постачання Анкарі винищувачів F-35.


У НАТО неодноразово висловлювали занепокоєння, що російські С-400 не є сумісними з системами озброєння Альянсу, а це може створити проблеми з оперативною сумісністю підрозділів.

Крім того, Вашингтон погрожував санкціями Анкарі у разі купівлі С-400. Однак згодом на саміті Великої двадцятки президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його американський колега Дональд Трамп не збирається запроваджувати санкції проти Анкари за покупку С-400.

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